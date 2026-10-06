Niterói: cidade decreta luto oficial pela morte de Mario Martins - Reprodução/Internet

Niterói: cidade decreta luto oficial pela morte de Mario MartinsReprodução/Internet

Publicado 06/10/2026 12:00





O prefeito destacou a trajetória de Mário e sua relação com Niterói.



“Recebi com muita tristeza a notícia da partida de meu querido amigo Mário, uma pessoa especial e que faz parte da história e da identidade de Niterói. À frente do Caneco Gelado do Mário durante tantas décadas, um dos restaurantes mais tradicionais da nossa cidade, ele construiu muito mais do que um negócio: criou um ponto de encontro de gerações de niteroienses, marcado pela amizade, pela alegria e pela forma carinhosa com que sempre recebeu a todos. Mário deixa sua marca e seu nome para sempre na memória afetiva de Niterói. Meu abraço e meus sentimentos à sua esposa, Sueli, à família, aos amigos, aos funcionários do Caneco e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, lamentou Rodrigo Neves. Prefeitura de Niterói vai decretar luto oficial de três dias pelo falecimento de Mário Martins, no último sábado (3). Fundador do tradicional Caneco Gelado do Mário, no Centro da cidade, ele esteve à frente do estabelecimento durante décadas, tornou-se uma figura conhecida e querida pelos niteroienses e ajudou a transformar o bar em um dos pontos mais tradicionais da cidade. O decreto com o luto oficial de três dias, assinado pelo prefeito Rodrigo Neves, será publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6).O prefeito destacou a trajetória de Mário e sua relação com Niterói.“Recebi com muita tristeza a notícia da partida de meu querido amigo Mário, uma pessoa especial e que faz parte da história e da identidade de Niterói. À frente do Caneco Gelado do Mário durante tantas décadas, um dos restaurantes mais tradicionais da nossa cidade, ele construiu muito mais do que um negócio: criou um ponto de encontro de gerações de niteroienses, marcado pela amizade, pela alegria e pela forma carinhosa com que sempre recebeu a todos. Mário deixa sua marca e seu nome para sempre na memória afetiva de Niterói. Meu abraço e meus sentimentos à sua esposa, Sueli, à família, aos amigos, aos funcionários do Caneco e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, lamentou Rodrigo Neves.

SOBRE MARIO MARTINS

Mais do que proprietário de um dos bares mais tradicionais da cidade, Mário foi um personagem querido, reconhecido pelo sorriso fácil, pela conversa acolhedora e pela forma única de receber cada cliente como se fosse velho amigo. Seu bar, fundado há décadas, tornou-se ponto de encontro de gerações, espaço de convivência, histórias e celebrações.



Ao longo de sua trajetória, Mário transformou o Caneco Gelado em um símbolo da cultura boêmia niteroiense, preservando o espírito simples e autêntico que sempre marcou o lugar. Era comum vê-lo circulando entre as mesas, atento a cada detalhe, garantindo que todos se sentissem em casa. Sua presença era parte essencial da identidade do bar — e, para muitos, da própria cidade.



Com seu falecimento, Niterói perde não apenas um comerciante, mas um guardião de tradições, alguém que ajudou a construir laços e memórias. Seu legado permanece vivo nas histórias compartilhadas, nos encontros que ele proporcionou e na atmosfera única que criou. Mário deixa saudade, mas também um exemplo de dedicação, generosidade e amor pela cidade e pelas pessoas.