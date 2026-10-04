Niterói: a candidata eleita a deputada estadual Fernanda Neves se tornou a mais votada da história da cidadeDivulgação/Ascom
Casada com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, Fernanda construiu uma campanha marcada pela presença nas ruas, pelo diálogo direto com a população e por uma agenda que ultrapassou os limites do município, percorrendo todas as regiões do estado.
O resultado expressivo de Fernanda também reforça a dimensão estadual da liderança política de Rodrigo Neves. A votação alcançada pela candidata demonstra a capacidade de mobilização de um grupo político que tem Niterói como principal referência, mas que ampliou consideravelmente sua presença e articulação em diferentes municípios fluminenses.
Ao longo da campanha, Fernanda apresentou propostas voltadas para áreas como segurança pública, educação, proteção às mulheres, primeira infância, cuidado com idosos, inclusão de pessoas com deficiência e famílias atípicas, mobilidade, geração de empregos e desenvolvimento econômico.
Entre as principais bandeiras estão o fortalecimento das políticas de enfrentamento ao feminicídio, a ampliação da rede de proteção às mulheres, a valorização da educação pública, a retomada dos CIEPs, a expansão da rede de cuidados e a defesa de investimentos estruturantes em transporte, segurança e desenvolvimento regional.
“Recebo esses 83.314 votos com muita emoção, gratidão e, principalmente, com um enorme senso de responsabilidade. É uma votação que representa a confiança de milhares de pessoas em Niterói e em todo o estado. Quero retribuir esse carinho com muito trabalho, presença e compromisso com quem mais precisa”, afirmou Fernanda Neves.
O prefeito Rodrigo Neves destacou o significado político da votação.
“A Fernanda fez uma campanha propositiva e muito próxima das pessoas. Esse resultado histórico mostra a força do trabalho construído em Niterói ao longo dos últimos anos e, ao mesmo tempo, a capacidade de dialogar com todo o Estado do Rio. É uma votação que nos enche de orgulho e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com o futuro”, afirmou.
Niteroiense, pedagoga e professora concursada da rede pública há mais de 30 anos, Fernanda chega à Assembleia Legislativa levando uma trajetória construída muito antes da estreia nas urnas. Mãe de três filhos e avó de dois netos, é casada há 32 anos com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, com quem construiu uma história de vida e militância política iniciada ainda na juventude.
Com 83.314, Fernanda Neves inicia sua trajetória na Alerj com uma das votações mais expressivas do PDT no estado e com o respaldo de um resultado histórico em Niterói.
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