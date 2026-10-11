Niterói: projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é uma realização da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é uma realização da Prefeitura de Niterói por meio da NelturDivulgação/Ascom

Publicado 11/10/2026 09:28 | Atualizado 11/10/2026 09:30





As quatro edições especiais do mês são de fácil acesso, incentivando ainda mais a participação das crianças.



No dia 16/10 (Sexta-feira), 9h - Horto do Fonseca, ponto de encontro no Skatepark Duda Neves, na Alameda São Boaventura 770, Fonseca;



No dia 24/10 (Sábado), 9h – Morro das Androrinhas, ponto de encontro no final da Rua da Amizade, Itaipu. Após a paróquia de São Sebastião



No dia 30/10 (Sexta-feira), 9h – Caminhos de Darwin, ponto de encontro no Parque Rural, Rua Dois Qd. 38, Loteamento Fazenda Engenho do Mato



No dia 31/10 (Sábado), 9h – Ilha do Pontal, ponto de encontro na pista de pouso de parapente no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, no Cafubá (Av. Francisco Gabriel de Souza Lôbo).



SOBRE O PROJETO O premiado projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras , está com quatro edições especiais neste mês de Outubro, dedicado às crianças. A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) mudou a forma de recebimento de inscrições. Elas continuam gratuitas, porém deverão ser feitas via WhatsApp (21) 3611-3808 ou pelo E-mail agendamento@neltur.com.brAs quatro edições especiais do mês são de fácil acesso, incentivando ainda mais a participação das crianças.No dia 16/10 (Sexta-feira), 9h - Horto do Fonseca, ponto de encontro no Skatepark Duda Neves, na Alameda São Boaventura 770, Fonseca;No dia 24/10 (Sábado), 9h – Morro das Androrinhas, ponto de encontro no final da Rua da Amizade, Itaipu. Após a paróquia de São SebastiãoNo dia 30/10 (Sexta-feira), 9h – Caminhos de Darwin, ponto de encontro no Parque Rural, Rua Dois Qd. 38, Loteamento Fazenda Engenho do MatoNo dia 31/10 (Sábado), 9h – Ilha do Pontal, ponto de encontro na pista de pouso de parapente no Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis, no Cafubá (Av. Francisco Gabriel de Souza Lôbo).

O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras tem se consolidado como uma referência em turismo inclusivo no município, ampliando o acesso de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida às belezas naturais da cidade. A iniciativa oferece passeios guiados e gratuitos por trilhas ecológicas previamente selecionadas. O programa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Acessibilidade, da Secretaria de Meio Ambiente e do Clube Niteroiense de Montanhismo.



Um dos diferenciais do projeto é a utilização da cadeira adaptada Julietti, equipamento que permite o deslocamento em terrenos irregulares com o suporte de condutores capacitados. A ação possibilita que participantes tenham contato direto com áreas de preservação ambiental e pontos turísticos de grande relevância paisagística.



Realizado regularmente ao longo do ano, o Ecotur Sem Barreiras promove inclusão social, lazer e educação ambiental, reunindo moradores, turistas e visitantes em experiências acessíveis. Trilhas como o Caminho de Darwin, o Morro das Andorinhas e percursos do Parque da Cidade integram o roteiro do projeto. Além de valorizar o patrimônio natural de Niterói, a iniciativa fortalece as políticas públicas de acessibilidade e transforma o ecoturismo em uma atividade aberta a todos.

O projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras é da Prefeitura de Niterói por meio da Neltur.