Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um ano - Reprodução de internet

Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um anoReprodução de internet

Publicado 19/10/2026 11:45 | Atualizado 19/10/2026 12:38





Próximo de completar 85 anos, Benito estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, e enfrentava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A notícia provocou manifestações de pesar de admiradores e representantes públicos, que destacaram a contribuição do artista para a cultura brasileira e sua ligação com a cidade natal. Nova Friburgo decretou luto oficial pela morte do cantor, compositor e pianista Benito di Paula , ocorrida neste domingo (18), em São Paulo. Nascido no município da Região Serrana, o artista foi um dos nomes de destaque da música popular brasileira, com canções que atravessaram gerações e ajudaram a consolidar uma identidade musical própria. A morte foi confirmada pela equipe do músico.Próximo de completar 85 anos, Benito estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista, e enfrentava um câncer de próstata havia cerca de um ano. A notícia provocou manifestações de pesar de admiradores e representantes públicos, que destacaram a contribuição do artista para a cultura brasileira e sua ligação com a cidade natal. Em manifestação pelas redes sociais, o prefeito Johnny Maycon lamentou a morte do cantor e compositor e destacou a importância de Benito di Paula para a cidade e para a música popular brasileira. O prefeito lembrou o encontro com o artista em 10 de maio de 2024 , quando lhe entregou uma homenagem durante apresentação no Teatro Municipal. O prefeito também recordou que, no dia seguinte, Benito se apresentou na Praça do Suspiro, em um momento marcante para sua terra natal. Ao ressaltar o legado do músico, afirmou que, embora o artista tenha partido, sua obra e sua memória permanecerão vivas entre gerações, definindo-o como uma “lenda imortal”. Da juventude em Friburgo ao sucesso nacional Batizado Uday Vellozo, Benito di Paula nasceu em Nova Friburgo em 28 de novembro de 1941. Seu contato com a música começou ainda na infância, influenciado pelo pai, José Vellozo, que tocava instrumentos musicais. Na adolescência, o cantor chegou a se apresentar no Hotel Avenida, no Centro da cidade, antes de seguir carreira em casas noturnas e conquistar espaço no cenário musical brasileiro. O reconhecimento nacional veio principalmente na década de 1970, quando o artista desenvolveu um estilo que combinava samba, piano marcante, arranjos românticos e influências de outros gêneros. A sonoridade ficou associada ao chamado samba-jóia, embora Benito não gostasse desse rótulo.



Entre seus maiores sucessos estão “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown”, “Mulher Brasileira”, “Tudo Está no Seu Lugar” e “Do Jeito Que a Vida Quer”. As músicas consolidaram sua popularidade e permaneceram no repertório de diferentes gerações de brasileiros.



Últimas homenagens em sua terra natal



Em 2023, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma indicação legislativa para que a Prefeitura avaliasse a criação de uma estátua em homenagem ao artista, sugerindo um local de relevância turística e cultural. A proposta reconhecia sua contribuição para a música brasileira e sua ligação histórica com Nova Friburgo.



A trajetória de Benito di Paula também recebeu reconhecimento no Carnaval de São Paulo de 2025, quando a escola de samba Águia de Ouro levou sua história e suas canções para a avenida. Com mais de cinco décadas de carreira, o artista deixa um repertório que permanece presente na memória musical do país. A relação de Benito com Nova Friburgo continuou ao longo da carreira. Em maio de 2024, o músico recebeu uma homenagem durante apresentação no Teatro Municipal, citada pelo prefeito da cidade em sua nota de pesar. No dia seguinte, realizou um show na Praça do Suspiro, em um encontro com o público de sua cidade natal que se tornou uma de suas últimas apresentações no município.Em 2023, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma indicação legislativa para que a Prefeitura avaliasse a criação de uma estátua em homenagem ao artista, sugerindo um local de relevância turística e cultural. A proposta reconhecia sua contribuição para a música brasileira e sua ligação histórica com Nova Friburgo.A trajetória de Benito di Paula também recebeu reconhecimento no Carnaval de São Paulo de 2025, quando a escola de samba Águia de Ouro levou sua história e suas canções para a avenida. Com mais de cinco décadas de carreira, o artista deixa um repertório que permanece presente na memória musical do país.

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