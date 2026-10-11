Niterói: projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é uma realização da Prefeitura de Niterói por meio da NelturDivulgação/Ascom
As quatro edições especiais do mês são de fácil acesso, incentivando ainda mais a participação das crianças.
No dia 16/10 (Sexta-feira), 9h - Horto do Fonseca, ponto de encontro no Skatepark Duda Neves, na Alameda São Boaventura 770, Fonseca;
No dia 24/10 (Sábado), 9h – Morro das Androrinhas, ponto de encontro no final da Rua da Amizade, Itaipu. Após a paróquia de São Sebastião
No dia 30/10 (Sexta-feira), 9h – Caminhos de Darwin, ponto de encontro no Parque Rural, Rua Dois Qd. 38, Loteamento Fazenda Engenho do Mato
No dia 31/10 (Sábado), 9h – Ilha do Pontal, ponto de encontro na pista de pouso de parapente no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, no Cafubá (Av. Francisco Gabriel de Souza Lôbo).
SOBRE O PROJETO
Um dos diferenciais do projeto é a utilização da cadeira adaptada Julietti, equipamento que permite o deslocamento em terrenos irregulares com o suporte de condutores capacitados. A ação possibilita que participantes tenham contato direto com áreas de preservação ambiental e pontos turísticos de grande relevância paisagística.
Realizado regularmente ao longo do ano, o Ecotur Sem Barreiras promove inclusão social, lazer e educação ambiental, reunindo moradores, turistas e visitantes em experiências acessíveis. Trilhas como o Caminho de Darwin, o Morro das Andorinhas e percursos do Parque da Cidade integram o roteiro do projeto. Além de valorizar o patrimônio natural de Niterói, a iniciativa fortalece as políticas públicas de acessibilidade e transforma o ecoturismo em uma atividade aberta a todos.
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