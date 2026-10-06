Niterói: cidade decreta luto oficial pela morte de Mario MartinsReprodução/Internet
O prefeito destacou a trajetória de Mário e sua relação com Niterói.
“Recebi com muita tristeza a notícia da partida de meu querido amigo Mário, uma pessoa especial e que faz parte da história e da identidade de Niterói. À frente do Caneco Gelado do Mário durante tantas décadas, um dos restaurantes mais tradicionais da nossa cidade, ele construiu muito mais do que um negócio: criou um ponto de encontro de gerações de niteroienses, marcado pela amizade, pela alegria e pela forma carinhosa com que sempre recebeu a todos. Mário deixa sua marca e seu nome para sempre na memória afetiva de Niterói. Meu abraço e meus sentimentos à sua esposa, Sueli, à família, aos amigos, aos funcionários do Caneco e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, lamentou Rodrigo Neves.
Ao longo de sua trajetória, Mário transformou o Caneco Gelado em um símbolo da cultura boêmia niteroiense, preservando o espírito simples e autêntico que sempre marcou o lugar. Era comum vê-lo circulando entre as mesas, atento a cada detalhe, garantindo que todos se sentissem em casa. Sua presença era parte essencial da identidade do bar — e, para muitos, da própria cidade.
Com seu falecimento, Niterói perde não apenas um comerciante, mas um guardião de tradições, alguém que ajudou a construir laços e memórias. Seu legado permanece vivo nas histórias compartilhadas, nos encontros que ele proporcionou e na atmosfera única que criou. Mário deixa saudade, mas também um exemplo de dedicação, generosidade e amor pela cidade e pelas pessoas.
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