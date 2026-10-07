Niterói: evento especial para as crianças acontece neste domingo, no MAC - Divulgação/Ascom

Niterói: evento especial para as crianças acontece neste domingo, no MACDivulgação/Ascom

Publicado 07/10/2026 19:32 | Atualizado 07/10/2026 19:32





A programação também convida o público a conhecer e vivenciar a exposição MAC Para Crianças, instalada no espaço expositivo da varanda do museu. Pensada especialmente para o público infantil, a mostra apresenta o universo da arte de maneira lúdica e acessível, estimulando a curiosidade, a imaginação e a participação dos pequenos visitantes.



Entre os destaques do dia está a apresentação da Cia. de Ballet de Niterói, às 11h, em um espetáculo inspirado na obra do escritor e cartunista Ziraldo. Na sequência, às 11h30, o público poderá acompanhar a contação de histórias com Os Tapetes Contadores de Histórias, em uma apresentação de aproximadamente 45 minutos que une literatura, teatro e imaginação.



Durante todo o dia, a equipe do Educativo do MAC Niterói também realizará atividades especialmente voltadas para as crianças, ampliando as possibilidades de interação com o museu e com a exposição. Para completar a programação, o auditório receberá duas sessões do Festival Infâncias, às 15h e às 16h30, levando o cinema para o roteiro de atividades do domingo.



Com uma programação que reúne diferentes linguagens artísticas, o Domingo para Crianças propõe uma experiência de descoberta e convivência para toda a família. Entre histórias, dança, cinema, atividades educativas e a exposição MAC Para Crianças, o MAC Niterói se transforma em um espaço de encontro, imaginação e experiências compartilhadas, convidando crianças e adultos a passar o dia no museu.



O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), um dos mais emblemáticos projetos de Oscar Niemeyer, completa 30 anos e está com uma programação especial que celebra essas três décadas de história.



Até novembro, o público poderá visitar QUATRO exposições: MAC Monumental, MAC Panorama, MAC para Crianças e Sentir prá ver (essa última sendo uma exposição inclusiva, com recursos de acessibilidade) que ocupam diferentes espaços do museu e revisitam sua arquitetura, seu acervo e sua trajetória.



Este ano também marca a apresentação do museu pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói (Secretaria Municipal das Culturas) com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).



Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC está instalado no Mirante da Boa Viagem e se tornou um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Sua arquitetura de formas curvas, integrada ao entorno, transformou o edifício em uma referência internacional e em um espaço de encontro entre arte, arquitetura, memória e turismo.



MAC Monumental

No próximo domingo, 11 de outubro, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC Niterói) promove o Domingo para Crianças, uma programação especial dedicada ao público infantil e às famílias, em celebração ao Dia das Crianças. Ao longo de todo o dia, o museu será ocupado por atividades que aproximam as crianças da arte, da literatura, da dança e do cinema, criando diferentes possibilidades de descoberta e interação com o espaço.A programação também convida o público a conhecer e vivenciar a exposição MAC Para Crianças, instalada no espaço expositivo da varanda do museu. Pensada especialmente para o público infantil, a mostra apresenta o universo da arte de maneira lúdica e acessível, estimulando a curiosidade, a imaginação e a participação dos pequenos visitantes.Entre os destaques do dia está a apresentação da Cia. de Ballet de Niterói, às 11h, em um espetáculo inspirado na obra do escritor e cartunista Ziraldo. Na sequência, às 11h30, o público poderá acompanhar a contação de histórias com Os Tapetes Contadores de Histórias, em uma apresentação de aproximadamente 45 minutos que une literatura, teatro e imaginação.Durante todo o dia, a equipe do Educativo do MAC Niterói também realizará atividades especialmente voltadas para as crianças, ampliando as possibilidades de interação com o museu e com a exposição. Para completar a programação, o auditório receberá duas sessões do Festival Infâncias, às 15h e às 16h30, levando o cinema para o roteiro de atividades do domingo.Com uma programação que reúne diferentes linguagens artísticas, o Domingo para Crianças propõe uma experiência de descoberta e convivência para toda a família. Entre histórias, dança, cinema, atividades educativas e a exposição MAC Para Crianças, o MAC Niterói se transforma em um espaço de encontro, imaginação e experiências compartilhadas, convidando crianças e adultos a passar o dia no museu.O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), um dos mais emblemáticos projetos de Oscar Niemeyer, completa 30 anos e está com uma programação especial que celebra essas três décadas de história.Até novembro, o público poderá visitar QUATRO exposições: MAC Monumental, MAC Panorama, MAC para Crianças e Sentir prá ver (essa última sendo uma exposição inclusiva, com recursos de acessibilidade) que ocupam diferentes espaços do museu e revisitam sua arquitetura, seu acervo e sua trajetória.Este ano também marca a apresentação do museu pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Niterói (Secretaria Municipal das Culturas) com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Itaú Unibanco através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o MAC está instalado no Mirante da Boa Viagem e se tornou um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade. Sua arquitetura de formas curvas, integrada ao entorno, transformou o edifício em uma referência internacional e em um espaço de encontro entre arte, arquitetura, memória e turismo.

