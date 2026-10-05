Niterói: Sistema Nitbike ganha expansão na Região Oceânica da cidadeDivulgação/Ascom
“Investir em mobilidade é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Construímos o túnel Charitas-Cafubá, implantamos o Bicicletário Arariboia e entregamos o novo Bicicletário de Charitas, ampliando a integração da bicicleta com o transporte público. Niterói conta hoje com cerca de 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária, e estamos expandindo gradualmente a NitBike para diferentes regiões da cidade. A chegada de novas estações à Região Oceânica faz parte desse trabalho para oferecer alternativas de deslocamento mais sustentáveis e acessíveis à população”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.
As novas unidades se somam à estação do Parque Orla de Piratininga, a primeira instalada na Região Oceânica, e ampliam as opções de deslocamento de bicicleta para moradores e visitantes.
“As novas estações ampliam o acesso à bicicleta compartilhada e atendem a uma demanda dos moradores da Região Oceânica. Estamos levando as roxinhas para mais perto das pessoas e fortalecendo uma mobilidade cada vez mais conectada e sustentável em Niterói”, afirma Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.
A expansão do sistema na Região Oceânica terá continuidade com a implantação de estações em outros bairros. A proposta é ampliar gradualmente a cobertura do serviço e facilitar a conexão entre diferentes pontos da região.
“Estamos ampliando o sistema de forma planejada, acompanhando a evolução da infraestrutura cicloviária e as necessidades de cada região. A chegada das NitBikes à Região Oceânica é mais um passo para tornar a bicicleta uma opção cada vez mais presente nos deslocamentos da população”, destaca João Pedro Boechat, diretor de Infraestrutura do Niterói de Bicicleta.
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