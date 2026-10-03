Niterói: infraestrutura da unidade contará com recepção, sala de reunião, sala de grupo, pré-consulta, curativo, procedimentos, sala de vacinas, dispensário de medicamentos e quatro consultóriosLucas Benevides/Ascom
Niterói anuncia nova unidade do Módulo Médico de Família Palmeiras
Unidade do Fonseca foi planejada para atender cerca de 9 mil pessoas e complementar a rede de saúde da Zona Norte
Niterói anuncia nova unidade do Módulo Médico de Família Palmeiras
Unidade do Fonseca foi planejada para atender cerca de 9 mil pessoas e complementar a rede de saúde da Zona Norte
Empreendedores lançam projeto com foco na geração de novos negócios
Novo grupo do Business Network International reúne profissionais de diferentes setores e aposta em conexões estratégicas para fortalecer o ambiente empresarial da cidade
Clin prepara esquema especial de limpeza para o dia das eleições
Operação no domingo terá reforço de garis e equipamentos, com atenção especial aos locais de votação
Escola municipal vocacionada para o esporte terá seis modalidades
Estudantes poderão escolher entre skate, atletismo, basquete, vôlei de areia, futsal e luta olímpica
Ecos da Inclusão tem programação especial pelo Dia Mundial da Paralisia Cerebral
Evento gratuito acontece neste sábado no Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga
Niterói tem menor número de roubos de rua em 23 anos
Levantamento do Observatório de Segurança Pública, com base em dados do ISP, mostra queda de 78% nos roubos de veículos em setembro aponta e, ainda, ainda 19 meses sem feminicídio e nenhum roubo de carga no mês
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.