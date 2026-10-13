Niterói: agentes da Polícia Penal realizavam uma ação para cumprir um mandado de prisão - Reprodução/Internet

Niterói: agentes da Polícia Penal realizavam uma ação para cumprir um mandado de prisão Reprodução/Internet

Publicado 13/10/2026 12:18

Uma operação para captura de um foragido do sistema prisional terminou em confronto armado e provocou momentos de tensão na manhã desta terça-feira (13), nas proximidades do túnel Charitas-Cafubá , na Zona Sul de Niterói. O episódio causou a interrupção temporária do tráfego na região e assustou motoristas que passavam pelo local.

Segundo informações preliminares, agentes da Polícia Penal realizavam uma ação para cumprir um mandado de prisão contra um homem que estaria escondido na comunidade do Preventório. Durante a tentativa de entrada dos agentes na localidade, houve reação de criminosos armados, dando início a uma troca de tiros.

Com os disparos, motoristas que trafegavam nas proximidades do túnel Charitas-Cafubá buscaram alternativas para deixar a área. Alguns condutores chegaram a realizar manobras de retorno em sentido contrário para escapar da região do confronto.

A ocorrência gerou apreensão entre moradores e pessoas que utilizam diariamente uma das principais ligações entre os bairros da Região Oceânica e a Zona Sul da cidade. Apesar do susto, o trânsito foi restabelecido após o encerramento da ação, e o fluxo de veículos voltou à normalidade nos dois sentidos da via.

Até o momento, não há registro de feridos em decorrência do confronto. A Polícia Militar informou que equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para verificar a denúncia de disparos de arma de fogo na região de Charitas. Segundo a corporação, não foram registradas prisões, apreensões ou vítimas durante a ocorrência.

As circunstâncias da ação seguem sendo apuradas pelas autoridades responsáveis.