Niterói: Quintal do Zico abre as portas esse mês em São Francisco - Divulgação/Ascom

Niterói: Quintal do Zico abre as portas esse mês em São FranciscoDivulgação/Ascom

Publicado 13/10/2026 11:02

O Quintal do Zico chega a Niterói em outubro e inaugura uma nova etapa de sua história. A unidade de São Francisco , na Avenida Quintino Bocaiúva, é o primeiro novo endereço da marca fora da Barra da Tijuca e abre as portas acompanhada de um projeto de expansão que prevê ainda este ano operações no Leblon, na Tijuca e no Centro de Futebol Zico, no Recreio.

A chegada a Niterói não é apenas uma nova unidade. Ela marca a transformação do Quintal em uma marca de experiência que pretende levar para diferentes pontos do Rio e do Grande Rio uma combinação de futebol, gastronomia, música, memória e hospitalidade. O rebranding apresentado agora acompanha esse movimento, mas é a expansão territorial que materializa a nova fase.

A estratégia parte de uma mudança de percepção: o futebol continua sendo o fio condutor da casa, mas deixa de estar restrito às transmissões de partidas. A proposta é criar um lugar para comer, beber, ouvir música, encontrar amigos e compartilhar histórias — com a trajetória de Zico como elemento central dessa experiência.

Na unidade de São Francisco, essa relação começa logo na arquitetura. O projeto cria um túnel da memória dedicado à trajetória do jogador, com fotografias, camisas históricas, informações sobre gols, conquistas e momentos marcantes de sua carreira.

O percurso foi pensado para aproximar diferentes gerações. Quem acompanhou Zico ao longo da carreira pode reencontrar referências afetivas, enquanto os mais jovens têm contato com a história do Galinho. O trajeto termina em uma área instagramável, criada para registros individuais e em família.

A iluminação do teto, inspirada no desenho de um campo de futebol, completa a ambientação. “Elementos como a iluminação do teto, inspirada no desenho de um campo de futebol, completam a ambientação e integram arquitetura, acervo e comunicação visual em uma narrativa única sobre futebol, memória e paixão”, explica a arquiteta Marina Debasa.

O futebol também chega ao prato e ao copo

A nova fase se estende à gastronomia. O cardápio combina clássicos dos botequins cariocas com receitas autorais e referências ligadas às preferências e à memória familiar de Zico.

Entre os destaques está o Maraca é Nosso, servido para compartilhar, com batata frita, frango à passarinho, bolinho de feijoada e pastel de queijo acompanhado de geleia de pimenta e maionese verde. Já a Resenha do Zico leva carne assada desfiada ao molho madeira, creme de queijo, crisps de bacon e torradas.

Na coquetelaria, a nova carta foi criada pelo bartender e mixologista Victor Faulhaber, que atua há mais de 12 anos no segmento. A proposta é transformar ingredientes conhecidos, como manga, maracujá, abacaxi, kiwi e frutas vermelhas, por meio de técnicas de coquetelaria. “A ideia é pegar algo simples, dar um ‘toque de Zico’ e transformar em algo especial”, explica Victor.

Entre os nove coquetéis alcoólicos está o Mata-Mata, preparado com vodka, cordial de manga com maracujá, limão-taiti e água de coco, finalizado com sal e páprica picante. A carta inclui ainda dois drinques autorais sem álcool e permite adaptações de outras receitas para versões zero álcool.

Feijoada, samba e futebol

A feijoada de domingo é outro exemplo de como o Quintal pretende ampliar sua relação com o público para além dos dias de grandes partidas. A receita, inspirada na cozinha de Dona Matilde, leva feijão com costela, carne seca, lombo e linguiça, servido com arroz branco, farofa da casa, couve mineira, torresmo-pipoca e laranja.

A feijoada é acompanhada por roda de samba e transmissões esportivas, reunindo alguns dos elementos mais característicos do cotidiano carioca. Os grandes jogos continuam tendo tratamento especial, com telões, múltiplos pontos de transmissão, programação musical e ambientação temática. A diferença é que, na nova fase, o futebol passa a integrar uma experiência maior de convivência.

Uma nova identidade para acompanhar o crescimento

O rebranding chega justamente para acompanhar essa expansão. A nova identidade visual procura atualizar a marca sem romper com os elementos que remetem à trajetória de Zico. A palavra QUINTAL ganhou nova tipografia e passou a conviver com a assinatura do jogador. O Galinho também foi reinterpretado em um pictograma mais minimalista, com a letra “Z” formando o corpo e a crista característica completando a figura. A proposta é preservar a memória sem transformar nostalgia em passado.

Fotografias, objetos, camisas e referências à carreira de Zico fazem parte da atmosfera das novas casas, enquanto gastronomia, música e futebol ajudam a transformar essas referências em uma experiência contemporânea. Até mesmo atributos associados ao jogador dentro de campo — precisão, visão de jogo, inteligência e posicionamento — servem como inspiração para o momento atual da marca: manter clara sua identidade, mas enxergar novos espaços para crescer.

Niterói é o primeiro passo

A escolha de São Francisco representa a primeira grande expansão territorial do Quintal do Zico. A partir de Niterói, a marca pretende avançar por diferentes regiões do Rio e do Grande Rio.

Os próximos projetos previstos estão no Leblon, na Tijuca e no Centro de Futebol Zico, no Recreio, com inaugurações planejadas ainda para este ano.

Em uma etapa posterior, o Quintal avalia possibilidades de expansão nacional e internacional, especialmente em mercados ligados ao futebol e à presença brasileira no exterior. A ambição é transformar a marca em uma referência de experiência esportiva e cultural, levando para outros territórios uma combinação que tem o Rio de Janeiro como ponto de partida. Uma espécie de embaixada do futebol brasileiro, com a cultura carioca como linguagem e Zico como inspiração. Niterói, portanto, é mais do que o próximo endereço. É o primeiro capítulo de uma nova fase do Quintal do Zico.

Serviço

Quintal do Zico — Niterói

Av. Quintino Bocaiúva, 151 – São Francisco – Niterói – RJ

Inauguração: outubro de 2026

Reservas: WhatsApp (21) 99581-1981

Instagram: @quintal_do_zico