10ª edição do Outubro Rosa da Oncomed realiza domingo Yoga na Praia
Jornada Médica de Mastologia e Nosso Dia Pink estão entre as ações gratuitas que alertam sobre o câncer de mama; para participar é preciso fazer a inscrição
Papos & Sabores estreia com Clau Maiã e recebe Joyce Moreno
Encontro conduzido por Celso Fonseca acontece no Solar do Jambeiro e une música à gastronomia
Projeto de coleta de óleo na UFF preserva um milhão de litros de água
Após mais de um ano de parceria, iniciativa mantém pontos de coleta em três campi e reforça convite para que comunidade acadêmica e população destinem corretamente o óleo de cozinha usado
Policia prende foragido por divulgar material de abuso sexual infantil
Caso ocorreu no bairro do Fonseca e homem está à disposição da justiça; sua identidade não foi divulgada pelas autoridades policiais
Exposição fotográfica reafirma a beleza natural fluminense
Meu Olhar, do fotógrafo Antônio Schumacher, está em exibição no Bistrô MAC
Atriz niteroiense atua na segunda temporada da série Os Donos Do Jogo
Ketelyn Menezes nasceu em São Gonçalo, mas ainda na infância mudou-se para Niterói, onde teve seu primeiro contato com as artes