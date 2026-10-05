Niterói: Sistema Nitbike ganha expansão na Região Oceânica da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: Sistema Nitbike ganha expansão na Região Oceânica da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 05/10/2026 12:00





“Investir em mobilidade é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Construímos o túnel Charitas-Cafubá, implantamos o Bicicletário Arariboia e entregamos o novo Bicicletário de Charitas, ampliando a integração da bicicleta com o transporte público. Niterói conta hoje com cerca de 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária, e estamos expandindo gradualmente a NitBike para diferentes regiões da cidade. A chegada de novas estações à Região Oceânica faz parte desse trabalho para oferecer alternativas de deslocamento mais sustentáveis e acessíveis à população”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



As novas unidades se somam à estação do Parque Orla de Piratininga, a primeira instalada na Região Oceânica, e ampliam as opções de deslocamento de bicicleta para moradores e visitantes.



“As novas estações ampliam o acesso à bicicleta compartilhada e atendem a uma demanda dos moradores da Região Oceânica. Estamos levando as roxinhas para mais perto das pessoas e fortalecendo uma mobilidade cada vez mais conectada e sustentável em Niterói”, afirma Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.



A expansão do sistema na Região Oceânica terá continuidade com a implantação de estações em outros bairros. A proposta é ampliar gradualmente a cobertura do serviço e facilitar a conexão entre diferentes pontos da região.



“Estamos ampliando o sistema de forma planejada, acompanhando a evolução da infraestrutura cicloviária e as necessidades de cada região. A chegada das NitBikes à Região Oceânica é mais um passo para tornar a bicicleta uma opção cada vez mais presente nos deslocamentos da população”, destaca João Pedro Boechat, diretor de Infraestrutura do Niterói de Bicicleta. A Prefeitura de Niterói ampliou a oferta de bicicletas compartilhadas na Região Oceânica com duas novas estações de NitBike . As unidades estão localizadas na Rotatória de Camboinhas, com 21 vagas, e na Estrada Francisco da Cruz Nunes, próximo ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e ao Shopping Itaipu Multicenter, com 16 vagas. Com a expansão, o sistema chega a 65 estações distribuídas pela cidade.“Investir em mobilidade é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Construímos o túnel Charitas-Cafubá, implantamos o Bicicletário Arariboia e entregamos o novo Bicicletário de Charitas, ampliando a integração da bicicleta com o transporte público. Niterói conta hoje com cerca de 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária, e estamos expandindo gradualmente a NitBike para diferentes regiões da cidade. A chegada de novas estações à Região Oceânica faz parte desse trabalho para oferecer alternativas de deslocamento mais sustentáveis e acessíveis à população”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.As novas unidades se somam à estação do Parque Orla de Piratininga, a primeira instalada na Região Oceânica, e ampliam as opções de deslocamento de bicicleta para moradores e visitantes.“As novas estações ampliam o acesso à bicicleta compartilhada e atendem a uma demanda dos moradores da Região Oceânica. Estamos levando as roxinhas para mais perto das pessoas e fortalecendo uma mobilidade cada vez mais conectada e sustentável em Niterói”, afirma Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.A expansão do sistema na Região Oceânica terá continuidade com a implantação de estações em outros bairros. A proposta é ampliar gradualmente a cobertura do serviço e facilitar a conexão entre diferentes pontos da região.“Estamos ampliando o sistema de forma planejada, acompanhando a evolução da infraestrutura cicloviária e as necessidades de cada região. A chegada das NitBikes à Região Oceânica é mais um passo para tornar a bicicleta uma opção cada vez mais presente nos deslocamentos da população”, destaca João Pedro Boechat, diretor de Infraestrutura do Niterói de Bicicleta.

SOBRE O NITBIKE

O NitBike é o sistema público de bicicletas compartilhadas de Niterói, criado para incentivar a mobilidade sustentável na cidade. Ele integra diferentes regiões por meio de estações distribuídas estrategicamente, permitindo deslocamentos rápidos e econômicos.

O serviço funciona com bicicletas convencionais e elétricas, ampliando o alcance para trajetos mais longos ou com relevo acentuado. A operação é feita via aplicativo, onde o usuário pode localizar estações, retirar bicicletas e acompanhar seu tempo de uso. O NitBike complementa o transporte público, reduzindo a dependência de carros e ajudando a diminuir o trânsito. Além disso, promove saúde, qualidade de vida e menor emissão de poluentes.

A expansão recente inclui novas estações na Região Oceânica, ampliando o acesso para moradores e visitantes. O sistema é parte do plano municipal de mobilidade urbana, que prioriza ciclovias e integração modal. Com isso, Niterói se consolida como referência em políticas de transporte sustentável no estado do Rio.