Niterói: novo espaço na Policlínica de Piratininga busca tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças e suas famílias - Divulgação/Ascom

Niterói: novo espaço na Policlínica de Piratininga busca tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças e suas famílias Divulgação/Ascom

Publicado 10/10/2026 08:40

Secretaria Municipal de Saúde de Niterói entregou um espaço dedicado às crianças atendidas na Policlínica de Piratininga. A iniciativa integra as ações do mês das Crianças, que também incluíram atividades de acolhimento e inclusão no Centro de Avaliação e Inclusão Social (CAIS) e no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho.

O novo espaço na Policlínica de Piratininga busca tornar o ambiente mais acolhedor para as crianças e suas famílias enquanto aguardam o atendimento, com brinquedos, desenhos e ambientação.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou a importância dessas iniciativas para a humanização da assistência. “Cuidar também é proporcionar momentos de alegria, convivência e pertencimento. Buscamos oferecer um atendimento olhando cada criança em sua integralidade, respeitando suas particularidades e criando oportunidades para que elas interajam, se expressem e se sintam acolhidas. Essas ações demonstram que inclusão, cuidado e afeto caminham juntos”, afirmou a secretária.

No CAIS, cerca de 30 crianças com TEA assistiram a uma apresentação do mágico Leandro Legal, com participação dos pequenos nos truques, além de pipoca. Entre os voluntários estava Arthur Mendes, de 5 anos, acompanhado pela unidade há seis meses.

“Ele adora mágica. É sempre bem acolhido, bem-vindo por todos”, contou a tia, Sebastiana Melo.

Segundo a diretora técnica do CAIS, Valéria Patrocínio, a atividade foi pensada para estimular a socialização, a interação entre as crianças e o fortalecimento dos vínculos com a equipe. O centro é referência no acolhimento e na avaliação de casos suspeitos de TEA, com atuação integrada entre saúde, educação e assistência social.

No Getulinho, a comemoração contou com pintura na pele, balões de modelagem, distribuição de pipoca e a visita dos personagens Mickey e Minnie. Os Doutores da Alegria também participaram com sua presença habitual na unidade.

“A criança fica mais à vontade. O atendimento fica mais humanizado e a consulta mais divertida e menos tensa”, disse Dayse Alves, mãe de Lauvinia.

A diretora do Getulinho, Julienne Martins, ressaltou que as atividades integram uma rotina de cuidado que valoriza a infância. Ao longo do ano, o hospital conta com pedagogia hospitalar, brinquedos terapêuticos e painéis sensoriais.

“O brincar faz parte do desenvolvimento da criança e está em sintonia com a recuperação em saúde. Essas atividades contribuem para o bem-estar das crianças, das famílias e de toda a equipe”, afirmou Julienne Martins.

Fotos: Divulgação

--

Coordenadoria Geral de Comunicação da Prefeitura de Niterói

Tel: (21) 2620-0403 ramal 268

E-mail: ascomprefeituraniteroi@gmail.com

Horário de atendimento:

Segunda a Sexta: 7h às 19h