Niterói: Mar de Música já é mais que um festival; é um movimento que une sustentabilidade, tradição, inclusão e inovação artística - Divulgação/Ascom

Niterói: Mar de Música já é mais que um festival; é um movimento que une sustentabilidade, tradição, inclusão e inovação artísticaDivulgação/Ascom

Publicado 09/10/2026 08:40

A cena musical de Niterói volta a pulsar com a chegada da fase eliminatória do Festival da Canção Mar de Música, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro, no Teatro da UFF.

Em sua segunda edição, o festival reafirma seu compromisso com a valorização da música autoral, a diversidade artística e o fortalecimento das expressões culturais do território de Itaipu. A meta desta edição é aumentar o número de inscrições de mulheres. As inscrições vão até o próximo dia 11.

Entre as novidades deste ano estão o aumento da premiação e a ajuda de custo de R$ 300 para cada uma das 30 apresentações selecionadas para as eliminatórias, conforme as condições do regulamento, incluindo o cumprimento do horário do line check.





Sustentabilidade como eixo central



Este ano, o festival aprofunda sua agenda socioambiental com a parceria da Recicla Show, cooperativa do Engenho do Mato. Durante a grande final, haverá coleta seletiva, ações de conscientização e diálogo com restaurantes e bares do entorno da Praça dos Pescadores, fortalecendo práticas sustentáveis no território. A iniciativa reforça o papel do festival como agente de transformação local. A conscientização acontece em todas as etapas: o evento não terá plásticos de uso único nos palcos e os artistas estão orientados a levarem seus próprios copos, inclusive para o Teatro da UFF.



Território e tradição



A relação com Itaipu, berço do festival, segue como marca fundamental. A produção local é conduzida por profissionais ligados à comunidade — incluindo integrantes de famílias tradicionais de pescadores — e as barracas de alimentação da final serão operadas por moradores da região, oferecendo gastronomia típica da praia e fortalecendo a economia local. Com mais de uma centena de inscrições recebidas em sua primeira edição, realizada em 2024, o festival reuniu aproximadamente duas mil pessoas ao longo de toda a edição, somando os dois dias de eliminatórias e a etapa final. O Mar de Música consolida-se como uma das principais vitrines para artistas independentes da cidade. A edição de 2026 mantém, assim como na edição anterior, pontuação extra para mulheres, pessoas pretas ou indígenas e residentes de Niterói, reforçando o compromisso com representatividade e inclusão. Para conhecer o regulamento, acesse: https://www.mardemusica.com.br/_files/ugd/d546b2_a1a5c018705c4960b77375e1906f620e.pdf Este ano, o festival aprofunda sua agenda socioambiental com a parceria da Recicla Show, cooperativa do Engenho do Mato. Durante a grande final, haverá coleta seletiva, ações de conscientização e diálogo com restaurantes e bares do entorno da Praça dos Pescadores, fortalecendo práticas sustentáveis no território. A iniciativa reforça o papel do festival como agente de transformação local. A conscientização acontece em todas as etapas: o evento não terá plásticos de uso único nos palcos e os artistas estão orientados a levarem seus próprios copos, inclusive para o Teatro da UFF.A relação com Itaipu, berço do festival, segue como marca fundamental. A produção local é conduzida por profissionais ligados à comunidade — incluindo integrantes de famílias tradicionais de pescadores — e as barracas de alimentação da final serão operadas por moradores da região, oferecendo gastronomia típica da praia e fortalecendo a economia local.

Força artística e impacto cultural



A primeira edição, realizada em 2024, reuniu 172 inscrições e levou mais de mil pessoas à final na Praça dos Pescadores, com cerca de duas mil como público total. Todas as apresentações foram interpretadas em Libras. O impacto foi imediato: novos talentos foram revelados e a cena independente ganhou visibilidade. Em 2026, a expectativa é ampliar esse alcance, reafirmando o festival como espaço de encontro, diversidade e celebração da música inédita.

O Mar de Música já é mais que um festival: é um movimento que une sustentabilidade, tradição, inclusão e inovação artística, fortalecendo Niterói como polo cultural e revelando novas vozes da música autoral brasileira. O festival tem a idealização e realização do IGAI – Instituto de Gestão e Ações Integradas; direção de produção e gestão sustentável da LIX - Soluções Sustentáveis, patrocínio da Prefeitura de Niterói, a partir da Secretaria Municipal das Culturas, além dos parceiros ALPAPI (Associação Livre dos Pescadores e Amigos da Praia de Itaipu) e selo fonográfico Astronauta Discos.



Inscrições abertas até o dia 11 de outubro



As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 11 de outubro, para artistas solo ou bandas de até cinco integrantes. O regulamento e o formulário estão disponíveis em www.mardemusica.com.br e no Instagram: @festivalmardemusica



Os artistas selecionados para a final, marcada para 14 de novembro, concorrem a premiação em dinheiro: 1º lugar: R$ 9 mil; 2º lugar: R$ 6 mil; 3º lugar: R$ 4 mil; Melhor Arranjo: R$ 3 mil e Melhor Intérprete: R$ 3 mil

