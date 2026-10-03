Niterói: lançamento do projeto de empreendedores aconteceu no Clube Central, em Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: lançamento do projeto de empreendedores aconteceu no Clube Central, em IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 03/10/2026 12:20

Mais de 100 empresários e profissionais de diferentes segmentos se reuniram em Niterói para o lançamento do BNI Radix, novo grupo empresarial ligado ao Business Network International (BNI), organização voltada à geração de negócios por meio de indicações e relacionamentos profissionais. Realizado na manhã do último dia 30, no Clube Central de Icaraí, o encontro marcou oficialmente o início das atividades do grupo na cidade.

Fundado pelo empresário Dr. Ivan Misner, o BNI se consolidou como uma das maiores organizações de networking empresarial do mundo. Atualmente, reúne mais de 11.871 equipes e contabiliza mais de US$ 27 bilhões em negócios gerados nos últimos 12 meses, números que dimensionam o alcance de um modelo baseado na construção de relacionamentos e na troca de referências comerciais entre seus integrantes.

O lançamento do BNI Radix reuniu membros, convidados e representantes da organização, entre eles os diretores distritais do BNI Rio Antonio Afonso, Adriana Pina e Bruno Brandão. Também participaram a diretora executiva do Leste Fluminense, Vilma Rafael; o Diretor Regional de Lançamentos, Afonso Vilas-Boas; o diretor consultor Gustavo Bustamante; e Marcelo Haimenis, embaixador do BNI.

Durante o encontro, foi apresentado o primeiro trio de liderança do BNI Radix, formado pelos empresários Luana Souza, que assume a presidência; Aline Guidorizzi, como vice-presidente; e Leonardo Martins, como secretário-tesoureiro. Os três estarão à frente da condução das atividades do grupo neste início de trajetória em Niterói.

A programação permitiu ainda que os convidados conhecessem, na prática, a dinâmica proposta pelo BNI: aproximar empresários de diferentes áreas, estimular indicações qualificadas e transformar relacionamentos profissionais em oportunidades concretas de negócios. “A visão do BNI é mudar a forma como o mundo faz negócios, e a maneira como pretendemos fazer isso é fazendo negócios com valores”, afirmou Bruno Brandão, diretor distrital do BNI Rio.

A proposta está diretamente ligada à filosofia adotada internacionalmente pela organização, conhecida como “Givers Gain”, expressão que parte do princípio de contribuir primeiro para, a partir da reciprocidade, gerar resultados. O conceito incentiva os participantes a criarem oportunidades para outros empresários, fortalecendo relações baseadas em confiança, colaboração e vínculos de longo prazo. Uma das características do modelo é a realização de encontros semanais entre os membros, nos quais são compartilhadas referências comerciais, oportunidades e informações sobre os negócios representados no grupo. O ingresso também passa por um processo de avaliação, contribuindo para a formação de uma rede composta por profissionais de diferentes especialidades.

O lançamento do Radix amplia a presença da organização no Leste Fluminense e reforça a aposta no potencial empresarial de Niterói. A proposta é estabelecer um ambiente permanente para o desenvolvimento de parcerias, indicações e oportunidades entre empreendedores da cidade e da região. O evento contou com o patrocínio de Alfaya e Bittencourt Advocacia e Consultoria, Koti Arquitetura, Guidorizzi & Chagas Advocacia, Italínea Móveis, Da Brasa ao Suflê e Invest Smart XP. Inspirado no significado da palavra “Radix”, associada a “raiz”, o grupo inicia suas atividades com a proposta de estabelecer conexões duradouras entre empresários e fortalecer uma rede capaz de gerar resultados a partir da confiança e da colaboração. A expectativa é que essas relações contribuam para o desenvolvimento de novos negócios e para o fortalecimento do ambiente empreendedor de Niterói.