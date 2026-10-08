Niterói: A UFF informou que encaminhou o material à Polícia Federal e solicitou reforço de segurança nos campi - Reprodução/Ascom

Niterói: A UFF informou que encaminhou o material à Polícia Federal e solicitou reforço de segurança nos campiReprodução/Ascom

Publicado 08/10/2026 17:09 | Atualizado 08/10/2026 17:39

Universidade Federal Fluminense (UFF) reforçou os protocolos de segurança e acionou a Polícia Federal após tomar conhecimento de mensagens que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens contendo ameaças contra a instituição e integrantes da comunidade acadêmica. As ameaças começaram após estudantes organizarem manifestações a favor da manutenção da democracia no país, segundo eles ameaçada pelo segundo turno das eleições para Presidente da República.

Segundo a universidade, o conteúdo menciona a possibilidade de ataques ao patrimônio da instituição, incluindo referências a um suposto incêndio em instalações da UFF. As mensagens também citariam a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF). Todo o material foi encaminhado às autoridades para investigação.



Em nota, a reitoria informou que recebeu as denúncias por meio de canais institucionais e que solicitou reforço na segurança dos campi, além de manter contato com órgãos de segurança pública para acompanhar o caso. Até o momento, não há registro oficial de invasões ou tentativas de incêndio nas unidades da universidade.



Incêndio na UFPE aumenta alerta



O aumento da preocupação ocorre após um incêndio de grandes proporções atingir, na noite de quarta-feira (7), um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife. As chamas destruíram laboratórios dedicados a pesquisas nas áreas de genética, informática e desenvolvimento de fármacos.



De acordo com a reitoria da UFPE, os prejuízos podem ultrapassar R$ 100 milhões, incluindo equipamentos científicos e décadas de pesquisas acadêmicas. Não houve feridos. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio. Embora relatos sobre ameaças atribuídas a grupos extremistas tenham circulado nas redes sociais, as autoridades destacam que ainda não existem evidências conclusivas que permitam relacionar essas mensagens ao incêndio ocorrido no campus.



Investigação em andamento



Tanto no caso das ameaças à UFF quanto no incêndio da UFPE, as investigações seguem em andamento. As instituições afirmam colaborar com os órgãos responsáveis e aguardam os resultados das apurações para esclarecer a origem dos episódios.



A reportagem teve acesso aos prints espalhados pelos grupos de whatsapp da cidade de Niterói, confirmando a tentativa de incêndio na UFF, prevista para esta madrugada. Os prints foram encaminhados à Polícia Federal e foi solicitado pela UFF o reforço da Guarda Municipal, Policia Militar e da segurança universitária.