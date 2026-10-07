Niterói: filme faz parte do Festival do Rio 2026 e será levado ao público do Reserva Cultural - Divulgação/Ascom

Niterói: filme faz parte do Festival do Rio 2026 e será levado ao público do Reserva CulturalDivulgação/Ascom

Publicado 07/10/2026 18:33

O longa independente A Última Noite foi selecionado na última sexta-feira (2/10) para o Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), marcando o início de sua trajetória internacional. Rodado nas madrugadas da Lapa e escrito e dirigido por Pedro Belchior e Jhenifer Emerick, o filme que faz parte do Festival do Rio 2026 será levado ao público do Reserva Cultural, em Niterói, amanhã (8/10), às 21h15.

O LABRFF chega à 19ª edição como uma das principais vitrines do cinema brasileiro nos Estados Unidos, reunindo realizadores e profissionais da indústria no coração de Hollywood. Ao longo de sua história, exibiu mais de 1.300 filmes e distribuiu cerca de 500 prêmios, além de contribuir para a circulação e distribuição de produções brasileiras no mercado norte-americano.

No festival de Los Angeles, o A Última Noite compete diretamente com grandes produções do cinema nacional, tais como Feito Pipa (com Lázaro Ramos e selecionado pelo Brasil para concorrer ao Oscar), Cinco Tipos de Medo (com Bella Campos) e Antártica (com Marina Ruy Barbosa, Andrea Beltrão e Lázaro Ramos).

Em novembro de 2024, o niteroiense Pedro Belchior (41) foi selecionado para o 17º Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), com o curta Cartas a uma jovem mulher. O Festival aconteceu no The Culver Theater, cinema localizado na região histórica onde foram filmados clássicos como E O Vento Levou e Cidadão Kane, e foi aberto com o filme de Guel Arraes baseado no livro Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa.