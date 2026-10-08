Niterói: A UFF informou que encaminhou o material à Polícia Federal e solicitou reforço de segurança nos campiReprodução/Ascom
Em nota, a reitoria informou que recebeu as denúncias por meio de canais institucionais e que solicitou reforço na segurança dos campi, além de manter contato com órgãos de segurança pública para acompanhar o caso. Até o momento, não há registro oficial de invasões ou tentativas de incêndio nas unidades da universidade.
Incêndio na UFPE aumenta alerta
O aumento da preocupação ocorre após um incêndio de grandes proporções atingir, na noite de quarta-feira (7), um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife. As chamas destruíram laboratórios dedicados a pesquisas nas áreas de genética, informática e desenvolvimento de fármacos.
De acordo com a reitoria da UFPE, os prejuízos podem ultrapassar R$ 100 milhões, incluindo equipamentos científicos e décadas de pesquisas acadêmicas. Não houve feridos. A Polícia Federal instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio. Embora relatos sobre ameaças atribuídas a grupos extremistas tenham circulado nas redes sociais, as autoridades destacam que ainda não existem evidências conclusivas que permitam relacionar essas mensagens ao incêndio ocorrido no campus.
Investigação em andamento
Tanto no caso das ameaças à UFF quanto no incêndio da UFPE, as investigações seguem em andamento. As instituições afirmam colaborar com os órgãos responsáveis e aguardam os resultados das apurações para esclarecer a origem dos episódios.
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