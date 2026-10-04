Niterói: votação no Colégio Salesianos, em Santa Rosa, começou de forma tranquila e com muitos santinhos no chão - Leonardo Soares/O DIA

Niterói: votação no Colégio Salesianos, em Santa Rosa, começou de forma tranquila e com muitos santinhos no chãoLeonardo Soares/O DIA

Publicado 04/10/2026 09:38

A votação no Colégio Salesianos Santa Rosa começou às 8 horas deste domingo, conforme previsto, com boa participação e sem incidentes nas primeiras horas. Apesar do chão lotado de propaganda eleitoral e militantes ainda reunidos com bandeiras - o que pode ser considerado boca de urna e, portanto, crime eleitoral - o clima era familiar. As zonas eleitorais que funcionavam no extinto Colégio São José foram transferidas, pela primeira vez, para o Salesiano.

O fluxo de eleitores foi constante, mas sem registros de filas extensas ou ocorrências que exigissem intervenção das equipes de apoio. O ambiente está organizado e a segurança, reforçada, com a presença de agentes do 12 BPM.

O colégio, tradicional ponto de votação da cidade, abriu os portões cedo e tem recebido os eleitores com estrutura funcional. Mesários relataram que o movimento tem sido estável e dentro do esperado para o horário, com todas as seções recebendo os cidadãos normalmente. A presença de agentes de segurança e equipes de orientação ajudou a manter o clima de tranquilidade. Até agora não houve relatos de tumultos, atrasos ou problemas técnicos nas urnas eletrônicas.



Eleitores destacam rapidez



Quem passou pelo local elogiou a agilidade do processo. Muitos afirmaram que conseguiram votar em poucos minutos, sem necessidade de esperar em filas longas.

A eleirora Catarina Fonseca, de 42 anos, declarou que nem parece clima de eleição. "As pessoas estão tranquilas, me parece que poucas pessoas ainda estão indecisas quanto aos seus candidatos. A maioria já definiu quem quer ver nas cadeiras de poder político", disse a comerciante, que mora em Macaé e vota na cidade, já que não teve tempo de transferir seu título. "Vim visitar minha mãe, trazê-la para votar e aproveitei pra votar também", concluiu.

A organização do fluxo interno também foi apontada como um fator que contribuiu para a boa experiência.



O Salesianos Santa Rosa é um dos maiores colégios da região e costuma receber grande número de eleitores em dias de votação. Mesmo assim, a movimentação permaneceu controlada, com entrada e saída fluindo sem dificuldades. A expectativa é de que o restante do dia siga no mesmo ritmo, com votação tranquila e participação distribuída ao longo das horas.



