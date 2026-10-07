Niterói: prefeito Rodrigo Neves, lideranças políticas e milhares de militantes, com forte presença de jovens, se concentraram em frente à sede do PDT - Divulgação/Ascom

Niterói: prefeito Rodrigo Neves, lideranças políticas e milhares de militantes, com forte presença de jovens, se concentraram em frente à sede do PDTDivulgação/Ascom

Publicado 07/10/2026 21:07

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves , reuniu, na noite desta quarta-feira (7), na sede do PDT, no Centro, lideranças políticas e comunitárias, parlamentares, vereadores, representantes da sociedade civil e militantes de diferentes partidos para a Grande Plenária de Organização do 2º Turno em Niterói, em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à eleição de Eduardo Paes para o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Ao lado da primeira-dama e deputada estadual eleita Fernanda Neves, Rodrigo destacou o resultado expressivo alcançado por Lula e Eduardo Paes em Niterói no primeiro turno, com maioria dos votos em praticamente todos os bairros da cidade. Segundo o prefeito, o desempenho nas urnas demonstra a força de uma ampla articulação política comprometida com a democracia e com um projeto de desenvolvimento para Niterói, para o Estado do Rio e para o Brasil.

“Niterói deu uma demonstração muito importante nas urnas, com vitórias de Lula e Eduardo Paes. Agora, vamos trabalhar de maneira estratégica para ampliar essa votação, avançar também para virar a eleição em São Gonçalo e fortalecer essa mobilização em toda a região”, afirmou Rodrigo Neves.

A plenária marcou a união de uma frente ampla de partidos em torno das candidaturas de Lula e Eduardo Paes, reunindo representantes do PDT, PT, PV, PSD, PSB, PCdoB, PSOL, MDB e Solidariedade.

Participaram do encontro, entre outras lideranças, a deputada estadual Verônica Lima, o deputado estadual Flávio Serafini, o ex-deputado e presidente do PSD Felipe Peixoto, a vice-prefeita Isabel Swan (PV), o deputado estadual Vitor Júnior, o ex-presidente da Câmara Municipal de Niterói Paulo Bagueira, o presidente estadual do PSB, Comte Bittencourt, o presidente da Câmara Municipal de Niterói, Milton Cal, entre outros.

Também estiveram presentes vereadores como o líder do governo, Binho Guimarães, Andrigo de Carvalho, Professor Túlio, Leonardo Giordano, Leandro Portugal, Anderson Pipico e Silvio.

A estratégia apresentada durante a plenária prevê a intensificação das ações de rua, mobilizações nos bairros e diálogo direto com os eleitores nas próximas semanas. O objetivo é consolidar e ampliar o desempenho de Lula e Eduardo Paes em Niterói e fortalecer a campanha em São Gonçalo e nos demais municípios da região.

Para Rodrigo Neves, o segundo turno deverá ser marcado pela ampliação do diálogo e pela capacidade de reunir diferentes forças políticas em torno de objetivos comuns.

“É hora de conversar com cada eleitor, ouvir, dialogar e mostrar o que está em jogo para o futuro do nosso estado e do Brasil. Temos diferenças, mas o que nos une é a defesa da democracia, da soberania nacional e da justiça social, da cultura, da educação e da ciência. Niterói vai estar novamente mobilizada e a juventude de nossa cidade já está apontando o caminho nas ruas e vamos trabalhar até o último momento para ampliar essa vitória”, ressaltou o prefeito.

Após a plenária, o prefeito Rodrigo Neves, lideranças políticas e milhares de militantes, com forte presença de jovens, se concentraram em frente à sede do PDT e ocuparam a Rua Visconde de Itaboraí em um grande ato político, encerrando a mobilização no Centro de Niterói.