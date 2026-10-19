Doação pode ser realizada por pessoas entre 16 e 69 anos - Edu Kapps/SMS

Doação pode ser realizada por pessoas entre 16 e 69 anosEdu Kapps/SMS

Publicado 19/10/2026 11:54

Nova Friburgo participará, no dia 5 de novembro, da campanha “A Melhor Defesa é Doar”, iniciativa que incentiva a doação voluntária de sangue. A mobilização é promovida pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil do município e integra as comemorações pelos 60 anos da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. A meta local é alcançar 60 doações.



A ação pretende reunir servidores municipais, voluntários dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), bombeiros militares, integrantes do Tiro de Guerra, associações de radioamadores, lideranças comunitárias e instituições parceiras. A participação também está aberta a outros moradores interessados em contribuir.



As doações serão realizadas no Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, localizado em anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. O atendimento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, conforme o horário divulgado pela Prefeitura.

Hemocentro atende municípios da região





Em setembro,



O Hemocentro Regional de Nova Friburgo é uma unidade importante para o abastecimento de sangue na Região Serrana. Além de atender moradores do município, a estrutura fornece suporte a pacientes de cidades vizinhas, o que torna a participação dos doadores fundamental para a manutenção dos estoques.Em setembro, o Tiro de Guerra 01-010 também promoveu uma mobilização para incentivar a doação de sangue . Na ocasião, entre 29 de setembro e 2 de outubro, cerca de 800 a 900 jovens convocados para a seleção geral do serviço militar foram convidados a participar. A iniciativa contou com apoio do Hemocentro, que disponibilizou transporte para os voluntários.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. A idade permitida e eventuais impedimentos temporários devem ser avaliados pela equipe de saúde no atendimento. Menores de idade precisam seguir as regras específicas para autorização e acompanhamento.



A recomendação é não comparecer em jejum, manter-se hidratado e evitar alimentos gordurosos antes da coleta. Pessoas com sintomas de doenças ou que tenham passado recentemente por procedimentos médicos devem informar a equipe para verificar se estão aptas à doação.



A campanha reforça que a doação voluntária é um gesto de solidariedade que pode ajudar pacientes em tratamentos, cirurgias e situações de emergência.



Serviço



Campanha: A Melhor Defesa é Doar

Data: 5 de novembro de 2026

Local: Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, Nova Friburgo



