Niterói: terceira exposição individual de Antonio Schumacher, que também coordenou a mostra "Ponte 50 Anos" - Divulgação/Ascom

Niterói: terceira exposição individual de Antonio Schumacher, que também coordenou a mostra "Ponte 50 Anos"Divulgação/Ascom

Publicado 09/10/2026 09:10

A beleza irretocável da natureza fluminense está em cartaz no Bistrô MAC , capturada pela perspectiva sensível e autêntica do fotógrafo niteroiense Antônio Schumacher. A mostra “Meu Olhar” apresenta 16 quadros fotográficos que esbanjam cores, curvas e luzes de paisagens naturais, a maioria da Cidade Sorriso.

Dentre as imagens, há obras inéditas e outras publicadas em livros da DB Editora. É o caso da “Niterói em Fatos e Fotos” – principal instrumento de divulgação do município pela Prefeitura e pela Neltur em encontros diplomáticos e eventos turísticos, inclusive internacionais. Os quadros, com tamanho 84cm x 43,5cm, possuem fotografias com impressão fine art em tela canvas e montagem flutuante na moldura (estilo canaleta) na cor freijó, produzidos pela FastFrame. Esta molduraria e a DB são de propriedade de Schumacher e sua irmã, Franciane Barbosa.

“Frequento muito o MAC, e já tinha observado outras obras expostas nos nichos do bistrô, então tive a ideia de selecionar algumas de minhas melhores fotos, ampliar, emoldurar e compartilhar a minha paixão pela cidade. Achei que este seria o momento ideal da minha carreira e tive a grata resposta sobre a disponibilidade do local”, conta Schumacher, que possui mais de 15 anos de carreira, a maior parte dela direcionada à fotografia de arquitetura e de paisagem. É a terceira exposição individual de Antonio Schumacher, que também coordenou e participou da exposição “Ponte 50 Anos” no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, ao lado de outros fotógrafos que, com ele, também fizeram as imagens publicadas no livro comemorativo oficial do cinquentenário da Ponte Rio-Niterói.

“O MAC é uma grande referência de arte, tanto as atividades do museu quanto a sua arquitetura que se tornou símbolo de Niterói, e me dá muito orgulho também fazer parte disso”, exclama.

O Bistrô MAC funciona no subsolo do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no bairro da Boa Viagem. A exposição ficará por tempo indeterminado. Os quadros estão à venda no local e na molduraria FastFrame, no bairro de São Francisco.





