Niterói: iniciativa acontecerá no auditório do Praia Clube São Francisco Divulgação/Ascom
Realizada pelas comissões de Direito Médico e da Saúde, presidida por Solange Pacheco; Esporte, Lazer e Saúde, por Luciano Santana; OAB Mulher, Isabela Losso, e Ação Social e Integração Comunitária, Jeane Viviani, a iniciativa acontecerá no auditório do Praia Clube São Francisco (Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco, Niterói) e contará com a palestra da médica mastologista Thereza Cypreste, diretora do Instituto Adama Niterói.
Serão oferecidos aferição de pressão, aferição de glicose, alongamento e exercícios funcionais, além de caminhada. Não é necessária inscrição. O evento terá a participação do Coral Amigas do Peito Por Aí, com a diretora Jô Monteiro e o maestro Rafael Rocha.
O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres e, quando identificado em fases iniciais, tem altas taxas de cura. Por isso, o Outubro Rosa reforça práticas essenciais como o acompanhamento regular, a realização da mamografia conforme indicação médica e a atenção aos sinais do próprio corpo. A campanha também amplia o debate sobre fatores de risco, autocuidado, alimentação saudável e atividade física, elementos que contribuem para a prevenção.
Outro ponto central é o acesso. O mês mobiliza instituições públicas e privadas para ampliar a oferta de exames, fortalecer redes de apoio e orientar sobre caminhos dentro do sistema de saúde. Para muitas mulheres, especialmente as de baixa renda, esse período representa a oportunidade de realizar a mamografia pela primeira vez.
Além disso, o Outubro Rosa tem papel simbólico e social: quebra tabus, incentiva conversas dentro das famílias e comunidades e reforça que cuidar da saúde é um direito. A campanha também acolhe mulheres que enfrentam o tratamento, valorizando histórias de superação e fortalecendo redes de solidariedade.
Em um cenário onde o diagnóstico tardio ainda é realidade para milhares de brasileiras, o Outubro Rosa permanece indispensável. Ele lembra que prevenção é cuidado, informação é poder e que a saúde das mulheres deve ser prioridade o ano inteiro.
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