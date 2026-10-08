Niterói: Dia das Crianças recebe circuito itinerante e atração especial, na Região OceânicaDivulgação/Ascom
Segundo o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, a expectativa é que esse ano as vendas do comércio físico cresçam em 5% na comparação com o ano anterior. "A data acaba sendo um termômetro já que é o primeiro evento que antecede a Black Friday e em seguida, o Natal. Para o comércio, sinal de uma grande expectativa para a data, que é mais a presença da família ao querer agradar as crianças. Pais, tios, padrinhos e avós não deixam de presentear fazendo valer a força no comércio ser muito grande, não apenas nos brinquedos, mas em diferentes segmentos", disse Vieira.
Mesmo com o orçamento apertado, o Dia das Crianças continua sendo uma data estratégica para o varejo: o consumidor não deixou de comprar, apenas passou a escolher o critério. Para os lojistas, o recado é claro: quem oferecer preço competitivo, boas condições de pagamento e liberdade de escolha ao cliente têm mais chance de conquistar a atenção das famílias nesta reta final antes das compras de fim de ano.
Região Oceânica de Niterói recebe circuito itinerante e atração especial
Para celebrar o Dia das Crianças, o Shopping Multicenter Itaipu prepara uma programação especial que convida os pequenos a se divertir e testar habilidades. Entre os dias 10 e 12 de outubro, das 16h às 19h, um circuito itinerante reunirá desafios distribuídos pelo shopping.
O circuito reúne três atividades no 2º piso: Pegue o Bastão, no balcão do Clube+, Basquete, em frente à Casa & Vídeo, e Desafio das Bolinhas, no Hall da Universo. A proposta é proporcionar às famílias um momento de lazer, interação e muita diversão para celebrar a data. A participação na ação será realizada por meio do programa de benefícios Clube+ Multicenter. Para participar, o responsável titular ativo no programa, deverá emitir o cupom pelo aplicativo do shopping e resgatar o passaporte de acesso à atividade na Praça de Eventos, no 1º piso, antes do início da participação. O regulamento completo está disponível no aplicativo do Shopping Multicenter Itaipu.
No dia 12 de outubro, a comemoração ganha um atrativo especial: personagens infantis estarão no 1º piso do shopping para interagir com o público e trazer para o encontro o universo lúdico e o imaginário que encantam crianças e adultos de todas as idades.
SERVIÇO
Data: 10 a 12 de outubro
Horário: 16h às 19h
Local: Shopping Multicenter Itaipu – Região Oceânica de Niterói
Atividades: Pegue o Bastão, Basquete e Desafio das Bolinhas;
Cupons disponíveis no programa de benefícios Clube+ 1h antes de cada sessão. Horários das sessões: 16h, 17h e 18h. Ação exclusiva para crianças de 4 a 12 anos.
Atração especial: personagens infantis no dia 12 de outubro.
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