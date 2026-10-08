Niterói: evento terá show gratuito da banda Bloody Mary na Prainha de Piratininga - Divulgação/Ascom

Niterói: evento terá show gratuito da banda Bloody Mary na Prainha de PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 08/10/2026 09:30





Na areia, as disputas de beach tennis serão realizadas ao longo dos dois dias, reunindo atletas de diferentes níveis e faixas etárias. No sábado, dia 10, entram em quadra as categorias FUN Feminino, Open Feminino, C Masculino, FUN Masculino, Mista B, Feminino C, Open Masculino, Mista D e Mista 50+. Já no domingo, dia 11, será a vez de Masculino 50+, Feminino 50+, B Feminino, B Masculino, Mista C, D Masculino, D Feminino, FUN Mista e Mista Open.

Tem programa na agenda para quem quer competir, dançar, comer bem, levar as crianças para brincar ou simplesmente aproveitar a primavera à beira-mar. Nos dias 10 e 11 de outubro, a Prainha de Piratininga recebe o Festival Beach Tennis Niterói, que vai reunir esporte, música, moda, arte, gastronomia e atrações para toda a família. A programação acontece das 7h às 19h, com entrada franca. As inscrições para as disputas estão abertas .Na areia, as disputas de beach tennis serão realizadas ao longo dos dois dias, reunindo atletas de diferentes níveis e faixas etárias. No sábado, dia 10, entram em quadra as categorias FUN Feminino, Open Feminino, C Masculino, FUN Masculino, Mista B, Feminino C, Open Masculino, Mista D e Mista 50+. Já no domingo, dia 11, será a vez de Masculino 50+, Feminino 50+, B Feminino, B Masculino, Mista C, D Masculino, D Feminino, FUN Mista e Mista Open.



A competição também terá premiação em dinheiro. Na categoria A, serão R$ 1,2 mil para o masculino e R$ 1,2 mil para o feminino. Na categoria B, a premiação será de R$ 500 para cada uma das modalidades masculina e feminina. As inscrições para participar das competições são feitas pela plataforma LetzPlay, no endereço http://www.letzplay.me/t/66856 . O Festival Beach Tennis Niterói é organizado pela Associação de Food Trucks.

Esporte de um lado, música do outro



Quem preferir trocar a raquete pela música também terá programação. No sábado, o cantor Gustavo Brasília sobe ao palco às 17h para animar o fim de tarde na Prainha. O festival terá ainda apresentação da banda Bloody Mary, ampliando a programação musical do fim de semana. E o evento não fica restrito às quadras e ao palco. Ao longo dos dois dias, o público encontrará espaços de moda, arte e gastronomia, além de área kids com infláveis, permitindo que adultos e crianças aproveitem o festival juntos.



A proposta é transformar a Prainha de Piratininga em um grande ponto de encontro durante o fim de semana, combinando esporte e lazer com uma programação que conversa com o clima da primavera em Niterói: atividades ao ar livre, música, sabores e convivência diante do mar.



Serviço

