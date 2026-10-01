Edição do Outubro Rosa da Oncomed realiza Yoga na Praia no domingo
Jornada Médica de Mastologia e Nosso Dia Pink estão entre as ações gratuitas que alertam sobre o câncer de mama; para participar é preciso fazer a inscrição
Papos & Sabores reúne música, histórias e gastronomia no Jambeiro
Projeto estreia com abertura de Clau Maiã e recebe Joyce Moreno para encontro conduzido por Celso Fonseca
10ª edição do Outubro Rosa da Oncomed realiza domingo Yoga na Praia
Jornada Médica de Mastologia e Nosso Dia Pink estão entre as ações gratuitas que alertam sobre o câncer de mama; para participar é preciso fazer a inscrição
Papos & Sabores estreia com Clau Maiã e recebe Joyce Moreno
Encontro conduzido por Celso Fonseca acontece no Solar do Jambeiro e une música à gastronomia
Projeto de coleta de óleo na UFF preserva um milhão de litros de água
Após mais de um ano de parceria, iniciativa mantém pontos de coleta em três campi e reforça convite para que comunidade acadêmica e população destinem corretamente o óleo de cozinha usado
Policia prende foragido por divulgar material de abuso sexual infantil
Caso ocorreu no bairro do Fonseca e homem está à disposição da justiça; sua identidade não foi divulgada pelas autoridades policiais