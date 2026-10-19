Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um anoReprodução de internet
Segundo a assessoria do cantor, Benito tratava um câncer há cerca de um ano e estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.
Pianista, o músico ficou conhecido por unir o romantismo ao samba, incorporando influências do jazz e do bolero às suas composições. Essa mistura deu origem a uma sonoridade associada ao chamado “samba-joia”, vertente considerada mais comercial do gênero e da qual Benito se tornou o principal representante.
Ainda jovem, ele se mudou para Santos, no litoral paulista, onde começou a se apresentar em casas noturnas. Foi nesse período que deu os primeiros passos na carreira musical, até alcançar seu primeiro grande sucesso, em 1969, com Canção para o Nosso Amor. A música integrou a trilha sonora da novela Nino, o Italianinho, exibida pela TV Tupi, e ajudou a ampliar o reconhecimento de seu trabalho.
A projeção do artista cresceu ainda mais em 1973, com o lançamento de Retalhos de Cetim, canção que se tornou um dos principais marcos de sua carreira. A partir daí, Benito emplacou outros sucessos que reforçaram sua presença no cenário musical brasileiro, como Violão Não Se Empresta a Ninguém, Charlie Brown, Se Não For Amor, Mulher Brasileira e Vai Ficar na Saudade. As músicas ajudaram a consolidar sua identidade artística, marcada pela combinação entre o samba e elementos românticos.
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