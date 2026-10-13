Niterói: agentes da Polícia Penal realizavam uma ação para cumprir um mandado de prisão Reprodução/Internet
Tiros durante operação provocam interdição do túnel Charitas-Cafubá
Segundo informações preliminares, agentes da Polícia Penal realizavam uma ação para cumprir um mandado de prisão contra um homem que estaria escondido na comunidade do Preventório
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Medida moderniza a comunicação com os contribuintes, amplia a praticidade e reduz o uso de papel; descontos estão mantidos
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Mandados são cumpridos na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana; investigação apura fornecimento de informações sigilosas e negociação ilegal de armas para a facção criminosa
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