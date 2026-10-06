Niterói: oficina gratuita integra o projeto Circuito Criativo: Laboratório de Saberes Culturais - Divulgação/Ascom

Niterói: oficina gratuita integra o projeto Circuito Criativo: Laboratório de Saberes CulturaisDivulgação/Ascom

Publicado 06/10/2026 11:15

Até o dia 9 de outubro de 2026, continuam abertas as inscrições para a segunda turma da Oficina de Gestão Cultural: Projetos, Produção e Territórios Criativos , formação gratuita voltada especialmente a artistas, produtores culturais e pessoas interessadas em atuar profissionalmente no setor da cultura.

A oficina integra o projeto Circuito Criativo: Laboratório de Saberes Culturais, realizado pelo Campus Avançado, em parceria com a Realize Cultura, por meio de Termo de Fomento firmado com o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Economia Criativa.

Com carga horária total de 64 horas, a formação aborda temas como elaboração e planejamento de projetos culturais, produção, políticas públicas, editais, mecanismos de fomento, captação de recursos e prestação de contas, combinando conteúdos teóricos e atividades práticas.

A proposta busca ampliar a qualificação de profissionais e novos agentes culturais, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho e para a geração de trabalho e renda no campo da cultura e da economia criativa.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 9 de outubro de 2026. É necessário ter 18 anos ou mais. Ao final da formação, os participantes apresentarão os projetos desenvolvidos durante a oficina em uma atividade de pitching.

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