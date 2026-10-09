Niterói: montagem é inspirada na história real de Erika Gonçalves, filha de Mestre Chico, liderança da comunidade pesqueira de ItaipuLucio Larangeira/Ascom
Ao longo da jornada, o animal encontra diferentes espécies marinhas e personagens que ajudam a revelar os impactos da ação humana sobre o oceano. Pesca predatória, poluição, especulação imobiliária e o apagamento dos saberes e da cultura dos povos caiçaras aparecem na narrativa de maneira lúdica, com poesia, humor, música e teatro físico.
No centro da história está Mestre Chico, personagem inspirado no pai de Erika e apresentado como símbolo de resistência e defesa do território. A trajetória do pescador também representa a luta de comunidades tradicionais que buscam preservar não apenas o meio ambiente, mas sua própria identidade e modo de vida.
“Eu sempre sonhei em ver esta história sendo encenada, a minha história, do meu pai, que é realmente um herói da vida real e de tantos pescadores de luta que há em todo nosso litoral”, afirma Erika Gonçalves, idealizadora do espetáculo.
A peça também propõe um olhar para a própria história de Niterói, especialmente para a região de Itaipu. Segundo o diretor Daniel Leuback, o processo de criação levou a equipe a conhecer mais profundamente os conflitos envolvendo a ocupação do território e a preservação da natureza.
“Nosso desejo com o espetáculo é que crianças e adultos possam sair um pouco das telas e conhecer as histórias reais da nossa cidade através dos jogos de cena e do teatro físico”, afirma o diretor.
Com classificação livre, o espetáculo busca aproximar diferentes gerações de uma discussão urgente: como preservar o meio ambiente sem apagar as pessoas, histórias e culturas que fazem parte desses territórios.
“Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo Vê” é uma realização de Erika Gonçalves e da Cia. Móvel de Teatro, com apresentação do Governo Federal e Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Política Nacional Aldir Blanc.
SERVIÇO
Pinguim, Mestre Chico e a Menina que Tudo Vê
Local: Theatro Municipal de Niterói
Data: 17 e 18 de outubro
Horário: 16h
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
Vendas: https://tickets.oneboxtds.com/fan/events/59918
Idealização: Erika Gonçalves
Realização: Erika Gonçalves e Cia. Móvel de Teatro
Elenco: Daniel Leuback, Erika Gonçalves, Kai Lopes, Maria Luz Gonçalves, Helena Hamam e Raphael Pompeu
Dramaturgia: Helena Hamam
Argumento original: Erika Gonçalves
Direção: Daniel Leuback
Direção Musical e Trilha Original: Marcello Sader
Direção de Movimento: Helena Marques
Preparação Circense: Palu Felipe
Iluminação cênica e operação de luz: Raphael Grampola
Coordenação de Produção: Erika Gonçalves
Produção Executiva: Ingrid Vianna
Assistentes de Produção: Mariah Camardella e Raphael Pompeu
Figurino: Erika Schwarz
Assistente de Figurino: Léo Thesolin
Cenário: Gabriel Naegele
Operação de Som: Anderson Calábria
Contrarregra/Montagem: Pompeu
Designer Gráfico: Douglas Daudt
Assessoria de Imprensa: Cicero Borges