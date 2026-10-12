Niterói: manifestação mobilizou milhares de pessoas ao longo da orla de Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: manifestação mobilizou milhares de pessoas ao longo da orla de IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 12/10/2026 06:19

Mais de 45 mil pessoas participaram, neste domingo (11), de uma grande manifestação na Praia de Icaraí, em Niterói, em defesa da democracia e em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prefeito Rodrigo Neves participou do ato, que reuniu lideranças políticas da cidade e do estado do Rio de Janeiro, entre elas a deputada estadual eleita Fernanda Neves e os deputados Marcelo Freixo, Jandira Feghali, Talíria Petrone, Flávio Serafini, Verônica Lima e Elika Takimoto, dentre outros vários parlamentares.

Realizada sob o lema “Niterói é Lula Presidente”, a manifestação mobilizou milhares de pessoas ao longo da orla de Icaraí. Durante o ato, Rodrigo Neves agradeceu a participação da população e defendeu a ampliação do diálogo com diferentes setores da sociedade em defesa da democracia.

“Esse é um dia emblemático para Niterói, numa das maiores manifestações populares da nossa história. O que nos une é a defesa da democracia, da soberania nacional e para combater o risco de retrocessos sociais e ambientais em nosso país. Nós precisamos conversar com os liberais democratas, com os conservadores lúcidos, com todas pessoas que não pensam necessariamente igual à gente, para mostrar que o que está em risco é a democracia e a soberania nacional do Brasil ”, afirmou Rodrigo Neves.

No segundo turno, Rodrigo Neves tem defendido uma grande mobilização política e social para ampliar a votação de Lula em Niterói e fortalecer a campanha em cidades estratégicas da Região Metropolitana, destacando a mobilização expontânea da juventude em várias cidades do Estado do Rio . A orientação é intensificar o diálogo com eleitores de diferentes campos políticos, até da direita democrática, ampliar a presença nas ruas e construir uma frente ampla capaz de reunir progressistas, liberais e conservadores comprometidos com a defesa das instituições e da democracia.