Niterói: Cerimônia Nacional Bandeira Azul será realizada no dia 6 de novembro de 2026, no Iate Clube de Santa Catarina ? Veleiros da Ilha, em Florianópolis - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: Cerimônia Nacional Bandeira Azul será realizada no dia 6 de novembro de 2026, no Iate Clube de Santa Catarina ? Veleiros da Ilha, em FlorianópolisClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 07/10/2026 08:20 | Atualizado 07/10/2026 11:09





Escondida entre costões rochosos, Mata Atlântica e vegetação de restinga, entre Piratininga e Camboinhas, a Praia do Sossego recebe a certificação desde 2021. No ano passado, além da quinta Bandeira Azul, o local recebeu da Foundation for Environmental Education (FEE) um certificado internacional especial pelos anos seguidos de reconhecimento.



Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a conquista reafirma uma política ambiental que alia preservação, qualidade de vida e uso responsável dos espaços naturais. “Essa sexta Bandeira Azul mostra que Niterói não faz ações ambientais isoladas. Existe uma política permanente de proteção das nossas áreas verdes e de valorização de patrimônios naturais como a Praia do Sossego. É um lugar extraordinário, que reúne mar, costões, Mata Atlântica e vegetação de restinga. Temos o compromisso de preservar essa riqueza e, ao mesmo tempo, garantir que a população possa conhecer e usufruir desse patrimônio com responsabilidade, segurança e acessibilidade. Vamos seguir investindo para que o Sossego continue sendo uma referência de sustentabilidade para Niterói e para o Brasil”, afirmou o prefeito.



A certificação é concedida após a análise de critérios que envolvem qualidade da água, gestão e educação ambiental, segurança, serviços, acessibilidade e informações aos frequentadores. Em 2025, a Praia do Sossego registrou 100% de balneabilidade, segundo levantamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



O certificado emitido nesta terça-feira (6) pelo Instituto Ambientes em Rede, representante oficial da FEE no Brasil, reconhece os esforços e as atividades realizadas pela equipe gestora para a recuperação e conservação dos ambientes naturais. O documento referente à temporada 2026/2027 tem validade até 1º de novembro de 2027.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, destacou que a permanência da praia entre as áreas reconhecidas internacionalmente depende de um trabalho realizado durante todo o ano. “Receber a Bandeira Azul pela sexta vez consecutiva mostra a consistência da política ambiental desenvolvida no Sossego. Não se trata de preparar a praia apenas para uma avaliação. Há um trabalho permanente de conservação, monitoramento, educação ambiental, gestão dos resíduos, proteção da biodiversidade e manutenção da infraestrutura. O nosso desafio é continuar qualificando o espaço sem descaracterizar uma área de enorme importância ambiental. O Sossego mostra que preservação e infraestrutura podem caminhar juntas quando as intervenções respeitam a paisagem e a dinâmica natural do lugar”, reforçou Gabriel Velasco.



