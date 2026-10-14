Niterói: trabalho exige atenção especial quando são encontrados filhotes, principalmente aqueles que estão separados das mães - Divulgação/Ascom

Niterói: trabalho exige atenção especial quando são encontrados filhotes, principalmente aqueles que estão separados das mães Divulgação/Ascom

Publicado 14/10/2026 08:00





O crescimento coincide com o período reprodutivo da espécie, quando mães e filhotes podem ser encontrados com maior frequência em áreas urbanas. Caso encontre esse animal silvestre, a recomendação da Guarda é entrar em contato com o 153, no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja feito.



Em Niterói, a proximidade entre a cidade e a Mata Atlântica favorece a circulação da fauna silvestre. Bairros da Região Oceânica, como Itacoatiara, Itaipu, Piratininga e Engenho do Mato, além de localidades próximas a morros, encostas, pedras e áreas de vegetação, estão entre os ambientes onde esses encontros podem acontecer.



Os gambás também surgem em bairros movimentados, utilizando árvores, muros, telhados e jardins como caminhos para se deslocar. Recentemente os resgates realizados pela coordenadoria aconteceram em locais urbanos como a rua General Silvestre Rocha, em Icaraí, e o pátio de uma igreja na Rua Doutor Borman, no Centro. As situações mostram que esses animais não circulam apenas em regiões próximas às matas. Eles também aparecem em áreas urbanizadas, onde encontram alimento, abrigo e caminhos que acabam levando a encontros inesperados com a população.



Apesar de muitas vezes serem confundidos com ratos, os gambás são marsupiais, mamíferos que carregam seus filhotes em uma bolsa abdominal durante parte do desenvolvimento. São animais importantes para a biodiversidade porque possuem alimentação variada, que inclui insetos, escorpiões, aranhas, pequenos vertebrados e frutos. Ao consumir frutas e dispersar sementes, também ajudam na regeneração da vegetação e na manutenção dos ecossistemas.



Pesquisas científicas mostram ainda que algumas espécies de gambás apresentam resistência natural à peçonha de determinadas serpentes, como jararacas. Essa característica não significa que sejam imunes a todas as picadas, mas revela uma das adaptações desses animais, que podem até consumir pequenas serpentes.



Setembro concentra mais de um quarto dos resgates do ano - Os números da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal mostram que os resgates variaram ao longo de 2026. Foram 173 em janeiro, 162 em fevereiro, 163 em março, 112 em abril, 69 em maio, 75 em junho, 84 em julho e 148 em agosto. Em setembro, os atendimentos saltaram para 357, o maior número mensal registrado no período, concentrando mais de 26% dos resgates realizados nos nove primeiros meses do ano.



O aumento coincide com uma fase importante do ciclo reprodutivo dos gambás, que pode ser favorecido pelas condições da primavera. Nessa época, fêmeas podem ser encontradas transportando filhotes no marsúpio ou agarrados ao corpo. Também há situações em que os pequenos são encontrados sozinhos, após acidentes ou separação das mães. A maior movimentação dos animais, associada à proximidade das residências com áreas verdes, pode contribuir para o aumento dos chamados.



O guarda municipal Renato Macedo, da Coordenadoria de Meio Ambiente, destaca que os gambás devem ser vistos como aliados e não como ameaças.



"Os gambás são animais extremamente importantes para o equilíbrio ambiental. Eles ajudam a controlar populações de escorpiões, insetos e outros pequenos animais, além de contribuírem para a dispersão de sementes. Durante o período reprodutivo, encontramos mães com filhotes e até filhotes muito pequenos que precisam de atenção especial. Nosso trabalho é garantir que esses animais sejam protegidos, recebam os cuidados necessários e tenham uma destinação adequada. A população tem um papel fundamental nesse processo, evitando qualquer tipo de agressão e acionando a Guarda Municipal pelo 153", explica Renato Macedo.



