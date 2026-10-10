Niterói: shopping Bay Market terá atividades gratuitas para as crianças neste final de semana comemorativo - Divulgação/Ascom

Niterói: shopping Bay Market terá atividades gratuitas para as crianças neste final de semana comemorativoDivulgação/Ascom

Publicado 10/10/2026 08:50





A programação começa no sábado, 10 de outubro, das 13h30 às 16h30, com a Gincana Era Uma Vez. A atividade propõe uma tarde de brincadeiras e desafios inspirados no universo dos contos e da fantasia, contando também com encontro com personagens reconhecidos e amados pelo público!



Na segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, a programação continua das 13h30 às 17h30, com atividades para diferentes idades. Entre as atrações estão as oficinas de pintura em tela e jardinagem, que convidam as crianças a explorar a criatividade e colocar a mão na massa.



A data também terá encontros especiais com personagens: Das 13h30 às 15h30, o público poderá encontrar o Herói Aranha. Na sequência, das 15h30 às 17h30, será a vez da Rainha do Gelo receber as crianças para fotos e interação.



A proposta do Bay Market é transformar o shopping em um espaço de brincadeira e convivência durante o feriado, valorizando atividades que estimulem a imaginação e proporcionem momentos para toda a família.



Serviço Bay Market preparou uma programação especial e gratuita para celebrar o Dia das Crianças. Com o tema “Dia das Crianças Encantado”, o shopping reúne atividades recreativas, oficinas e encontros com personagens nos dias 10 e 12 de outubro, criando uma experiência única de diversão para crianças e famílias.A programação começa no sábado, 10 de outubro, das 13h30 às 16h30, com a Gincana Era Uma Vez. A atividade propõe uma tarde de brincadeiras e desafios inspirados no universo dos contos e da fantasia, contando também com encontro com personagens reconhecidos e amados pelo público!Na segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, a programação continua das 13h30 às 17h30, com atividades para diferentes idades. Entre as atrações estão as oficinas de pintura em tela e jardinagem, que convidam as crianças a explorar a criatividade e colocar a mão na massa.A data também terá encontros especiais com personagens: Das 13h30 às 15h30, o público poderá encontrar o Herói Aranha. Na sequência, das 15h30 às 17h30, será a vez da Rainha do Gelo receber as crianças para fotos e interação.A proposta do Bay Market é transformar o shopping em um espaço de brincadeira e convivência durante o feriado, valorizando atividades que estimulem a imaginação e proporcionem momentos para toda a família.

Dia das Crianças Encantado do Shopping Bay Market

10 de outubro, sábado

13h30 às 16h30 – Gincana Era Uma Vez e encontro com personagens



12 de outubro, segunda-feira

13h30 às 15h30 – Oficina de pintura em tela e encontro com Herói Aranha

15h30 às 17h30 – Oficina de jardinagem e Encontro com Rainha do Gelo



Praça de Alimentação – 3º piso (Shopping Bay Market | Rua Visconde do Rio Branco, 360 – Centro, Niterói – RJ)

Eventos gratuito!



Para mais informações, visite: www.shoppingbaymarket.com.br