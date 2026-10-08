Niterói: unidades de saúde também promoverão ações especiais do Outubro Rosa nos demais sábados do mês - Divulgação/Ascom

Niterói: unidades de saúde também promoverão ações especiais do Outubro Rosa nos demais sábados do mêsDivulgação/Ascom

Publicado 08/10/2026 09:10

Outubro Rosa transforma o mês em um chamado direto às mulheres: cuidar da saúde não pode ficar para depois. Com foco na prevenção e, principalmente, no diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero, a campanha reforça a importância dos exames e do acompanhamento regular. Em Niterói, a mobilização vai chegar a diferentes regiões da cidade, com ações promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ao longo de todo o mês nas unidades da rede.

A principal mobilização será o Dia Delas, no sábado (17), quando todas as unidades básicas de saúde e módulos do Programa Médico de Família vão participar de um grande mutirão de atendimento às mulheres.

“O Outubro Rosa reforça que o cuidado com a saúde precisa fazer parte da rotina das mulheres. Com o Dia Delas, ampliamos as oportunidades de atendimento, facilitando o acesso à prevenção. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais os serviços da população, incentivar a realização dos exames no momento adequado e garantir um cuidado acolhedor e contínuo em toda a nossa rede”, destaca a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

Das 8h às 17h, com exceção do PMF Morro do Céu, que funcionará das 7h às 16h, haverá coleta de exame preventivo (Papanicolau), exame clínico das mamas, solicitação de mamografia, inserção de Implanon, vacinação e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo sífilis, HIV e hepatites B e C.

Além do Dia Delas, as unidades de saúde também promoverão ações especiais do Outubro Rosa nos demais sábados do mês, com exceção do dia 24, em razão do segundo turno das eleições.

“Este é um convite para todas as mulheres de Niterói aproveitarem o Outubro Rosa e procurarem uma de nossas unidades. É mais uma oportunidade de colocar a saúde em dia e tirar dúvidas. O cuidado começa pela prevenção e nossas portas estão abertas para acolher cada mulher. Esperamos vocês no Dia Delas e nas demais ações ao longo do mês”, destaca Maria Célia Vasconcellos, diretora-geral da FeSaúde.

10 de outubro (Sábado) — das 8h às 13h

UBS Barreto, Engenhoca, Piratininga, Itaipu e Sérgio Arouca , além dos módulos do PMF Leopoldina, Marítimos, Maruí, Nova Brasília, Baldeador, Coronel Leôncio, Grota I, Grota II, Jurujuba, Martins Torres, Preventório, Souza Soares, Vital Brazil, Viradouro, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Colônia, Engenho do Mato, Jacaré, Maravista e Várzea das Moças.

17 de outubro (Dia Delas) — das 8h às 17h

Abertura de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e PMFs da cidade.

Observação: Morro do Céu funcionará das 7h às 16h.

31 de outubro (Sábado) — das 8h às 13h

UBS Fonseca, Santa Bárbara, Largo da Batalha, Centro, Morro do Estado e Carlos Antônio, além dos módulos do PMF Viçoso Jardim, Teixeira de Freitas, Caramujo, Morro do Céu, Jonathas Botelho, Vila Ipiranga, Bernardino, Serrão e Juca Branco, Ilha da Conceição, Ponta D'Areia, Morro do Boa Vista, Holofote, Cavalão, Alarico, Palácio, Matapaca, Sapê, Ititioca, Maceió, Paineiras, Badu, Cantagalo e Atalaia.

