Iniciativa é voltada a pessoas interessadas em desenvolver sua criatividade e construir uma trajetória na moda - Divulgação Boom

Iniciativa é voltada a pessoas interessadas em desenvolver sua criatividade e construir uma trajetória na modaDivulgação Boom

Publicado 14/10/2026 10:40

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do BOOM! Novos Talentos, em Nova Friburgo, programa cultural e formativo que busca descobrir e desenvolver novos criadores ligados à moda e à economia criativa. A participação é gratuita e os interessados têm até 5 de novembro de 2026 para se inscrever.



A iniciativa é voltada a pessoas interessadas em desenvolver sua criatividade e construir uma trajetória na moda, mesmo que ainda não tenham experiência profissional na área. Não é necessário ser estilista, saber desenhar ou costurar para participar. A proposta é encontrar pessoas com ideias, histórias, inquietações, curiosidade e vontade de aprender.



O projeto é realizado pela Clovis Produtora e PUGAIMAGES, com apoio do CEVEST, ARP, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro, além de apoio institucional do Consulado Geral da República Federal da Alemanha no Rio de Janeiro, ABVTEX, Instituto Energisa e Visit Nova Friburgo & Região.



Nesta segunda edição, o BOOM! lança uma provocação que pretende transformar experiências pessoais e questões contemporâneas em criação: “Com que roupa vou pra guerra?”. A proposta convida os participantes a identificar suas próprias “batalhas”, que podem ser individuais ou coletivas, sociais, ambientais, simbólicas ou cotidianas, e transformar essas reflexões em projetos autorais.



Ao todo, 30 participantes serão selecionados para um percurso de aproximadamente três meses, com cerca de 34 atividades formativas e 85 horas de formação, realizadas na Usina Cultural Energisa e no CEVEST, em Nova Friburgo.



A programação inclui laboratórios, oficinas, mentorias, encontros técnicos e atividades práticas sobre temas como sustentabilidade e ESG, identidade, território, pesquisa, história da moda, comportamento, desenvolvimento de conceito, desenho, modelagem, costura, materiais, upcycling, styling, produção de moda, comunicação e desenvolvimento profissional.





Da ideia à criação

Mais do que uma formação técnica, o BOOM! propõe que os participantes passem por um processo que começa na pesquisa e chega à criação autoral. A metodologia percorre etapas como território, pesquisa, identidade, sustentabilidade, experimentação, criação, produção e apresentação pública.



Ao final do percurso, os projetos desenvolvidos serão apresentados em uma culminância pública gratuita, prevista para receber até 500 pessoas.



A segunda edição também mantém a proposta de ampliar os horizontes dos participantes por meio de conexões internacionais. O talento vencedor terá direito a um intercâmbio cultural, com destino, período e programação ainda a serem definidos.





Primeira edição já revelou novos talentos