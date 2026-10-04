Niterói: a candidata eleita a deputada estadual Fernanda Neves se tornou a mais votada da história da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: a candidata eleita a deputada estadual Fernanda Neves se tornou a mais votada da história da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 04/10/2026 22:15





Casada com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, Fernanda construiu uma campanha marcada pela presença nas ruas, pelo diálogo direto com a população e por uma agenda que ultrapassou os limites do município, percorrendo todas as regiões do estado.



O resultado expressivo de Fernanda também reforça a dimensão estadual da liderança política de Rodrigo Neves. A votação alcançada pela candidata demonstra a capacidade de mobilização de um grupo político que tem Niterói como principal referência, mas que ampliou consideravelmente sua presença e articulação em diferentes municípios fluminenses.



Ao longo da campanha, Fernanda apresentou propostas voltadas para áreas como segurança pública, educação, proteção às mulheres, primeira infância, cuidado com idosos, inclusão de pessoas com deficiência e famílias atípicas, mobilidade, geração de empregos e desenvolvimento econômico.



Entre as principais bandeiras estão o fortalecimento das políticas de enfrentamento ao feminicídio, a ampliação da rede de proteção às mulheres, a valorização da educação pública, a retomada dos CIEPs, a expansão da rede de cuidados e a defesa de investimentos estruturantes em transporte, segurança e desenvolvimento regional.



“Recebo esses 83.314 votos com muita emoção, gratidão e, principalmente, com um enorme senso de responsabilidade. É uma votação que representa a confiança de milhares de pessoas em Niterói e em todo o estado. Quero retribuir esse carinho com muito trabalho, presença e compromisso com quem mais precisa”, afirmou Fernanda Neves.



O prefeito Rodrigo Neves destacou o significado político da votação.



“A Fernanda fez uma campanha propositiva e muito próxima das pessoas. Esse resultado histórico mostra a força do trabalho construído em Niterói ao longo dos últimos anos e, ao mesmo tempo, a capacidade de dialogar com todo o Estado do Rio. É uma votação que nos enche de orgulho e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com o futuro”, afirmou.



Niteroiense, pedagoga e professora concursada da rede pública há mais de 30 anos, Fernanda chega à Assembleia Legislativa levando uma trajetória construída muito antes da estreia nas urnas. Mãe de três filhos e avó de dois netos, é casada há 32 anos com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, com quem construiu uma história de vida e militância política iniciada ainda na juventude. Fernanda Neves alcançou neste domingo (4) uma votação histórica para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Com 83.314 votos no total e 39.715 só em Niterói, Fernanda se tornou a deputada estadual mais votada da história de Niterói e também a candidata a deputada estadual mais votada do PDT em todo o Estado do Rio de Janeiro.Casada com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, Fernanda construiu uma campanha marcada pela presença nas ruas, pelo diálogo direto com a população e por uma agenda que ultrapassou os limites do município, percorrendo todas as regiões do estado.O resultado expressivo de Fernanda também reforça a dimensão estadual da liderança política de Rodrigo Neves. A votação alcançada pela candidata demonstra a capacidade de mobilização de um grupo político que tem Niterói como principal referência, mas que ampliou consideravelmente sua presença e articulação em diferentes municípios fluminenses.Ao longo da campanha, Fernanda apresentou propostas voltadas para áreas como segurança pública, educação, proteção às mulheres, primeira infância, cuidado com idosos, inclusão de pessoas com deficiência e famílias atípicas, mobilidade, geração de empregos e desenvolvimento econômico.Entre as principais bandeiras estão o fortalecimento das políticas de enfrentamento ao feminicídio, a ampliação da rede de proteção às mulheres, a valorização da educação pública, a retomada dos CIEPs, a expansão da rede de cuidados e a defesa de investimentos estruturantes em transporte, segurança e desenvolvimento regional.“Recebo esses 83.314 votos com muita emoção, gratidão e, principalmente, com um enorme senso de responsabilidade. É uma votação que representa a confiança de milhares de pessoas em Niterói e em todo o estado. Quero retribuir esse carinho com muito trabalho, presença e compromisso com quem mais precisa”, afirmou Fernanda Neves.O prefeito Rodrigo Neves destacou o significado político da votação.“A Fernanda fez uma campanha propositiva e muito próxima das pessoas. Esse resultado histórico mostra a força do trabalho construído em Niterói ao longo dos últimos anos e, ao mesmo tempo, a capacidade de dialogar com todo o Estado do Rio. É uma votação que nos enche de orgulho e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com o futuro”, afirmou.Niteroiense, pedagoga e professora concursada da rede pública há mais de 30 anos, Fernanda chega à Assembleia Legislativa levando uma trajetória construída muito antes da estreia nas urnas. Mãe de três filhos e avó de dois netos, é casada há 32 anos com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, com quem construiu uma história de vida e militância política iniciada ainda na juventude.

A educação foi a porta de entrada para sua atuação pública. Professora do Ensino Fundamental e de CIEP, Fernanda também trabalhou com alfabetização de adultos em comunidades e participou da formação de professores. Ao longo dos anos, sua experiência profissional se ampliou para a gestão pública e para a formulação de políticas sociais voltadas a diferentes momentos da vida.

Sua trajetória inclui a atuação em políticas para mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias atípicas. Em Niterói, participou da construção de iniciativas de proteção às mulheres vítimas de violência, de estímulo à autonomia econômica feminina e de políticas de cuidado.

Entre as experiências associadas à sua atuação estão o Niterói Por Elas, o Escritório de Políticas de Cuidados, o Pacto Niterói Contra a Violência, o Auxílio Social para Mulheres Vítimas de Violência e o Espaço Empreender Mulher. A proposta de levar essas experiências para outras regiões do estado foi um dos eixos da campanha.



Com 83.314, Fernanda Neves inicia sua trajetória na Alerj com uma das votações mais expressivas do PDT no estado e com o respaldo de um resultado histórico em Niterói.