Niterói: primeira etapa da limpeza começa às 7h, com garis de diferentes distritos de limpeza urbana atuando pela cidadeDivulgação/Ascom
Clin prepara esquema especial de limpeza para o dia das eleições
Operação no domingo terá reforço de garis e equipamentos, com atenção especial aos locais de votação
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Escola municipal vocacionada para o esporte terá seis modalidades
Estudantes poderão escolher entre skate, atletismo, basquete, vôlei de areia, futsal e luta olímpica
Ecos da Inclusão tem programação especial pelo Dia Mundial da Paralisia Cerebral
Evento gratuito acontece neste sábado no Centro EcoCultural Sueli Pontes, em Piratininga
Niterói tem menor número de roubos de rua em 23 anos
Levantamento do Observatório de Segurança Pública, com base em dados do ISP, mostra queda de 78% nos roubos de veículos em setembro aponta e, ainda, ainda 19 meses sem feminicídio e nenhum roubo de carga no mês
Amaral Peixoto lotada ontem, em demonstração de apoio a Fernanda Neves
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, casado com Fernanda há 32 anos, ressaltou a importância de ter Fernanda na Alerj
Perseguição termina com prisão e recuperação de moto roubada
Homem tentou escapar de uma abordagem no Largo da Batalha e acabou detido
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