Niterói: montagem é inspirada na história real de Erika Gonçalves, filha de Mestre Chico, liderança da comunidade pesqueira de Itaipu - Lucio Larangeira/Ascom

Niterói: montagem é inspirada na história real de Erika Gonçalves, filha de Mestre Chico, liderança da comunidade pesqueira de ItaipuLucio Larangeira/Ascom

Publicado 09/10/2026 08:40

Uma história que nasceu na comunidade de pescadores de Itaipu, em Niterói, chega ao palco para falar de memória, cultura caiçara e preservação ambiental. O espetáculo “Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo Vê”, idealizado por Erika Gonçalves e realizado também por ela e pela Cia. Móvel de Teatro, será apresentado nos dias 17 e 18 de outubro, às 16h, no Theatro Municipal de Niterói . Os ingressos custam R$ 30 (meia) e podem ser adquiridos através do site: https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/59918





Ao longo da jornada, o animal encontra diferentes espécies marinhas e personagens que ajudam a revelar os impactos da ação humana sobre o oceano. Pesca predatória, poluição, especulação imobiliária e o apagamento dos saberes e da cultura dos povos caiçaras aparecem na narrativa de maneira lúdica, com poesia, humor, música e teatro físico.



No centro da história está Mestre Chico, personagem inspirado no pai de Erika e apresentado como símbolo de resistência e defesa do território. A trajetória do pescador também representa a luta de comunidades tradicionais que buscam preservar não apenas o meio ambiente, mas sua própria identidade e modo de vida.



“Eu sempre sonhei em ver esta história sendo encenada, a minha história, do meu pai, que é realmente um herói da vida real e de tantos pescadores de luta que há em todo nosso litoral”, afirma Erika Gonçalves, idealizadora do espetáculo.



A peça também propõe um olhar para a própria história de Niterói, especialmente para a região de Itaipu. Segundo o diretor Daniel Leuback, o processo de criação levou a equipe a conhecer mais profundamente os conflitos envolvendo a ocupação do território e a preservação da natureza.



“Nosso desejo com o espetáculo é que crianças e adultos possam sair um pouco das telas e conhecer as histórias reais da nossa cidade através dos jogos de cena e do teatro físico”, afirma o diretor.



Com classificação livre, o espetáculo busca aproximar diferentes gerações de uma discussão urgente: como preservar o meio ambiente sem apagar as pessoas, histórias e culturas que fazem parte desses territórios.



“Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo Vê” é uma realização de Erika Gonçalves e da Cia. Móvel de Teatro, com apresentação do Governo Federal e Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.



SERVIÇO



Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo Vê

Local: Theatro Municipal de Niterói

Data: 17 e 18 de outubro

Horário: 16h

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Vendas: A montagem é inspirada na história real de Erika Gonçalves, filha de Mestre Chico, liderança da comunidade pesqueira de Itaipu. Na trama, uma menina, filha de pescador, acompanha a chegada de um pinguim que deixa a Patagônia durante o inverno e percorre o litoral brasileiro até chegar a Niterói.Ao longo da jornada, o animal encontra diferentes espécies marinhas e personagens que ajudam a revelar os impactos da ação humana sobre o oceano. Pesca predatória, poluição, especulação imobiliária e o apagamento dos saberes e da cultura dos povos caiçaras aparecem na narrativa de maneira lúdica, com poesia, humor, música e teatro físico.No centro da história está Mestre Chico, personagem inspirado no pai de Erika e apresentado como símbolo de resistência e defesa do território. A trajetória do pescador também representa a luta de comunidades tradicionais que buscam preservar não apenas o meio ambiente, mas sua própria identidade e modo de vida.“Eu sempre sonhei em ver esta história sendo encenada, a minha história, do meu pai, que é realmente um herói da vida real e de tantos pescadores de luta que há em todo nosso litoral”, afirma Erika Gonçalves, idealizadora do espetáculo.A peça também propõe um olhar para a própria história de Niterói, especialmente para a região de Itaipu. Segundo o diretor Daniel Leuback, o processo de criação levou a equipe a conhecer mais profundamente os conflitos envolvendo a ocupação do território e a preservação da natureza.“Nosso desejo com o espetáculo é que crianças e adultos possam sair um pouco das telas e conhecer as histórias reais da nossa cidade através dos jogos de cena e do teatro físico”, afirma o diretor.Com classificação livre, o espetáculo busca aproximar diferentes gerações de uma discussão urgente: como preservar o meio ambiente sem apagar as pessoas, histórias e culturas que fazem parte desses territórios.“Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo Vê” é uma realização de Erika Gonçalves e da Cia. Móvel de Teatro, com apresentação do Governo Federal e Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo VêLocal: Theatro Municipal de NiteróiData: 17 e 18 de outubroHorário: 16hClassificação: LivreIngressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)Vendas: https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/59918

FICHA TÉCNICA



Idealização: Erika Gonçalves

Realização: Erika Gonçalves e Cia. Móvel de Teatro

Elenco: Daniel Leuback, Erika Gonçalves, Kai Lopes, Maria Luz Gonçalves, Helena Hamam e Raphael Pompeu

Dramaturgia: Helena Hamam

Argumento original: Erika Gonçalves

Direção: Daniel Leuback

Direção Musical e Trilha Original: Marcello Sader

Direção de Movimento: Helena Marques

Preparação Circense: Palu Felipe

Iluminação cênica e operação de luz: Raphael Grampola

Coordenação de Produção: Erika Gonçalves

Produção Executiva: Ingrid Vianna

Assistentes de Produção: Mariah Camardella e Raphael Pompeu

Figurino: Erika Schwarz

Assistente de Figurino: Léo Thesolin

Cenário: Gabriel Naegele

Operação de Som: Anderson Calábria

Contrarregra/Montagem: Pompeu

Designer Gráfico: Douglas Daudt

Assessoria de Imprensa: Cicero Borges