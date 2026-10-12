Niterói: artista promoveu a solidariedade em ação pelo Dia das Crianças - Divulgação/Ascom

Niterói: artista promoveu a solidariedade em ação pelo Dia das CriançasDivulgação/Ascom

Publicado 12/10/2026 17:42

O cantor Fabinho, um dos destaques da nova geração do pagode, promoveu uma ação social no Caramujo, em Niterói , em celebração ao Dia das Crianças. Nascido e criado na cidade, o artista distribuiu mais de mil brinquedos para crianças da comunidade, onde viveu parte da infância e mantém fortes laços familiares.

Mesmo com uma agenda que soma mais de 30 apresentações por mês, o pagodeiro reservou uma data para realizar o evento, transformando a comemoração em uma tarde de diversão para moradores da região. Além da entrega dos brinquedos, a programação contou com brinquedos infláveis e distribuição de lanches para as famílias.

Acompanhado da esposa, Thaina, grávida da segunda filha do casal, e da filha Isis, Fabinho participou de toda a ação ao lado de familiares e integrantes de sua equipe. Durante o encontro, o artista conversou com moradores, tirou fotos, gravou vídeos e interagiu com as crianças presentes.

Segundo o cantor, a iniciativa representa uma forma de agradecer pelas conquistas alcançadas na carreira e retribuir o carinho recebido da cidade onde construiu sua trajetória.

“Eu sei o que é correr atrás e enfrentar dificuldades. Deus me abençoou através da música e acredito que essa bênção também precisa alcançar outras pessoas. Poder voltar para Niterói e proporcionar esse momento para as crianças é uma forma de gratidão”, afirmou.

Antes de se dedicar integralmente à música, Fabinho trabalhou como office boy e motoboy. A experiência, segundo ele, contribuiu para que mantivesse a identificação com a realidade vivida por muitas famílias da região.

Em crescimento no cenário do pagode, o cantor destaca que faz questão de preservar suas origens mesmo diante do sucesso profissional.

“Não esqueço de onde vim. Niterói e São Gonçalo fazem parte da minha história. Tudo o que vivi aqui contribuiu para quem sou hoje. Estar no Caramujo, distribuindo mais de mil brinquedos, tem um significado muito especial para mim”, completou.

A ação reforça a relação do artista com a cidade e marca mais uma iniciativa voltada à promoção de momentos de lazer e integração para crianças e famílias da comunidade.