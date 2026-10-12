Niterói: artista promoveu a solidariedade em ação pelo Dia das CriançasDivulgação/Ascom
Fabinho distribui mais de mil brinquedos para crianças do Caramujo
Cantor niteroiense que é revelação do pagode reuniu familiares e equipe em evento que levou lazer e solidariedade à comunidade onde viveu parte da infância
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Nova dragagem pode acelerar reabertura do Terminal Pesqueiro
Retirada de embarcações afundadas é considerada etapa fundamental para recuperar a operação do espaço na Ilha da Conceição
Clínica da Gávea é condenada a indenizar família de Mário Travassos
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Guarda Ambiental resgata caranguejos-uçá comercializados irregularmente
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Rodrigo Neves lidera ato com mais de 45 mil pessoas em apoio a Lula em Niterói
Manifestação na Praia de Icaraí reuniu lideranças políticas da região e defendeu ampla mobilização democrática no segundo turno
Manifestação pela Democracia e Soberania reúne multidão em Icaraí
Ato aconteceu em toda extensão da Praia de Icaraí e contou com a presença de diversas lideranças políticas, como Rodrigo Neves e Marcelo Freixo
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