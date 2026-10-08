Niterói: Fernanda Keller vai disputar novo Campeonato Mundial de Ironman - Divulgação/Ascom

Niterói: Fernanda Keller vai disputar novo Campeonato Mundial de IronmanDivulgação/Ascom

Publicado 08/10/2026 08:30



Quando Fernanda Keller voltar a Kona para disputar mais uma edição do Campeonato Mundial de Ironman , ela levará consigo muito mais do que uma trajetória marcada por resultados históricos. Referência mundial no triathlon, a atleta representa valores como disciplina, resiliência, longevidade e propósito, que também fazem parte da atuação da Estácio e do Instituto Yduqs, apoiadores de sua jornada dentro e fora do esporte.

Única brasileira com seis pódios e 14 colocações entre as dez melhores atletas do mundo no Campeonato Mundial de Ironman na categoria Elite Profissional, Fernanda construiu uma carreira que a colocou entre os maiores nomes da modalidade. Seu legado foi reconhecido internacionalmente com a entrada no Hall da Fama do Ironman, tornando-se a única atleta da América Latina a receber essa distinção.

Mas sua história ultrapassa as fronteiras da alta performance.



Há mais de 30 anos, Fernanda está à frente do Instituto Fernanda Keller (IFK), organização que utiliza o esporte e a educação como ferramentas de inclusão social, cidadania e transformação de vidas. Ao longo dessas décadas, milhares de crianças e jovens tiveram acesso a oportunidades de desenvolvimento por meio dos projetos liderados pela atleta.



A conexão entre o trabalho desenvolvido pelo IFK e o propósito do Instituto Yduqs e da Estácio consolidou uma parceria construída ao longo dos anos, unindo esforços para ampliar o alcance de iniciativas voltadas à educação, ao desenvolvimento humano e ao incentivo ao esporte.



Além do apoio institucional, essa colaboração também se materializou por meio da participação de Fernanda em encontros com estudantes, professores e colaboradores das instituições de ensino do grupo. Em palestras realizadas para públicos da Estácio, Wyden e IDOMED, a atleta compartilhou sua trajetória de superação, liderança, disciplina e construção de legado, levando reflexões sobre alta performance, saúde, qualidade de vida, propósito e desenvolvimento pessoal.



A troca de experiências reforça a missão comum de inspirar estudantes e profissionais a acreditarem no potencial transformador da educação e da perseverança na construção de seus objetivos. "A nossa relação com a Fernanda Keller e com o Instituto Fernanda Keller foi construída ao longo dos anos a partir de um propósito comum: transformar vidas por meio da educação e do esporte. Nesse período, desenvolvemos iniciativas que ampliaram oportunidades para crianças e jovens, promovendo inclusão, desenvolvimento humano e formação cidadã. Mais do que apoiar uma das maiores atletas da história do esporte brasileiro, apoiamos uma liderança que dedicou grande parte da sua trajetória a gerar impacto social positivo. A longevidade dessa parceria demonstra a força de valores que compartilhamos, como disciplina, superação, responsabilidade social e o compromisso com a construção de futuros melhores", afirma Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do Grupo Educacional Yduqs.



Para Fernanda, a conexão entre educação e esporte sempre foi um dos pilares de sua atuação. "O esporte transformou a minha vida e me ensinou valores que levo para tudo o que faço. Poder compartilhar essa experiência com estudantes e jovens por meio da parceria com o Instituto Yduqs, a Estácio, a Wyden e o IDOMED amplia o alcance dessa mensagem e fortalece o propósito de inspirar pessoas a acreditarem em seu potencial e buscarem seus sonhos", destaca a atleta.



Seu retorno a Kona simboliza a continuidade de uma trajetória iniciada há quase quatro décadas e que segue inspirando gerações. Mais do que uma competição, a presença de Fernanda no Mundial representa a força de uma história que conecta excelência esportiva, educação, inclusão social e legado.

Ao apoiar Fernanda Keller, Estácio e Instituto Yduqs reafirmam seu compromisso com iniciativas capazes de gerar impacto positivo na sociedade, promovendo oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento e transformação por meio do esporte e da educação.



Fernanda Keller em números



6 pódios no Campeonato Mundial de Ironman em Kona

14 vezes Top 10 no Mundial de Ironman na Elite Profissional

5 títulos do Ironman Brasil

Mais de 30 anos à frente do Instituto Fernanda Keller

Única atleta da América Latina no Hall da Fama do Ironman















