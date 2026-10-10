Niterói: as atrizes se transformam em vinte personagens diferentes, interpretando homens e mulheres como protagonistas de nove esquetes - Yan Carpenter/Ascom

Niterói: as atrizes se transformam em vinte personagens diferentes, interpretando homens e mulheres como protagonistas de nove esquetesYan Carpenter/Ascom

Publicado 10/10/2026 08:20

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco desembarcam em Niterói com o espetáculo "Agora é Que São Elas!", comédia de esquetes escrita e dirigida por Fábio Porchat. A montagem será apresentada entre os dias 08 a 11 de outubro, às 20h, na Sala Nelson Pereira dos Santos . Haverá uma sessão extra no sábado, às 18h.

No palco, as atrizes se transformam em 20 personagens diferentes, interpretando homens e mulheres como protagonistas de nove esquetes que abordam situações cotidianas com humor rápido, afiado e altamente identificável. Os textos misturam criações recentes e outros escritos por Porchat em 2004 e 2005, que seguem extremamente atuais e conectados com o comportamento da década de 2020. "É um humor de identificação. As pessoas se reconhecem nos personagens ou conhecem alguém que se parece com eles. São encenações do dia a dia, situações que a gente vive. Um comentário que achei divertido", explica Porchat.

Entre os esquetes apresentados está "Superstição", que mostra o reencontro de duas amigas que não se viam há anos - uma extremamente supersticiosa e a outra totalmente cética - interpretadas por Maria Clara Gueiros e Júlia Rabello. Em "Selfie", Priscila Castello Branco e Maria Clara vivem uma situação desconfortável quando um fã aborda uma atriz famosa em um restaurante e, enquanto tenta tirar uma foto, passa a listar defeitos da artista que diz admirar. Já o esquete mais recente, "Meu Bebê", traz Júlia e Priscila como um casal que compara obsessivamente o próprio filho de oito meses com os filhos das amigas, morrendo de medo que o bebê não seja o mais inteligente de todos.

Diferentes gerações da comédia no mesmo palco

O espetáculo reúne três atrizes de gerações distintas da comédia brasileira, que despontaram para o público em diferentes plataformas. A carioca Maria Clara Gueiros, bailarina de formação, estreou no teatro em 1987 e ganhou popularidade nacional no humorístico Zorra Total. Também carioca, Júlia Rabello se tornou conhecida como um dos principais nomes do "Porta dos Fundos" e participou de novelas como "A Regra do Jogo" e "Rock Story". Já a paulistana Priscila Castello Branco transitou pelo drama no teatro e por novelas da TV Globo, mas se consolidou no stand-up, com destaque para o solo "Tô Quase Lá".

"Não usamos figurino de caracterização nem troca de roupa. A virada de personagem acontece em cena. O teatro é vivo, e a improvisação nasce da reação da plateia. É uma delícia viver isso com minhas companheiras", afirma Priscila.

Com humor autêntico, espaço para improvisação e diálogo direto com o público, "Agora é Que São Elas!" se destaca como um espetáculo dinâmico, em que cada apresentação se torna única, reforçando a sensação de exclusividade e frescor a cada sessão.

Ficha Técnica

Texto e direção: Fábio Porchat

Elenco: Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco

Cenografia: Mina Quental & Atelier na Glória

Fotos: YanCarpenter

Figurino: Gilda Midani

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Trilha sonora: Lúcio Mauro Filho

Produção: Bem Legal Produções

Direção de Produção: Carlos Grun

Idealização: Fábio Porchat

Produção Local: Terceiro Sinal Produção Artística

Serviço

Agora Que São Elas

Datas: 08, 09, 10 e 11 de outubro de 2026

Horários: Quinta a domingo, 20h | Sessão extra, sábado, às 18h

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Ingresso: R$ 150,00 inteira | R$ 120,00 promocional 1kg de alimento

Vendas pelo Fever, ou na bilheteria da Sala Nelson Pereira dos Santos

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos - Niterói