No Salão Central, a exposição MAC Monumental reúne cerca de 130 obras de grandes formatos, pertencentes à Coleção MAC Niterói e à Coleção João Sattamini. São trabalhos de artistas contemporâneos brasileiros, muitos deles exibidos novamente depois de anos fora das galerias.



A mostra estabelece um diálogo entre as dimensões monumentais do edifício projetado por Niemeyer e obras que necessitam de grandes espaços para serem apresentadas em toda a sua potência. Entre os destaques está uma obra de Daniel Senise, produzida a partir do carpete retirado durante a primeira reforma do museu. A experiência inclui ainda a vista da Baía de Guanabara a partir da varanda do MAC.



“O MAC é parte fundamental da história cultural de Niterói. Celebrar seus 30 anos é reconhecer a força de um equipamento que aproxima a população da arte contemporânea, valoriza a arquitetura de Oscar Niemeyer e projeta a cidade para o Brasil e para o mundo”, afirma Victor De Wolf, curador da MAC Monumental e diretor geral do MAC Niterói.



MAC Panorama



No mezanino, MAC Panorama revisita três décadas da história do museu por meio de obras das duas coleções que formam seu acervo: a Coleção João Sattamini, constituída pelo conjunto adquirido pelo colecionador ao longo de sua vida, e a Coleção MAC Niterói, formada por obras doadas para o museu.



A exposição reúne trabalhos que, em muitos casos, não eram apresentados ao público há anos. Entre os destaques está “Óvulo Fecundo”, de Farnese de Andrade, primeira obra incorporada à Coleção MAC, além de trabalhos de artistas como Adriana Varejão, Flávio-Shiró, Victor Arruda e Márcia X.



Mais do que uma retrospectiva, a exposição propõe novos olhares sobre a trajetória da instituição e sobre a diversidade de artistas e narrativas presentes em seu acervo.



“MAC Panorama é mais do que uma retrospectiva, é a síntese do que fomos, a celebração do que somos e a semente do que queremos ser. É difícil resumir duas coleções tão complexas a uma exposição que tem um espaço delimitado, mas as obras que estarão presentes no MAC Panorama nos ajudam a vislumbrar um pouco do acervo que temos”, afirma Paulo Gabriel Mello, curador de MAC Panorama e coordenador de produção do MAC Niterói.



MAC para Crianças

A programação dos 30 anos ganha um olhar especial para o público infantil com a abertura de MAC para Crianças. A exposição reúne obras do acervo e propõe uma experiência de aproximação com a arte baseada na brincadeira, na experimentação e na imaginação. O projeto é montado pensando no público infantil, com obras e textos na altura dos olhos das crianças e com linguagem também voltada para elas.



As atividades ocupam cinco paredes coloridas e utilizam referências da própria arquitetura e paisagem do MAC — como o branco do edifício, o vermelho da rampa, o azul da Baía de Guanabara e o amarelo do pôr do sol. Crianças e adultos poderão desenhar, combinar cores e formas, criar rostos e experimentar diferentes possibilidades com objetos.



SENTIR PRÁ VER - Espaço Educativo PETROBRAS



A exposição “Sentir prá Ver” apresenta 14 reproduções fotográficas de obras pertencentes ao acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A seleção reúne obras brasileiras produzidas entre o final do século XIX e meados do século XX e contempla diferentes temas das artes plásticas, como natureza-morta, retrato, cenas, marinha, paisagem rural e urbana e abstração.



Integram a exposição obras de Pedro Alexandrino, Carlos Scliar, Almeida Junior, Gino Bruno, Berthe Worms, Di Cavalcanti, Navarro da Costa, Francisco Rebolo, Dario Barbosa, Arnaldo Ferrari, Maurício Nogueira Lima e Leopoldo Raimo.



A exposição tem como objetivo ampliar as possibilidades de apreciação e fruição da arte, explorando não apenas a percepção visual, mas também outros sentidos, como o tato, a audição e o olfato, além de experiências sinestésicas.



A proposta parte de uma concepção ampliada de acessibilidade e mediação cultural, buscando proporcionar uma relação mais interativa entre as obras e seus diferentes públicos. Pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou intelectual, assim como o público em geral, podem explorar, reconhecer e interpretar as obras por meio de diferentes estímulos e recursos de acessibilidade.



Para isso, a exposição, que será situada no Espaço Educativo PETROBRAS, no mezanino, reúne recursos de apoio multissensoriais, como reproduções táteis de obras de arte, maquetes e relevos táteis, jogos de associação, textos em dupla leitura e audiodescrição, concebidos para ampliar as possibilidades de compreensão, percepção e interação com as obras.



Dessa forma, “Sentir prá Ver” propõe uma experiência inclusiva e multissensorial, na qual diferentes formas de perceber e se relacionar com a arte são valorizadas, ampliando o acesso ao patrimônio artístico e cultural.



Espaço Educativo PETROBRAS



O MAC Niterói foi contemplado na Seleção Pública de Projetos Culturais da Petrobras, com projeto viabilizado por meio do incentivo fiscal da Lei Rouanet. Com isso, realizaremos importantes ações que contribuirão para o fortalecimento e a qualificação do museu. Entre outras ações que você poderá acompanhar ao longo do ano, como exposições e eventos, estamos construindo o Espaço Educativo Petrobras no mezanino. Um espaço novo, mais moderno, com mais acessibilidade e interatividade.

Esse é um compromisso do MAC Niterói e dos nossos parceiros, promovendo o interesse e diálogo público sobre a arte contemporânea, a partir da preservação, valorização, pesquisa, documentação e comunicação do patrimônio musealizado, estimulando reflexões e pensamentos críticos sobre arte, sociedade, meio ambiente e cultura.



SOBRE O MAC



O Museu de Arte Contemporânea - MAC Niterói celebra seu trigésimo aniversário e pela primeira vez conta com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Obra de Oscar Niemeyer, o MAC – espaço administrado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas e Fundação de Arte de Niterói – foi construído no dia 2 de setembro de 1996, para abrigar as obras da importante coleção de João Sattamini.

Belo e absolutamente surpreendente, o museu conta também com a Coleção MAC Niteroi, com obras de arte incorporadas ao acervo por meio de doacoes de artistas. Na primeira entrada, fica o pavimento de recepção e administração. Logo acima, o segundo pavimento abriga o salão central de exposições envolto por uma varanda circular envidraçada, destinada também a mostras, e, acima, o mezanino, totalizando uma área de mil metros quadrados, de onde se pode admirar a paisagem panorâmica da Baía de Guanabara. No subsolo, o visitante encontra um auditório para 60 espectadores.



Nesses 30 anos, foram recebidas mais de 3 milhões e meio de pessoas no museu. Nomes como David Bowie, Juliette Binoche, o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, entre outros, estiveram no equipamento e deixaram seu relato no livro de ouro. Foram realizadas mais de 250 exposições ao longo desses anos.



Ao longo de sua trajetória, o MAC recebeu exposições, artistas, pesquisadores, estudantes, turistas e visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo. A celebração dos 30 anos reforça o compromisso do museu com a democratização do acesso à arte, a valorização da produção contemporânea e a preservação de sua memória institucional.



“Ao nos aproximarmos dos 30 anos do museu, renovamos o compromisso de aproximar cada vez mais o MAC Niterói da sociedade, trazendo para dentro do museu os debates da contemporaneidade e mantendo este espaço como um abrigo poético da arte contemporânea. Fazemos isso agora ao lado de parceiros estratégicos que contribuirão para ampliar e fortalecer a presença do MAC Niterói no cenário da arte contemporânea”, completa Victor.



SERVIÇO



30 anos do Museu de Arte Contemporânea de Niterói

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói — Mirante da Boa Viagem, s/nº, Niterói, RJ

Horário: 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

Ingressos: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia-entrada)

Entrada gratuita: quartas-feiras

Venda: bilheteria do MAC Niterói, mediante pagamento em dinheiro

Classificação: Livre

Instagram: @mac.niteroi