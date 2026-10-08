Niterói: premiação será realizada no dia 18 de novembro, durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: premiação será realizada no dia 18 de novembro, durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São PauloLucas Benevides/Ascom

Publicado 08/10/2026 09:00





Também disputam a categoria os projetos Mobilidade Elétrica Integrada, da Transitar, de Cascavel (PR); e Renovação da Frota de Ônibus Sustentáveis, da Prefeitura de Aracaju.



A premiação será realizada no dia 18 de novembro, durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. A programação começa no dia 16 e reúne três encontros voltados à inovação e à mobilidade urbana: Connected Smart Cities, CSC GovTech e Parque da Mobilidade Urbana.



O Niterói de Bicicleta desenvolve ações que envolvem infraestrutura cicloviária, bicicletas compartilhadas, bicicletários públicos, educação para o trânsito e incentivo ao uso da bicicleta. As iniciativas buscam ampliar as possibilidades de deslocamento por bicicleta e fortalecer a mobilidade sustentável no município.



“Estar entre os finalistas mostra que a mobilidade por bicicleta em Niterói é resultado de uma política pública contínua, construída e ampliada ao longo dos anos. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com uma cidade cada vez mais segura, conectada e boa para pedalar”, destaca Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.



Reconhecimento A Prefeitura de Niterói está entre as cidades finalistas do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana (PMU) 2026, na categoria “Iniciativas em Favor da Mobilidade Sustentável”. O município concorre com o Niterói de Bicicleta , iniciativa que reúne políticas públicas voltadas à mobilidade ativa e ao incentivo ao uso da bicicleta na cidade.Também disputam a categoria os projetos Mobilidade Elétrica Integrada, da Transitar, de Cascavel (PR); e Renovação da Frota de Ônibus Sustentáveis, da Prefeitura de Aracaju.A premiação será realizada no dia 18 de novembro, durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. A programação começa no dia 16 e reúne três encontros voltados à inovação e à mobilidade urbana: Connected Smart Cities, CSC GovTech e Parque da Mobilidade Urbana.O Niterói de Bicicleta desenvolve ações que envolvem infraestrutura cicloviária, bicicletas compartilhadas, bicicletários públicos, educação para o trânsito e incentivo ao uso da bicicleta. As iniciativas buscam ampliar as possibilidades de deslocamento por bicicleta e fortalecer a mobilidade sustentável no município.“Estar entre os finalistas mostra que a mobilidade por bicicleta em Niterói é resultado de uma política pública contínua, construída e ampliada ao longo dos anos. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com uma cidade cada vez mais segura, conectada e boa para pedalar”, destaca Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.

Esta não é a primeira vez que uma iniciativa de Niterói é reconhecida pelo Prêmio Parque da Mobilidade Urbana. Em 2025, a NitBike recebeu menção honrosa na categoria “Iniciativas em Favor da Mobilidade Ativa”. No mesmo ano, Niterói participou do Cidade CSC, apresentando o sistema de bicicletas compartilhadas como uma das soluções de mobilidade urbana desenvolvidas no município.