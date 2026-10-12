Niterói: a proteção é especialmente importante porque os manguezais funcionam como berçários naturais para diversas espécies - Divulgação/Ascom

Niterói: a proteção é especialmente importante porque os manguezais funcionam como berçários naturais para diversas espéciesDivulgação/Ascom

Publicado 12/10/2026 06:39

Em plena época de reprodução, quando a preservação da espécie se torna ainda mais importante, 450 caranguejos-uçá ganharam uma nova oportunidade de voltar à natureza. Os crustáceos foram resgatados pela Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói e devolvidos ao seu habitat natural, no manguezal de Itaipu, na Região Oceânica. A ação ocorre durante o período de defeso, iniciado em 1º de outubro, que estabelece restrições à captura e à comercialização da espécie para garantir sua reprodução e contribuir para o equilíbrio ambiental dos manguezais.

Conhecido como o “jardineiro do mangue”, o caranguejo-uçá desempenha um papel fundamental na preservação desse ecossistema. Ao se alimentar de folhas e fragmentar a matéria orgânica, o crustáceo acelera o processo de decomposição, favorecendo a circulação de nutrientes que ajudam a manter a fertilidade do solo e o desenvolvimento da vegetação. Sua presença também é um importante indicador da saúde ambiental dos manguezais.

O subinspetor Renato Macedo, coordenador da Guarda Ambiental de Niterói, destaca a importância de respeitar o período de reprodução e conscientizar a população sobre a proteção da espécie.

“Nosso trabalho não termina com o resgate. É fundamental garantir que esses animais retornem ao ambiente adequado e possam continuar cumprindo seu papel na natureza. O período de defeso existe justamente para proteger a reprodução e assegurar a continuidade da espécie. Por isso, intensificamos a fiscalização e contamos também com a colaboração da população para combater a captura e o comércio irregular”, destaca Renato Macedo.

Defeso protege machos e fêmeas

De acordo com a Portaria nº 52/2003 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o período de defeso do caranguejo-uçá no Estado do Rio de Janeiro vai de 1º de outubro a 30 de novembro, abrangendo machos e fêmeas. Entre 1º e 31 de dezembro, a proteção permanece para as fêmeas.

Durante esses períodos, ficam proibidos a captura, a manutenção em cativeiro, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização dos animais abrangidos pela restrição, ressalvadas as exceções previstas na legislação. A venda de estoques legalmente declarados somente pode ocorrer nas condições autorizadas pelos órgãos competentes.

A proteção é especialmente importante porque os manguezais funcionam como berçários naturais para diversas espécies. Além de abrigarem peixes, aves e crustáceos, essas áreas contribuem para a proteção do litoral e a manutenção da biodiversidade.

Fiscalização e orientação à população

A Guarda Ambiental de Niterói mantém ações de fiscalização e combate à captura e ao comércio irregular de animais silvestres. A orientação é que a população não compre caranguejos vivos durante o defeso, não retire os animais dos manguezais e comunique situações suspeitas aos órgãos responsáveis.

Quem identificar captura, transporte ou comercialização irregular pode entrar em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), pelo telefone 153. As informações são encaminhadas às equipes competentes para avaliação e fiscalização.

A devolução dos 450 caranguejos ao manguezal de Itaipu reforça a importância da atuação preventiva e da conscientização ambiental. Mais do que devolver os animais à natureza, a medida contribui para preservar o ciclo de vida de uma espécie essencial ao funcionamento dos manguezais de Niterói.