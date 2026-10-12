Realizado de forma independente, sob licença oficial do TED, o TEDx segue o formato internacional de apresentações curtasTED X
A proposta é dar visibilidade a histórias e iniciativas que muitas vezes surgem longe dos holofotes, mas produzem impactos significativos nas comunidades. O encontro reunirá participantes de diferentes áreas, entre pensadores, empreendedores, artistas, educadores e lideranças, em uma programação dedicada à troca de conhecimentos e experiências.
Realizado de forma independente, sob licença oficial do TED, o TEDx segue o formato internacional de apresentações curtas, no qual os participantes compartilham ideias, descobertas e perspectivas sobre diferentes assuntos. A iniciativa busca estimular reflexões e ampliar o alcance de propostas que possam contribuir para transformações sociais, culturais e profissionais.
Palestrantes de diferentes áreas
A diversidade de trajetórias pretende ampliar o diálogo entre áreas como educação, empreendedorismo, cultura, sustentabilidade e desenvolvimento regional. A proposta é aproximar o público de experiências que demonstrem como ideias e iniciativas podem ganhar força e gerar resultados concretos.
Evento terá ação solidária
A realização do TEDx também coloca Nova Friburgo no circuito de eventos que promovem conhecimento, criatividade e conexão entre pessoas. A expectativa é que o encontro estimule novas perspectivas e fortaleça o intercâmbio de ideias na Região Serrana.
Serviço
Evento: TEDxPraça Getúlio Vargas
Tema: O Movimento das Ideias Silenciosas
Data: sábado, 17 de outubro de 2026
Horário: das 12h30 às 18h
Local: Espaço ARP — Avenida Conselheiro Július Arp, 80, Nova Friburgo
Informações e inscrições: Página oficial do evento.
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