Niterói: CISP auxiliou a policia, ao monitorar moto suspeita de envolvimento com roubo - Reprodução/Internet

Niterói: CISP auxiliou a policia, ao monitorar moto suspeita de envolvimento com rouboReprodução/Internet

Publicado 07/10/2026 10:05 | Atualizado 07/10/2026 10:38

Uma motocicleta que está sendo investigada por possível envolvimento em um roubo ocorrido em Itaipu voltou a ser identificada pelo sistema de monitoramento urbano de Niterói na última terça-feira (6). A localização do veículo acabou auxiliando equipes da Polícia Militar na abordagem do condutor.

O caso chamou a atenção dos operadores do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) não apenas pela nova passagem da moto pelas câmeras do Cercamento Eletrônico. Durante a análise das imagens, a equipe observou que um dos pneus aparentava apresentar problemas, possivelmente estando furado.

Diante dessa situação, os operadores avaliaram que o motociclista poderia precisar interromper o percurso em algum ponto próximo. A informação foi repassada imediatamente às equipes policiais que atuavam na região, juntamente com os dados sobre a localização e o deslocamento do veículo.

Com base nas informações recebidas, policiais militares iniciaram buscas e conseguiram localizar tanto a motocicleta quanto o homem que a conduzia. Ambos foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde o caso segue sendo apurado.

Investigação teve origem em roubo registrado em setembro

A investigação teve início após um assalto ocorrido em 22 de setembro em um posto de combustíveis situado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

A partir da troca de informações entre a Polícia Civil e o CISP, foi possível identificar uma motocicleta suspeita de ter sido utilizada durante a ação criminosa. Desde então, o veículo passou a ser acompanhado pelo sistema de Cercamento Eletrônico, que permite alertar as equipes quando automóveis ou motocicletas de interesse investigativo são detectados novamente pelas câmeras instaladas na cidade.

Na terça-feira, o sistema registrou a passagem de uma Honda CG 125 preta pela Avenida João Brasil. Ao perceberem o possível problema em um dos pneus, os operadores concluíram que o condutor poderia ser obrigado a parar nas proximidades, hipótese que contribuiu para direcionar as buscas realizadas pela Polícia Militar.

Participação no crime ainda está sendo apurada

Apesar da identificação da motocicleta e da localização do condutor, a investigação ainda não concluiu se o veículo foi efetivamente utilizado no roubo registrado em setembro.

As imagens captadas pelo sistema municipal e as demais informações levantadas pelo CISP foram encaminhadas à Polícia Civil, responsável por analisar as evidências e esclarecer a eventual participação tanto da motocicleta quanto do homem encontrado pelos policiais.

O material disponibilizado às autoridades não informa a prisão do condutor nem atribui formalmente a ele a autoria do crime. Por esse motivo, a condução à delegacia não deve ser interpretada como comprovação de envolvimento no assalto.

Tecnologia e análise das imagens auxiliaram operação

O episódio demonstra como o monitoramento urbano pode ir além da simples leitura de placas. Após a identificação da motocicleta durante as investigações, o veículo passou a ser acompanhado pelo sistema. Quando voltou a circular por uma área monitorada, os operadores conseguiram não apenas registrar sua passagem, mas também analisar as imagens em tempo real e identificar uma possível irregularidade mecânica.

A combinação entre o trabalho investigativo anterior, o rastreamento realizado pelo Cercamento Eletrônico, a observação das imagens e a comunicação rápida com a Polícia Militar foi decisiva para orientar as diligências que resultaram na localização do condutor e da motocicleta.

As conclusões sobre a participação do veículo e do homem no roubo de Itaipu dependerão agora da continuidade das investigações conduzidas pela Polícia Civil. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.