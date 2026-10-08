Niterói: premiação será realizada no dia 18 de novembro, durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São PauloLucas Benevides/Ascom
Também disputam a categoria os projetos Mobilidade Elétrica Integrada, da Transitar, de Cascavel (PR); e Renovação da Frota de Ônibus Sustentáveis, da Prefeitura de Aracaju.
A premiação será realizada no dia 18 de novembro, durante o Cidade CSC 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. A programação começa no dia 16 e reúne três encontros voltados à inovação e à mobilidade urbana: Connected Smart Cities, CSC GovTech e Parque da Mobilidade Urbana.
O Niterói de Bicicleta desenvolve ações que envolvem infraestrutura cicloviária, bicicletas compartilhadas, bicicletários públicos, educação para o trânsito e incentivo ao uso da bicicleta. As iniciativas buscam ampliar as possibilidades de deslocamento por bicicleta e fortalecer a mobilidade sustentável no município.
“Estar entre os finalistas mostra que a mobilidade por bicicleta em Niterói é resultado de uma política pública contínua, construída e ampliada ao longo dos anos. Esse reconhecimento reforça nosso compromisso com uma cidade cada vez mais segura, conectada e boa para pedalar”, destaca Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.
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