Mário procurou atendimento e morreu um dia após a internaçãoReprodução/Internet
Filho do ex-vice-prefeito de Niterói Luiz Eduardo Travassos, Mário procurou a unidade de saúde por iniciativa própria em busca de atendimento para um quadro de ansiedade. No entanto, ele morreu um dia após dar entrada na clínica.
De acordo com a decisão judicial, uma perícia técnica apontou que a morte teve relação com a forma como foi realizada a contenção física do paciente. O laudo produzido durante o processo afastou a hipótese inicial de causa cardíaca e concluiu que procedimentos inadequados adotados durante a imobilização contribuíram diretamente para o óbito.
Desde o início das investigações, familiares contestaram as circunstâncias da morte. Eles afirmaram que o corpo apresentava diversos sinais de lesão, incluindo ferimentos na cabeça e no rosto, hematomas e dentes quebrados. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.
As apurações indicaram que o músico teria acessado uma área restrita da clínica antes de ser contido por funcionários. Imagens de câmeras de segurança analisadas durante a investigação registraram o momento em que ele foi imobilizado no chão por profissionais da instituição. Segundo a perícia mencionada na ação cível, a pressão exercida sobre suas costas durante o procedimento foi determinante para a morte.
Além do processo de indenização, funcionários envolvidos no episódio também responderam na esfera criminal. A decisão mais recente reconhece a responsabilidade da clínica pelos danos sofridos pelos familiares da vítima.
Trajetória ligada a Niterói
Natural de Niterói, Mário Travassos desenvolveu sua carreira artística na cidade e integrou bandas como Guanabara Ska Club, Uiskeletos, O Divã Intergaláctico e Coquetel Acapulco. Também estudou composição na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e participou de projetos culturais e sociais voltados para jovens do Complexo da Maré. A condenação representa mais um capítulo judicial de um caso que mobilizou familiares, amigos e defensores dos direitos humanos ao longo dos últimos anos.
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