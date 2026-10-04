Niterói: Fernanda Neves, candidata a Deputada Estadual, ao lado do marido e prefeito Rodrigo Neves, e a vice-prefeita Isabel Swan - Reprodução/Internet

Niterói: Fernanda Neves, candidata a Deputada Estadual, ao lado do marido e prefeito Rodrigo Neves, e a vice-prefeita Isabel SwanReprodução/Internet

Publicado 04/10/2026 15:50 | Atualizado 04/10/2026 22:42





Mesmo ocupando o cargo de chefe do Executivo, ele aguardou cerca de 20 minutos na fila antes de registrar seu voto, preferindo não utilizar prioridade e permanecendo junto aos demais eleitores da 71ª Zona Eleitoral. “Sou um cidadão como qualquer outro. É importante respeitar a fila e estar ao lado das pessoas”, comentou. Sobre o voto em Fernanda, o prefeito afirmou que o momento foi especial. “Foi emocionante. Ela está ao meu lado na militância há muitos anos. E a foto na urna estava linda”, disse, em tom descontraído.



OTIMISMO



Rodrigo demonstrou otimismo quanto ao desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial e de Eduardo Paes na corrida pelo governo do Rio. Ele também destacou a expectativa positiva em relação aos candidatos ligados ao grupo político de Niterói. A última pesquisa Quaest antes da votação apontava Paes com 49% dos votos válidos. A movimentação na UFF reuniu diversos nomes da política local, entre eles Victor Júnior e Axel Grael, candidatos a deputado federal, além do presidente da Câmara Municipal, Cal. Lideranças e apoiadores também acompanharam o fluxo de eleitores ao longo da manhã. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , participou da votação na manhã deste domingo (4) na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), no bairro Vital Brazil. O prefeito chegou ao local por volta das 11h, acompanhado da esposa, Fernanda Neves, candidata a deputada estadual pelo PDT. Antes e depois de votar, o casal conversou com eleitores, tirou fotos e circulou pelos corredores da universidade.Mesmo ocupando o cargo de chefe do Executivo, ele aguardou cerca de 20 minutos na fila antes de registrar seu voto, preferindo não utilizar prioridade e permanecendo junto aos demais eleitores da 71ª Zona Eleitoral. “Sou um cidadão como qualquer outro. É importante respeitar a fila e estar ao lado das pessoas”, comentou. Sobre o voto em Fernanda, o prefeito afirmou que o momento foi especial. “Foi emocionante. Ela está ao meu lado na militância há muitos anos. E a foto na urna estava linda”, disse, em tom descontraído.Rodrigo demonstrou otimismo quanto ao desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial e de Eduardo Paes na corrida pelo governo do Rio. Ele também destacou a expectativa positiva em relação aos candidatos ligados ao grupo político de Niterói. A última pesquisa Quaest antes da votação apontava Paes com 49% dos votos válidos. A movimentação na UFF reuniu diversos nomes da política local, entre eles Victor Júnior e Axel Grael, candidatos a deputado federal, além do presidente da Câmara Municipal, Cal. Lideranças e apoiadores também acompanharam o fluxo de eleitores ao longo da manhã.

SOBRE RODRIGO NEVES

Rodrigo Neves Barreto é um político brasileiro filiado ao PDT e atual prefeito de Niterói, cargo que voltou a assumir em 2025, após já ter governado o município entre 2013 e 2021. Formado em Ciências Sociais pela UFF, iniciou sua militância ainda jovem na União Niteroiense de Estudantes Secundaristas (UNES), onde participou de movimentos como o passe livre estudantil e o “caras-pintadas” em Niterói.



Aos 21 anos, tornou-se o vereador mais jovem de Niterói, sendo eleito novamente em 2000 e 2004. Depois, cumpriu dois mandatos como deputado estadual (2007–2012). Em 2010, assumiu a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, onde lançou o programa Rio Sem Miséria, voltado ao combate à pobreza extrema.



Como prefeito, foi eleito em 2012 e reeleito em 2016, conduzindo projetos estruturantes como o Túnel Charitas–Cafubá e políticas de reorganização fiscal. Durante a pandemia de Covid-19, ganhou destaque nacional com ações como hospital exclusivo para coronavírus, sanitização urbana e programas de renda emergencial. Após deixar o cargo com alta aprovação, retornou à gestão municipal em 2023 como secretário executivo, até ser novamente eleito prefeito em 2025. É casado com Fernanda Neves, pai de três filhos e avô de dois netos.