Novas melhorias A Praia do Sossego, um dos principais patrimônios ambientais de Niterói, conquistou, pela sexta vez seguida, a Bandeira Azul , uma das mais importantes certificações internacionais de qualidade ambiental para praias. O Júri Internacional do Programa Bandeira Azul aprovou a candidatura do município para a temporada 2026/2027, reconhecendo novamente o trabalho de preservação, gestão ambiental, segurança e qualificação da estrutura realizado pela Prefeitura ao longo dos últimos anos.Escondida entre costões rochosos, Mata Atlântica e vegetação de restinga, entre Piratininga e Camboinhas, a Praia do Sossego recebe a certificação desde 2021. No ano passado, além da quinta Bandeira Azul, o local recebeu da Foundation for Environmental Education (FEE) um certificado internacional especial pelos anos seguidos de reconhecimento.Para o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a conquista reafirma uma política ambiental que alia preservação, qualidade de vida e uso responsável dos espaços naturais. “Essa sexta Bandeira Azul mostra que Niterói não faz ações ambientais isoladas. Existe uma política permanente de proteção das nossas áreas verdes e de valorização de patrimônios naturais como a Praia do Sossego. É um lugar extraordinário, que reúne mar, costões, Mata Atlântica e vegetação de restinga. Temos o compromisso de preservar essa riqueza e, ao mesmo tempo, garantir que a população possa conhecer e usufruir desse patrimônio com responsabilidade, segurança e acessibilidade. Vamos seguir investindo para que o Sossego continue sendo uma referência de sustentabilidade para Niterói e para o Brasil”, afirmou o prefeito.A certificação é concedida após a análise de critérios que envolvem qualidade da água, gestão e educação ambiental, segurança, serviços, acessibilidade e informações aos frequentadores. Em 2025, a Praia do Sossego registrou 100% de balneabilidade, segundo levantamento do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).O certificado emitido nesta terça-feira (6) pelo Instituto Ambientes em Rede, representante oficial da FEE no Brasil, reconhece os esforços e as atividades realizadas pela equipe gestora para a recuperação e conservação dos ambientes naturais. O documento referente à temporada 2026/2027 tem validade até 1º de novembro de 2027.O secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Gabriel Velasco, destacou que a permanência da praia entre as áreas reconhecidas internacionalmente depende de um trabalho realizado durante todo o ano. “Receber a Bandeira Azul pela sexta vez consecutiva mostra a consistência da política ambiental desenvolvida no Sossego. Não se trata de preparar a praia apenas para uma avaliação. Há um trabalho permanente de conservação, monitoramento, educação ambiental, gestão dos resíduos, proteção da biodiversidade e manutenção da infraestrutura. O nosso desafio é continuar qualificando o espaço sem descaracterizar uma área de enorme importância ambiental. O Sossego mostra que preservação e infraestrutura podem caminhar juntas quando as intervenções respeitam a paisagem e a dinâmica natural do lugar”, reforçou Gabriel Velasco.

A conquista ocorre no momento em que a Prefeitura prepara uma nova etapa de intervenções na Praia do Sossego. Os estudos técnicos preveem melhorias desde a chegada pela Rua da Graça até o acesso à faixa de areia, com piso intertravado, novos guarda-corpos em aço inox, iluminação, câmeras de monitoramento, mobiliário, sinalização, estruturas de apoio e postos para guarda-vidas. Também estão previstas vagas destinadas a pessoas idosas e pessoas com deficiência, espaços para motocicletas, paraciclos e um mirante acessível.



A Prefeitura já implantou no local escada de pedra em sistema de bioconstrução, guarda-corpos, áreas de descanso, caminhos de acesso, pórtico de entrada, paraciclos, lixeiras, sinalização para educação ambiental, banheiro acessível, ducha, lava-pés e espaço para a Guarda Ambiental. A praia também recebeu jardins de chuva e outras soluções de infraestrutura verde para o manejo das águas pluviais. Além das intervenções físicas, o trabalho inclui atividades de educação ambiental, capacitação de servidores, divulgação de informações sobre fauna e flora, gestão de resíduos e ações permanentes de conscientização dos frequentadores.



A Praia do Sossego possui cerca de 120 metros de extensão e abriga importantes remanescentes de vegetação de restinga, além de fauna e flora características da região costeira.



Premiação em novembro

A Cerimônia Nacional Bandeira Azul será realizada no dia 6 de novembro de 2026, no Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, em Florianópolis. Na ocasião, serão entregues oficialmente as bandeiras da temporada 2026/2027. O Programa determina ainda que o hasteamento na Praia do Sossego seja realizado até 15 de dezembro. A Bandeira Azul é um programa internacional administrado pela Foundation for Environmental Education (FEE) e representado no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede. A certificação funciona também como uma avaliação contínua: durante a temporada, a praia pode passar por inspeções para verificar a manutenção dos critérios.