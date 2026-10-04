Niterói: Fernanda Neves, candidata a Deputada Estadual, ao lado do marido e prefeito Rodrigo Neves, e a vice-prefeita Isabel SwanReprodução/Internet
Mesmo ocupando o cargo de chefe do Executivo, ele aguardou cerca de 20 minutos na fila antes de registrar seu voto, preferindo não utilizar prioridade e permanecendo junto aos demais eleitores da 71ª Zona Eleitoral. “Sou um cidadão como qualquer outro. É importante respeitar a fila e estar ao lado das pessoas”, comentou. Sobre o voto em Fernanda, o prefeito afirmou que o momento foi especial. “Foi emocionante. Ela está ao meu lado na militância há muitos anos. E a foto na urna estava linda”, disse, em tom descontraído.
OTIMISMO
Rodrigo demonstrou otimismo quanto ao desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial e de Eduardo Paes na corrida pelo governo do Rio. Ele também destacou a expectativa positiva em relação aos candidatos ligados ao grupo político de Niterói. A última pesquisa Quaest antes da votação apontava Paes com 49% dos votos válidos. A movimentação na UFF reuniu diversos nomes da política local, entre eles Victor Júnior e Axel Grael, candidatos a deputado federal, além do presidente da Câmara Municipal, Cal. Lideranças e apoiadores também acompanharam o fluxo de eleitores ao longo da manhã.
Aos 21 anos, tornou-se o vereador mais jovem de Niterói, sendo eleito novamente em 2000 e 2004. Depois, cumpriu dois mandatos como deputado estadual (2007–2012). Em 2010, assumiu a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, onde lançou o programa Rio Sem Miséria, voltado ao combate à pobreza extrema.
Como prefeito, foi eleito em 2012 e reeleito em 2016, conduzindo projetos estruturantes como o Túnel Charitas–Cafubá e políticas de reorganização fiscal. Durante a pandemia de Covid-19, ganhou destaque nacional com ações como hospital exclusivo para coronavírus, sanitização urbana e programas de renda emergencial. Após deixar o cargo com alta aprovação, retornou à gestão municipal em 2023 como secretário executivo, até ser novamente eleito prefeito em 2025. É casado com Fernanda Neves, pai de três filhos e avô de dois netos.
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