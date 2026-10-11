Niterói: manifestação a favor da soberania nacional, democracia e pela reeleição de Lula reuniu multidão na Praia de Icaraí - Reprodução/Internet

Niterói: manifestação a favor da soberania nacional, democracia e pela reeleição de Lula reuniu multidão na Praia de IcaraíReprodução/Internet

Publicado 11/10/2026 12:35





Entre os participantes esteve o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que destacou a importância da mobilização popular em defesa das instituições democráticas e da participação cidadã. Em sua fala para a imprensa, o prefeito ressaltou que a democracia é um patrimônio conquistado com muito esforço pela sociedade brasileira e que deve ser preservada por meio do diálogo, do respeito às diferenças e da participação ativa da população.



Ao longo da manhã, a orla de Icaraí foi tomada por bandeiras, cartazes e manifestações culturais que reforçaram mensagens de união, justiça social e fortalecimento da soberania - em apoio à reeleição do candidato Luiz inácio Lula da Silva. Famílias, jovens, trabalhadores e idosos participaram do evento, transformando a praia em um grande espaço de convivência e expressão democrática. Niterói viveu neste domingo um grande ato em defesa da democracia, da soberania nacional e dos valores republicanos. Realizada na Praia de Icaraí, a partir das 9 da manhã, a manifestação reuniu milhares de moradores de diferentes regiões da cidade, além de lideranças políticas, representantes de movimentos sociais, entidades civis e parlamentares.Entre os participantes esteve o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que destacou a importância da mobilização popular em defesa das instituições democráticas e da participação cidadã. Em sua fala para a imprensa, o prefeito ressaltou que a democracia é um patrimônio conquistado com muito esforço pela sociedade brasileira e que deve ser preservada por meio do diálogo, do respeito às diferenças e da participação ativa da população.Ao longo da manhã, a orla de Icaraí foi tomada por bandeiras, cartazes e manifestações culturais que reforçaram mensagens de união, justiça social e fortalecimento da soberania - em apoio à reeleição do candidato Luiz inácio Lula da Silva. Famílias, jovens, trabalhadores e idosos participaram do evento, transformando a praia em um grande espaço de convivência e expressão democrática.

PARTICIPAÇÃO POPULAR



Os organizadores avaliaram a manifestação como um sucesso de participação popular, destacando o engajamento da sociedade niteroiense. Segundo eles, o ato demonstrou o compromisso da população com a defesa das instituições democráticas, dos direitos sociais e do desenvolvimento do país.



Rodrigo Neves ressaltou ainda que a cidade continua comprometida com políticas públicas voltadas para a inclusão social, a educação, a inovação e a melhoria da qualidade de vida da população.



Durante todo o evento, o clima foi de tranquilidade e celebração da participação popular. A manifestação transcorreu sem registros de incidentes graves, reunindo representantes de diferentes setores da sociedade em torno da defesa da democracia e da soberania nacional.



A mobilização na Praia de Icaraí reforçou o protagonismo de Niterói nos debates sobre cidadania e participação social, deixando uma mensagem de união e compromisso com os valores democráticos que sustentam a sociedade brasileira.