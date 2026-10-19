Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um ano - Reprodução de internet

Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um anoReprodução de internet

Publicado 19/10/2026 10:20





Segundo a assessoria do cantor, Benito tratava um câncer há cerca de um ano e estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. O velório do cantor Benito di Paula será nesta terça-feira (20), das 9h às 15h, no Theatro Municipal de São Paulo, no centro da capital paulista. O evento será aberto ao público, permitindo a entrada de fãs no local. O artista faleceu neste domingo (18), aos 84 anos Segundo a assessoria do cantor, Benito tratava um câncer há cerca de um ano e estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, em 28 de novembro de 1941. Entre as décadas de 1970 e 1980, consolidou seu nome como um dos grandes representantes da música popular brasileira, conquistando espaço com um estilo próprio e canções que marcaram sua trajetória artística.



Pianista, o músico ficou conhecido por unir o romantismo ao samba, incorporando influências do jazz e do bolero às suas composições. Essa mistura deu origem a uma sonoridade associada ao chamado “samba-joia”, vertente considerada mais comercial do gênero e da qual Benito se tornou o principal representante.



Ainda jovem, ele se mudou para Santos, no litoral paulista, onde começou a se apresentar em casas noturnas. Foi nesse período que deu os primeiros passos na carreira musical, até alcançar seu primeiro grande sucesso, em 1969, com Canção para o Nosso Amor. A música integrou a trilha sonora da novela Nino, o Italianinho, exibida pela TV Tupi, e ajudou a ampliar o reconhecimento de seu trabalho.



A projeção do artista cresceu ainda mais em 1973, com o lançamento de Retalhos de Cetim, canção que se tornou um dos principais marcos de sua carreira. A partir daí, Benito emplacou outros sucessos que reforçaram sua presença no cenário musical brasileiro, como Violão Não Se Empresta a Ninguém, Charlie Brown, Se Não For Amor, Mulher Brasileira e Vai Ficar na Saudade. As músicas ajudaram a consolidar sua identidade artística, marcada pela combinação entre o samba e elementos românticos.