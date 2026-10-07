Niterói: iniciativa acontecerá no auditório do Praia Clube São Francisco - Divulgação/Ascom

Niterói: iniciativa acontecerá no auditório do Praia Clube São Francisco Divulgação/Ascom

Publicado 07/10/2026 08:00





Realizada pelas comissões de Direito Médico e da Saúde, presidida por Solange Pacheco; Esporte, Lazer e Saúde, por Luciano Santana; OAB Mulher, Isabela Losso, e Ação Social e Integração Comunitária, Jeane Viviani, a iniciativa acontecerá no auditório do Praia Clube São Francisco (Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco, Niterói) e contará com a palestra da médica mastologista Thereza Cypreste, diretora do Instituto Adama Niterói.



Serão oferecidos aferição de pressão, aferição de glicose, alongamento e exercícios funcionais, além de caminhada. Não é necessária inscrição. O evento terá a participação do Coral Amigas do Peito Por Aí, com a diretora Jô Monteiro e o maestro Rafael Rocha. OAB Niterói , presidida por Pedro Gomes, promoverá o evento “Outubro Rosa: Prevenir, Cuidar e Viver”, no próximo dia 17, das 9h às 12h, com foco na conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.Realizada pelas comissões de Direito Médico e da Saúde, presidida por Solange Pacheco; Esporte, Lazer e Saúde, por Luciano Santana; OAB Mulher, Isabela Losso, e Ação Social e Integração Comunitária, Jeane Viviani, a iniciativa acontecerá no auditório do Praia Clube São Francisco (Estrada Leopoldo Fróes, 700 – São Francisco, Niterói) e contará com a palestra da médica mastologista Thereza Cypreste, diretora do Instituto Adama Niterói.Serão oferecidos aferição de pressão, aferição de glicose, alongamento e exercícios funcionais, além de caminhada. Não é necessária inscrição. O evento terá a participação do Coral Amigas do Peito Por Aí, com a diretora Jô Monteiro e o maestro Rafael Rocha.

Sobre o Outubro Rosa

O Outubro Rosa é mais do que uma mobilização anual: é uma estratégia de saúde pública que salva vidas ao reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha atua em três frentes fundamentais — informação, acesso e conscientização — e ajuda a reduzir desigualdades que ainda marcam o cuidado com a saúde das mulheres no Brasil.



O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres e, quando identificado em fases iniciais, tem altas taxas de cura. Por isso, o Outubro Rosa reforça práticas essenciais como o acompanhamento regular, a realização da mamografia conforme indicação médica e a atenção aos sinais do próprio corpo. A campanha também amplia o debate sobre fatores de risco, autocuidado, alimentação saudável e atividade física, elementos que contribuem para a prevenção.



Outro ponto central é o acesso. O mês mobiliza instituições públicas e privadas para ampliar a oferta de exames, fortalecer redes de apoio e orientar sobre caminhos dentro do sistema de saúde. Para muitas mulheres, especialmente as de baixa renda, esse período representa a oportunidade de realizar a mamografia pela primeira vez.



Além disso, o Outubro Rosa tem papel simbólico e social: quebra tabus, incentiva conversas dentro das famílias e comunidades e reforça que cuidar da saúde é um direito. A campanha também acolhe mulheres que enfrentam o tratamento, valorizando histórias de superação e fortalecendo redes de solidariedade.



Em um cenário onde o diagnóstico tardio ainda é realidade para milhares de brasileiras, o Outubro Rosa permanece indispensável. Ele lembra que prevenção é cuidado, informação é poder e que a saúde das mulheres deve ser prioridade o ano inteiro.