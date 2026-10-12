Niterói: manifestação mobilizou milhares de pessoas ao longo da orla de IcaraíDivulgação/Ascom
Rodrigo Neves lidera ato com mais de 45 mil pessoas em apoio a Lula em Niterói
Manifestação na Praia de Icaraí reuniu lideranças políticas da região e defendeu ampla mobilização democrática no segundo turno
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Manifestação pela Democracia e Soberania reúne multidão em Icaraí
Ato aconteceu em toda extensão da Praia de Icaraí e contou com a presença de diversas lideranças políticas, como Rodrigo Neves e Marcelo Freixo
Niterói Ecotur Sem Barreiras com edições especiais no mês da criança
Iniciativa oferece passeios guiados e gratuitos por trilhas ecológicas previamente selecionadas; ação fortalece as políticas públicas de acessibilidade
Dois suspeitos prestam depoimento à PF após ameaças contra a UFF
A oitiva marca um novo capítulo nas investigações sobre mensagens que circulavam em redes sociais e aplicativos de conversa contendo ameaças
Bay Market celebra o Dia das Crianças com programação gratuita
Atrações são inspiradas no universo da fantasia, com atividades recreativas, oficinas e encontros com personagens
Saúde celebra o Mês das Crianças com ações de acolhimento e inclusão
Programação reúne novo espaço infantil na Policlínica de Piratininga e atividades no CAIS e no Getulinho; iniciativa integra as ações do mês das Crianças
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