Niterói: shopping Bay Market terá atividades gratuitas para as crianças neste final de semana comemorativoDivulgação/Ascom
A programação começa no sábado, 10 de outubro, das 13h30 às 16h30, com a Gincana Era Uma Vez. A atividade propõe uma tarde de brincadeiras e desafios inspirados no universo dos contos e da fantasia, contando também com encontro com personagens reconhecidos e amados pelo público!
Na segunda-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças, a programação continua das 13h30 às 17h30, com atividades para diferentes idades. Entre as atrações estão as oficinas de pintura em tela e jardinagem, que convidam as crianças a explorar a criatividade e colocar a mão na massa.
A data também terá encontros especiais com personagens: Das 13h30 às 15h30, o público poderá encontrar o Herói Aranha. Na sequência, das 15h30 às 17h30, será a vez da Rainha do Gelo receber as crianças para fotos e interação.
A proposta do Bay Market é transformar o shopping em um espaço de brincadeira e convivência durante o feriado, valorizando atividades que estimulem a imaginação e proporcionem momentos para toda a família.
Serviço
10 de outubro, sábado
13h30 às 16h30 – Gincana Era Uma Vez e encontro com personagens
12 de outubro, segunda-feira
13h30 às 15h30 – Oficina de pintura em tela e encontro com Herói Aranha
15h30 às 17h30 – Oficina de jardinagem e Encontro com Rainha do Gelo
Praça de Alimentação – 3º piso (Shopping Bay Market | Rua Visconde do Rio Branco, 360 – Centro, Niterói – RJ)
Eventos gratuito!
Para mais informações, visite: www.shoppingbaymarket.com.br
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