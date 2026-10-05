Niterói: além da luta de Otton Jasse, outras disputas de cinturão agitaram a noite - Divulgação/Ascom

Niterói: além da luta de Otton Jasse, outras disputas de cinturão agitaram a noiteDivulgação/Ascom

Publicado 05/10/2026 12:10





O público lotou os 2.600 lugares da Arena Niterói e acompanhou um card recheado de lutas em diversas categorias de peso, tanto no masculino quanto no feminino. A atração marcou a história dos grandes eventos que passaram pelo espaço e os 23 anos do Jungle Fight.



"Tenho muito orgulho de ver o niteroiense abraçando e vivendo a Arena Niterói. Mais do que um grande espetáculo, o Jungle Fight é uma oportunidade de mostrar a força do esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e oportunidades para juventude, além de colocar a nossa cidade no centro do esporte nacional. Por isso, ampliamos os investimentos no esporte e criamos cada vez mais espaços para crianças e jovens. A Arena Niterói foi feita para isso: receber grandes eventos, movimentar a cidade e abrir novas possibilidades para o esporte e para a nossa população”, celebrou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



O principal embate da noite foi rápido e emocionante: aos 58 segundos do primeiro round, Otton finalizou o desafiante boliviano com um triângulo de mão. Josias Núnez, adversário do brasileiro, ficou 3,3kg acima do limite permitido, marcando 87,3kg. Por ter ficado acima do peso em um duelo que vale título, Josias, que por causa disso já não poderia ficar com o cinto, começou a luta com menos três pontos.



Além da luta de Otton Jasse, outras disputas de cinturão agitaram a noite. Layze Cerqueira subiu no cage para defender o cinturão da divisão peso-galo (até 61kg) contra Mayra Cantuária Rodrigues. Depois de três rounds árduos, Layze se manteve invicta. No masculino, Luís Henrique Barbosa e Rodolfo dos Santos se enfrentaram na divisão peso-meio-pesado (até 93kg). Luis Henrique, representante carioca, garantiu o cinturão no primeiro round e se tornou o novo campeão da categoria.



“Estou muito feliz e sou grato ao prefeito Rodrigo, que faz a diferença usando o esporte como prevenção à violência e ferramenta de inclusão social em Niterói. A primeira vez que eu lutei na minha vida, aos 15 anos, foi nessa cidade e fico muito feliz de voltar trazendo o Jungle Fight”, reforçou o idealizador e organizador do evento, Wallid Ismail.



No total, o público pôde acompanhar 17 confrontos. Entre eles, atletas de Niterói participaram dos embates: Nyldean “Bodah” Paes (embora represente o Pará, mora em Niterói há três anos e se considera representante da cidade); Cecília “Cissa Slayer” Pereira; Pedro Henrique “Esfirrão” Farias Varela; Marcos Vinícius “Sorriso”; Lukas “Avattar” Edwardo dos Santos (oficialmente representa o Amapá, mas informa que é morador de Niterói).



“Estou muito feliz. É muito bom poder representar Niterói e acredito que estou fazendo isso muito bem. A Arena está linda, me sinto muito honrada de estar estreando esse espaço. Queria agradecer ao prefeito Rodrigo Neves e à Secretaria de Esporte da cidade que confiaram em mim, no meu trabalho, e investiram no meu talento e nessa arena linda para que todos os esportes possam mostrar o seu valor”, declarou a lutadora Cecília “Cissa Slayer” Pereira. A atleta venceu a luta contra Driely Neve na categoria peso-mosca.



Os ingressos foram gratuitos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A iniciativa, que conta com a parceria da Legião da Boa Vontade (LBV), arrecadou quase três toneladas em doações que serão distribuídas para famílias em vulnerabilidade social na campanha de Natal da LBV. A recepção do público niteroiense não decepcionou: os ingressos para os 2.600 lugares da Arena Niterói esgotaram em menos de 18 horas.



