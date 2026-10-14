Iniciativa é voltada a pessoas interessadas em desenvolver sua criatividade e construir uma trajetória na modaDivulgação Boom
A iniciativa é voltada a pessoas interessadas em desenvolver sua criatividade e construir uma trajetória na moda, mesmo que ainda não tenham experiência profissional na área. Não é necessário ser estilista, saber desenhar ou costurar para participar. A proposta é encontrar pessoas com ideias, histórias, inquietações, curiosidade e vontade de aprender.
O projeto é realizado pela Clovis Produtora e PUGAIMAGES, com apoio do CEVEST, ARP, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro, além de apoio institucional do Consulado Geral da República Federal da Alemanha no Rio de Janeiro, ABVTEX, Instituto Energisa e Visit Nova Friburgo & Região.
Nesta segunda edição, o BOOM! lança uma provocação que pretende transformar experiências pessoais e questões contemporâneas em criação: “Com que roupa vou pra guerra?”. A proposta convida os participantes a identificar suas próprias “batalhas”, que podem ser individuais ou coletivas, sociais, ambientais, simbólicas ou cotidianas, e transformar essas reflexões em projetos autorais.
Ao todo, 30 participantes serão selecionados para um percurso de aproximadamente três meses, com cerca de 34 atividades formativas e 85 horas de formação, realizadas na Usina Cultural Energisa e no CEVEST, em Nova Friburgo.
A programação inclui laboratórios, oficinas, mentorias, encontros técnicos e atividades práticas sobre temas como sustentabilidade e ESG, identidade, território, pesquisa, história da moda, comportamento, desenvolvimento de conceito, desenho, modelagem, costura, materiais, upcycling, styling, produção de moda, comunicação e desenvolvimento profissional.
Da ideia à criação
Ao final do percurso, os projetos desenvolvidos serão apresentados em uma culminância pública gratuita, prevista para receber até 500 pessoas.
A segunda edição também mantém a proposta de ampliar os horizontes dos participantes por meio de conexões internacionais. O talento vencedor terá direito a um intercâmbio cultural, com destino, período e programação ainda a serem definidos.
Primeira edição já revelou novos talentos
A vencedora da primeira edição, Maria Laura Aguiar, com o projeto “Carta do Futuro Verde”, posteriormente conquistou o 3º lugar no FEBRATEX Summit e avançou em sua formação na Casa de Criadores, em São Paulo.
Agora, enquanto a vencedora da primeira edição se prepara para a Missão Berlim, com embarque previsto para 27 de outubro de 2026, o BOOM! abre um novo ciclo de formação em Nova Friburgo.
Serviço
BOOM! Novos Talentos #02
Tema: “Com que roupa vou pra guerra?”
Inscrições: 10 de outubro a 5 de novembro de 2026
Participação: gratuita
Seleção: 30 participantes
Local: Nova Friburgo (RJ)
Inscrições: formulário on-line
Link para inscrições: https://forms.gle/1KUjA8VD5atqyiA8A
Instagram: @boomnovostalentos
Site: www.friburgofashionweek.com.br/boom
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