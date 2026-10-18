Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, em 28 de novembro de 1941 - Divulgação

Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo, em 28 de novembro de 1941Divulgação

Publicado 18/10/2026 22:40

Morreu neste domingo, 18, aos 84 anos, o cantor, compositor e pianista Benito di Paula. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico, que informou que ele tratava um câncer há cerca de um ano . Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.

Benito, cujo nome de batismo é Uday Vellozo, nasceu em Nova Friburgo (RJ), em 28 de novembro de 1941 e tornou-se um dos grandes nomes da música popular brasileira entre as décadas de 1970 e 1980.

Como pianista, ele ficou famoso por levar romantismo ao samba, com influências do jazz e do bolero, se tornando o principal representante do estilo que foi apelidado de "samba-joia" e chamado de vertente mais comercial do samba.

Benito mudou-se ainda jovem para Santos, no litoral paulista, onde começou a realizar shows em casas noturnas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1969 com "Canção para o nosso amor", que foi trilha sonora da novela "Nino, o Italianinho", da TV Tupi.

Mas ele ganhou maior projeção com "Retalhos de Cetim", de 1973, que depois foi seguida por sucessos como "Violão Não Se Empresta a Ninguém", "Charlie Brown", "Se Não For Amor", "Mulher Brasileira" e "Vai Ficar na Saudade".

Homenagem

Em 2025, Benito di Paula foi homenageado pela escola de samba Águia de Ouro, em São Paulo. Com o enredo "Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do Jeito que a Vida Quer", a agremiação levou para a avenida referências à vida, à obra e à trajetória do artista, celebrando sua contribuição para a música brasileira.



A Águia de Ouro contou com a presença de Benito di Paula, que, aos 83 anos, percorreu o Sambódromo do Anhembi no último carro alegórico da escola. A alegoria chamou a atenção por trazer um boneco gigante em referência ao cantor e ao sucesso "Charlie Brown", uma de suas músicas mais conhecidas. A homenagem destacou a relação entre a história do sambista e as canções que marcaram sua carreira, aproximando sua trajetória artística do universo do Carnaval.



Na ocasião, o sambista falou sobre a emoção de receber a homenagem da Águia de Ouro e destacou a grandiosidade da alegoria que fazia referência a um de seus sucessos. "Não tem nem como explicar esse carro lindo do Charlie Brown", afirmou Benito di Paula ao gshow.



Apesar da homenagem ao artista, a Águia de Ouro terminou a apuração em sétimo lugar na disputa pelo Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. O desfile, no entanto, teve Benito di Paula como um dos destaques, celebrando sua história e sua contribuição para a música brasileira.

Benito participou no carnaval também do desfile da Mangueira em 2015, quando a escola levou o enredo "Agora chegou a vez, vou cantar: Mulher de Mangueira, Mulher Brasileira em primeiro lugar". A letra do samba foi em referência a sua famosa música e o cantor participou do desfile.

Por meio de nota, o Governo do Estado lamentou a morte de Benito di Paula:



"A notícia da morte de Benito di Paula, um dos grandes nomes da música popular brasileira, causa profunda tristeza. Sua voz marcante e o seu talento deram vida a canções que atravessaram gerações e conquistaram um lugar especial na história da nossa cultura. O Governo do Estado do Rio de Janeiro manifesta solidariedade aos familiares, amigos e fãs de Benito di Paula.", concluiu.