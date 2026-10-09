Niterói: durante as gravações, Ketelyn criou amizades com integrantes do elenco que vivem do outro lado da ponte - Divulgação/Ascom

Niterói: durante as gravações, Ketelyn criou amizades com integrantes do elenco que vivem do outro lado da ponteDivulgação/Ascom

Publicado 09/10/2026 09:00





"Estou vivendo um momento muito importante da minha carreira, retornando com a Jessica para a segunda temporada de Os Donos do Jogo. Comecei a fazer teatro em Niterói com dez anos e, hoje, quinze anos depois estar nesse projeto está sendo muito especial". A atriz Ketelyn Menezes, moradora de Niterói , 25 anos, celebra mais uma conquista profissional. Após participar da primeira temporada da série de sucesso Os Donos do Jogo, retornou com sua personagem Jessica, para atuar na segunda temporada."Estou vivendo um momento muito importante da minha carreira, retornando com a Jessica para a segunda temporada de Os Donos do Jogo. Comecei a fazer teatro em Niterói com dez anos e, hoje, quinze anos depois estar nesse projeto está sendo muito especial".

A atriz nasceu em São Gonçalo, mas ainda na infância mudou-se para Niterói -- onde teve seu primeiro contato com as artes. Ela fala sobre o início da carreira. "Quando me mudei pra Niterói, minha mãe já me colocou numa escola de teatro com aquele clichê de 'minha filha não tem vergonha de nada'. Ela só não imaginava que eu ia ficar apaixonada. Era minha vida! Eu ia bem na escola para poder fazer mais uma aula de teatro. Fiz anos de curso, me formei em cursos livres e já comecei a fazer testes. Fiz teste pra 'Avenida Brasil', na época em que começou, depois passei pra um filme, fiz, mas minha paixão sempre foi mesmo teatro e dança. E me mantive assim dos 10 aos 15 anos, por aí. Era pra ser só um hobby e virou realmente a paixão da minha vida", revela Ketelyn.



Além do trabalho, a série também trouxe novos encontros para a atriz. Durante as gravações, Ketelyn criou amizades com integrantes do elenco que vivem do outro lado da ponte entre elas, e conta que já tenta convencê-las a trocar, pelo menos por um dia, o Rio por Niterói.



“Uma das coisas mais gostosas desse projeto foram as pessoas que ele me trouxe. Trabalhei com muita gente incrível mas a Agatha, a Mel e a Giulia viraram minhas amigas da vida e elas moram mais para o Rio. Eu fico querendo trazer todo mundo para Niterói. Falo que elas precisam vir passar um dia aqui, conhecer meus lugares, ir à praia, comer alguma coisa. Quero fazer um 'tour' mesmo. Atravesso a ponte com sensação de estar voltando para casa”, revela a atriz.

A atriz indica seus lugares prediletos na cidade para curtir nos momentos de lazer. "Sou louca por Niterói. Amo morar aqui e sinto como se fosse a minha casa. Atravesso a ponte com uma sensação de acalento. São muitos os motivos, mas um deles é a cultura local. A gente tem ótimos teatros aqui. O nosso famoso Teatro Municipal, que tem muitos eventos de dança também; tem o Teatro da UFF, que sempre tem ótimas peças; e nosso cinema na Reserva Cultural, que você assiste a um filme e ainda depois come uma pizza ou um hambúrguer ali embaixo. Fora os diversos programas que a gente tem de cinema a céu aberto lá. Fora isso, tem as praias que, na minha opinião, são as melhores. O salgado Italiano e o nosso 'Central Park', mais conhecido como Campo de São Bento. E ainda, de quebra, temos uma rua chamada Ator Paulo Gustavo, em homenagem ao nosso querido. Agora estão reformando o Cinema Icaraí e tô bem animada. Impossível não se apaixonar", declarou Ketelyn.