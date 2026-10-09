Niterói: ferramenta municipal não substitui o registro de ocorrência policial nem os procedimentos de investigação criminalClaudio Fernandes/Ascom
Niterói reforça combate à LGBTfobia e à intolerância religiosa
Canal digital de denúncias permite registros anônimos ou identificados, acolhe vítimas e reúne dados para orientar políticas públicas no município
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Teatro Municipal recebe espetáculo que resgata a cultura caiçara
Inspirada na história real de uma família de pescadores, montagem de Erika Gonçalves e da Cia. Móvel de Teatro alerta para a preservação do mar
Festival Mar de Música tem fase eliminatória no Teatro da UFF
Inscrições para a segunda edição do festival sustentável e autoral vão até o próximo dia 11; selecionados terão ajuda de custo para participar das eliminatórias
UFF reforça segurança após ameaças de incêndio por extremistas
Depois do incêndio na UFPE, que é investigado pela Polícia Federal, campi solicitou reforço; mensagens circulam em grupos de WhatsApp
Festival Beach Tennis movimenta a Prainha de Piratininga
Primavera em Niterói ganha esporte, música, gastronomia e diversão à beira-mar, com entrada gratuita
Policia Federal faz buscas e apura favorecimento judicial a empresas
As investigações tiveram início após o envio de informações pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).
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