Resgates protegem a fauna e a população Eles caminham silenciosamente pelos telhados, aparecem nos quintais e, às vezes, surpreendem moradores até dentro de apartamentos. Esses visitantes inesperados são os gambás, que têm mobilizado a Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói . De janeiro a setembro deste ano, foram realizados 1.343 resgates, sendo 357 somente em setembro, um aumento de 141% em relação a agosto.O crescimento coincide com o período reprodutivo da espécie, quando mães e filhotes podem ser encontrados com maior frequência em áreas urbanas. Caso encontre esse animal silvestre, a recomendação da Guarda é entrar em contato com o 153, no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja feito.Em Niterói, a proximidade entre a cidade e a Mata Atlântica favorece a circulação da fauna silvestre. Bairros da Região Oceânica, como Itacoatiara, Itaipu, Piratininga e Engenho do Mato, além de localidades próximas a morros, encostas, pedras e áreas de vegetação, estão entre os ambientes onde esses encontros podem acontecer.Os gambás também surgem em bairros movimentados, utilizando árvores, muros, telhados e jardins como caminhos para se deslocar. Recentemente os resgates realizados pela coordenadoria aconteceram em locais urbanos como a rua General Silvestre Rocha, em Icaraí, e o pátio de uma igreja na Rua Doutor Borman, no Centro. As situações mostram que esses animais não circulam apenas em regiões próximas às matas. Eles também aparecem em áreas urbanizadas, onde encontram alimento, abrigo e caminhos que acabam levando a encontros inesperados com a população.Apesar de muitas vezes serem confundidos com ratos, os gambás são marsupiais, mamíferos que carregam seus filhotes em uma bolsa abdominal durante parte do desenvolvimento. São animais importantes para a biodiversidade porque possuem alimentação variada, que inclui insetos, escorpiões, aranhas, pequenos vertebrados e frutos. Ao consumir frutas e dispersar sementes, também ajudam na regeneração da vegetação e na manutenção dos ecossistemas.Pesquisas científicas mostram ainda que algumas espécies de gambás apresentam resistência natural à peçonha de determinadas serpentes, como jararacas. Essa característica não significa que sejam imunes a todas as picadas, mas revela uma das adaptações desses animais, que podem até consumir pequenas serpentes.Setembro concentra mais de um quarto dos resgates do ano - Os números da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal mostram que os resgates variaram ao longo de 2026. Foram 173 em janeiro, 162 em fevereiro, 163 em março, 112 em abril, 69 em maio, 75 em junho, 84 em julho e 148 em agosto. Em setembro, os atendimentos saltaram para 357, o maior número mensal registrado no período, concentrando mais de 26% dos resgates realizados nos nove primeiros meses do ano.O aumento coincide com uma fase importante do ciclo reprodutivo dos gambás, que pode ser favorecido pelas condições da primavera. Nessa época, fêmeas podem ser encontradas transportando filhotes no marsúpio ou agarrados ao corpo. Também há situações em que os pequenos são encontrados sozinhos, após acidentes ou separação das mães. A maior movimentação dos animais, associada à proximidade das residências com áreas verdes, pode contribuir para o aumento dos chamados.O guarda municipal Renato Macedo, da Coordenadoria de Meio Ambiente, destaca que os gambás devem ser vistos como aliados e não como ameaças."Os gambás são animais extremamente importantes para o equilíbrio ambiental. Eles ajudam a controlar populações de escorpiões, insetos e outros pequenos animais, além de contribuírem para a dispersão de sementes. Durante o período reprodutivo, encontramos mães com filhotes e até filhotes muito pequenos que precisam de atenção especial. Nosso trabalho é garantir que esses animais sejam protegidos, recebam os cuidados necessários e tenham uma destinação adequada. A população tem um papel fundamental nesse processo, evitando qualquer tipo de agressão e acionando a Guarda Municipal pelo 153", explica Renato Macedo.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói realiza atendimentos para retirar animais silvestres de situações de risco, protegendo os moradores e os próprios bichos. As solicitações podem chegar pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), pelo telefone 153.



O trabalho exige atenção especial quando são encontrados filhotes, principalmente aqueles que estão separados das mães ou apresentam sinais de fragilidade. Nessas situações, os agentes fazem uma primeira avaliação das condições dos animais e adotam os procedimentos necessários para garantir sua proteção.



Já os animais saudáveis, quando precisam ser retirados de locais de risco, podem ser devolvidos a ambientes naturais apropriados, respeitando as características de cada espécie e os critérios técnicos de manejo.



Embora geralmente evitem o contato com seres humanos, os gambás podem reagir quando se sentem ameaçados. Por isso, a orientação é manter distância, afastar crianças e animais domésticos e nunca tentar pegar, encurralar ou agredir o animal.