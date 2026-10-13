Niterói: engavetamento na ponte causou transtornos para os motoristas no período da manhã - Reprodução/Internet

Niterói: engavetamento na ponte causou transtornos para os motoristas no período da manhãReprodução/Internet

Publicado 13/10/2026 10:52

Um acidente envolvendo diversos veículos causou congestionamento na manhã desta terça-feira (13) na Ponte Rio-Niterói , impactando o trânsito para motoristas que seguem em direção à capital fluminense. A ocorrência foi registrada na região do Vão Central, próximo ao pórtico 18.

De acordo com informações da concessionária responsável pela administração da via, uma das faixas precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência, mobilizando equipes operacionais no local. Até o momento, não houve divulgação de informações sobre possíveis vítimas.

Com a interdição parcial da pista, o fluxo de veículos apresentou lentidão significativa no sentido Rio de Janeiro. O tempo de travessia superou os 30 minutos durante a manhã, enquanto no sentido Niterói o trânsito permaneceu dentro da normalidade, com percurso estimado em cerca de 13 minutos.

Horas antes do acidente, o boletim operacional da concessionária já apontava retenções nos acessos à Ponte Rio-Niterói. Às 7h, a estimativa para quem seguia em direção ao Rio era de aproximadamente 19 minutos de travessia. Após o engavetamento, a situação se agravou, exigindo mais paciência dos condutores que retornam às atividades após o feriado.

Motoristas que partem de municípios como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Niterói também devem considerar o tempo gasto nos acessos à ponte, já que o período informado para a travessia não contempla todo o deslocamento até a chegada ao destino final.

As condições do trânsito seguem sendo monitoradas, e a recomendação é que os condutores acompanhem as atualizações dos órgãos responsáveis antes de iniciar a viagem