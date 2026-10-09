Niterói: terceira exposição individual de Antonio Schumacher, que também coordenou a mostra "Ponte 50 Anos"Divulgação/Ascom
Exposição fotográfica reafirma a beleza natural fluminense
Meu Olhar, do fotógrafo Antônio Schumacher, está em exibição no Bistrô MAC
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Atriz niteroiense atua na segunda temporada da série Os Donos Do Jogo
Ketelyn Menezes nasceu em São Gonçalo, mas ainda na infância mudou-se para Niterói, onde teve seu primeiro contato com as artes
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Inscrições para a segunda edição do festival sustentável e autoral vão até o próximo dia 11; selecionados terão ajuda de custo para participar das eliminatórias
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Depois do incêndio na UFPE, que é investigado pela Polícia Federal, campi solicitou reforço; mensagens circulam em grupos de WhatsApp
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