Arena Niterói A Arena Niterói recebeu a estreia do Jungle Fight 155 , maior torneio de MMA da América Latina, de casa cheia. A noite foi intensa e contou com três disputas de cinturão, incluindo o confronto internacional entre o brasileiro Otton Jasse e o boliviano Josias “Búfalo” Núñez. O brasileiro, atual campeão da divisão até 84kg (peso médio), protagonizou sua primeira defesa de título na organização com uma vitória. Aberta este ano, a Arena é um equipamento público da Prefeitura de Niterói e é a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital.O público lotou os 2.600 lugares da Arena Niterói e acompanhou um card recheado de lutas em diversas categorias de peso, tanto no masculino quanto no feminino. A atração marcou a história dos grandes eventos que passaram pelo espaço e os 23 anos do Jungle Fight."Tenho muito orgulho de ver o niteroiense abraçando e vivendo a Arena Niterói. Mais do que um grande espetáculo, o Jungle Fight é uma oportunidade de mostrar a força do esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e oportunidades para juventude, além de colocar a nossa cidade no centro do esporte nacional. Por isso, ampliamos os investimentos no esporte e criamos cada vez mais espaços para crianças e jovens. A Arena Niterói foi feita para isso: receber grandes eventos, movimentar a cidade e abrir novas possibilidades para o esporte e para a nossa população”, celebrou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.O principal embate da noite foi rápido e emocionante: aos 58 segundos do primeiro round, Otton finalizou o desafiante boliviano com um triângulo de mão. Josias Núnez, adversário do brasileiro, ficou 3,3kg acima do limite permitido, marcando 87,3kg. Por ter ficado acima do peso em um duelo que vale título, Josias, que por causa disso já não poderia ficar com o cinto, começou a luta com menos três pontos.Além da luta de Otton Jasse, outras disputas de cinturão agitaram a noite. Layze Cerqueira subiu no cage para defender o cinturão da divisão peso-galo (até 61kg) contra Mayra Cantuária Rodrigues. Depois de três rounds árduos, Layze se manteve invicta. No masculino, Luís Henrique Barbosa e Rodolfo dos Santos se enfrentaram na divisão peso-meio-pesado (até 93kg). Luis Henrique, representante carioca, garantiu o cinturão no primeiro round e se tornou o novo campeão da categoria.“Estou muito feliz e sou grato ao prefeito Rodrigo, que faz a diferença usando o esporte como prevenção à violência e ferramenta de inclusão social em Niterói. A primeira vez que eu lutei na minha vida, aos 15 anos, foi nessa cidade e fico muito feliz de voltar trazendo o Jungle Fight”, reforçou o idealizador e organizador do evento, Wallid Ismail.No total, o público pôde acompanhar 17 confrontos. Entre eles, atletas de Niterói participaram dos embates: Nyldean “Bodah” Paes (embora represente o Pará, mora em Niterói há três anos e se considera representante da cidade); Cecília “Cissa Slayer” Pereira; Pedro Henrique “Esfirrão” Farias Varela; Marcos Vinícius “Sorriso”; Lukas “Avattar” Edwardo dos Santos (oficialmente representa o Amapá, mas informa que é morador de Niterói).“Estou muito feliz. É muito bom poder representar Niterói e acredito que estou fazendo isso muito bem. A Arena está linda, me sinto muito honrada de estar estreando esse espaço. Queria agradecer ao prefeito Rodrigo Neves e à Secretaria de Esporte da cidade que confiaram em mim, no meu trabalho, e investiram no meu talento e nessa arena linda para que todos os esportes possam mostrar o seu valor”, declarou a lutadora Cecília “Cissa Slayer” Pereira. A atleta venceu a luta contra Driely Neve na categoria peso-mosca.Os ingressos foram gratuitos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A iniciativa, que conta com a parceria da Legião da Boa Vontade (LBV), arrecadou quase três toneladas em doações que serão distribuídas para famílias em vulnerabilidade social na campanha de Natal da LBV. A recepção do público niteroiense não decepcionou: os ingressos para os 2.600 lugares da Arena Niterói esgotaram em menos de 18 horas.

Arena Niterói, a primeira arena indoor do Estado do Rio de Janeiro fora da capital, integra o Parque Poliesportivo da Concha Acústica. Com capacidade para 2.600 pessoas em competições esportivas e até 5 mil espectadores em eventos culturais, a arena possui padrão internacional e dimensões oficiais e está preparada para receber modalidades como vôlei, futsal, handebol e basquete.



Entre as atrações que já passaram pela Arena Niterói, estão show de Roberto Carlos, apresentações da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, jogos da Copa Supervôlei Feminino 2026 e, agora, o Jungle Fight.



O próximo evento que vai agitar a quadra da arena é a Futsal Finalíssima de 2026. O evento, pautado pelo futsal internacional, vai reunir os finalistas da Copa América de Futsal (Brasil e Argentina) e da Eurocopa de Futsal da UEFA (Espanha e Portugal). O Brasil, campeão da Copa América, vai enfrentar Portugal, vice-campeão da Eurocopa, e a Argentina, vice-campeã da América, vai enfrentar a Espanha, atual campeã europeia. Os vencedores vão para a final.