Niterói: Preta Gil chegou a participar de um evento Nosso Dia Pink - Divulgação/Ascom

Niterói: Preta Gil chegou a participar de um evento Nosso Dia PinkDivulgação/Ascom

Publicado 10/10/2026 08:10

Um aulão do projeto Yoga na Praia marca, no próximo domingo, 11, a abertura do Outubro Rosa 2026 realizado pela Oncomed e a PróOnco Mulher. Com diversas atividades gratuitas ao longo do mês e o incentivo do uso do laço cor de rosa, a campanha promovida pelas duas instituições oncológicas de Niterói visa alertar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção e dos riscos do câncer de mama. Promovida pelo estúdio Dharma Bhmi, a atividade começa às 8h na areia da Praia da Boa Viagem, Zona Sul da cidade, com distribuição de camisas para as primeiras 120 mulheres que chegarem ao local.

A campanha de conscientização segue no dia 17 com a 10ª Jornada Médica de Mastologia, que reunirá profissionais de várias áreas da saúde das 9h às 12h30 no Hospital Icaraí, para a troca de experiências a partir do debate de temas relacionados à mastologia de consultório. As vagas são limitadas e os interessados devem enviar mensagem para o WhatsApp (21) 99971-2355. Evento mais concorrido do Outubro Rosa da Oncomed e da PróOnco, o “Nosso Dia Pink” acontecerá no dia 24 das 9h às 17h no Reserva Cultural, em São Domingos. Para participar é preciso fazer a inscrição no link https://eventos.congresseme.com/proonco-mulher/nossodiapink

Fechando a programação do Outubro Rosa 2026, no dia 31 a Oncomed e a PróOnco apoiam, mais uma vez, a tradicional Caminhada Outubro Rosa, que acontece na Praia de Icaraí. Organizado pelo Movimento Outubro Rosa de Niterói com participação da Prefeitura de Niterói, o evento reúne centenas de pessoas percorrendo ida e volta toda a orla do bairro. A concentração é às 8h na Árvore da juíza Patrícia Acioli, com início às 9h no calçadão em frente à Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF).



Nosso Dia Pink

Em sua 10ª edição, o “Nosso Dia Pink” vem atraindo cada vez mais pessoas para um dia inteiro de atividades gratuitas de beleza, cultura, música, cuidados em geral e palestras com muita informação sobre o câncer de mama. Nos últimos anos, o evento vem atraindo cerca de 500 pessoas que recebem de profissionais de saúde orientações diferenciadas da doença. Os presentes são também brindados por falas e ações descontraídas proporcionadas por influencers e outras personalidades que passaram ou ainda tratam a doença, e participam levando suas experiências e desafios para pacientes na plateia formada, em sua maioria, por mulheres. Um exemplo foi a cantora Preta Gil, que esteve na edição 2023 do "Nosso Dia Pink", sempre encerrado com shows de grupos conhecidos, como o da bateria da Escola de Samba Unidos do Viradouro e o da Sinfônica Ambulante.



Os números do câncer de mama no mundo



Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) dão conta de que em 2022 o câncer de mama foi o segundo tipo mais comum de carcinoma no mundo, com 2,3 milhões de novos casos, tanto em mulheres de países em desenvolvimento como em nações desenvolvidas. A doença também atinge homens e é responsável pela maior taxa de mortalidade feminina no Brasil: 16% do total de óbitos no país. São números alarmantes, que merecem total atenção, mas podem ser estabilizados com o diagnóstico precoce. É esse o objetivo do nosso Outubro Rosa, uma ação dentro da campanha mundial que alerta para a importância da prevenção da doença não só em outubro, mas durante todo o ano, como explica o mastologista e cirurgião oncológico Rodrigo Souto, diretor da clínica PróOnco Mulher e diretor científico do Instituto Oncomed, criado pela Oncomed há quatro anos para a realização de estudos e pesquisas clínicas.

“O nosso Outubro Rosa nasceu a partir da rotina do meu dia a dia de consultório e centro cirúrgico, ao sentir que precisávamos de um projeto especial na cidade para alertar sobre a necessidade de exames, exercícios físicos e cuidados com a alimentação. Me juntei aos oncologistas Victor Marcondes e Vivian Fernandes, e também à nutricionista oncológica Patrícia Arraes, todos da Oncomed, e juntos construímos o projeto com foco na discussão da doença, com ações para informação e fortalecer a autoestima dos pacientes. Assim surgiu há dez anos o “Nosso Dia Pink”, que oferece cada vez mais atividades que atraem centenas de pessoas e nos permite ampliar as orientações sobre o diagnóstico precoce que nos ajuda a curar 90% das mulheres com câncer de mama. E mais: mostrar que câncer não é sentença de morte”, ressalta o médico Rodrigo Souto.



Movimento começou nos EUA, na década de 70



A história do Outubro Rosa tem registro no fim da década de 70, quando Susan Goodman Komen, 33 anos, descobriu um câncer de mama, na época sem tratamento. A jovem americana faleceu aos 36 anos, e sua morte prematura incentivou sua irmã Nancy Goodman Brinker a iniciar ações voltadas à descoberta da cura e conscientização da doença. Dois anos depois nasceu a Fundação Susan G. Komen for The Cure. Dez anos se passaram, até que em 1990 surgiram nos Estados Unidos campanhas isoladas sobre a doença. Uma delas foi a Primeira Corrida pela Cura realizada em outubro em Nova York pela própria fundação que distribuiu aos corredores laços cor de rosa a serem usados no percurso como símbolo da luta contra o câncer de mama. O evento chegou ao Congresso Americano, que definiu outubro como o mês para as ações de prevenção e combate à doença. A fundação é hoje a maior organização sem fins lucrativos de combate ao câncer de mama de todo o planeta.



Outubro Rosa no Brasil

O movimento que começou pequeno ganhou reconhecimento nacional e conquistou o mundo, com o laço rosa adotado em campanhas realizadas em empresas públicas e privadas, desfiles e outros eventos. No Brasil, a primeira ação foi em outubro de 2002, com o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, iluminado de rosa para chamar atenção à causa abraçada por todo o país em 2008.

SERVIÇO:



Dia 11 - Yoga na Praia às 9h, na areia da praia da Boa Viagem

Dia 17 - 9ª Jornada Médica das 9h às 12h, no Hospital Icaraí (Avenida Marquês do Paraná, 233, Centro de Niterói)

Dia 24 - Nosso Dia Pink das 9h às 17h, no Reserva Cultural (rua Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos)

Dia 31 - Caminhada do Movimento Outubro Rosa de Niterói, com partida às 9h do calçadão de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF

