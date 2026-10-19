Doação pode ser realizada por pessoas entre 16 e 69 anosEdu Kapps/SMS
A ação pretende reunir servidores municipais, voluntários dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs), bombeiros militares, integrantes do Tiro de Guerra, associações de radioamadores, lideranças comunitárias e instituições parceiras. A participação também está aberta a outros moradores interessados em contribuir.
As doações serão realizadas no Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, localizado em anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã. O atendimento regular da unidade ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, conforme o horário divulgado pela Prefeitura.
Hemocentro atende municípios da região
Em setembro, o Tiro de Guerra 01-010 também promoveu uma mobilização para incentivar a doação de sangue. Na ocasião, entre 29 de setembro e 2 de outubro, cerca de 800 a 900 jovens convocados para a seleção geral do serviço militar foram convidados a participar. A iniciativa contou com apoio do Hemocentro, que disponibilizou transporte para os voluntários.
Quem pode doar
A recomendação é não comparecer em jejum, manter-se hidratado e evitar alimentos gordurosos antes da coleta. Pessoas com sintomas de doenças ou que tenham passado recentemente por procedimentos médicos devem informar a equipe para verificar se estão aptas à doação.
A campanha reforça que a doação voluntária é um gesto de solidariedade que pode ajudar pacientes em tratamentos, cirurgias e situações de emergência.
Serviço
Campanha: A Melhor Defesa é Doar
Data: 5 de novembro de 2026
Local: Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, Nova Friburgo
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