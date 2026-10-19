Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um anoReprodução de internet
Próximo de completar 85 anos, Benito estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, e enfrentava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A notícia provocou manifestações de pesar de admiradores e representantes públicos, que destacaram a contribuição do artista para a cultura brasileira e sua ligação com a cidade natal.
Da juventude em Friburgo ao sucesso nacional
Entre seus maiores sucessos estão “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira”, “Tudo Está no Seu Lugar” e “Do Jeito Que a Vida Quer”. As músicas consolidaram sua popularidade e permaneceram no repertório de diferentes gerações de brasileiros.
Últimas homenagens em sua terra natal
Em 2023, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma indicação legislativa para que a Prefeitura avaliasse a criação de uma estátua em homenagem ao artista, sugerindo um local de relevância turística e cultural. A proposta reconhecia sua contribuição para a música brasileira e sua ligação histórica com Nova Friburgo.
A trajetória de Benito di Paula também recebeu reconhecimento no Carnaval de São Paulo de 2025, quando a escola de samba Águia de Ouro levou sua história e suas canções para a avenida. Com mais de cinco décadas de carreira, o artista deixa um repertório que permanece presente na memória musical do país.
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