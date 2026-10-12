Realizado de forma independente, sob licença oficial do TED, o TEDx segue o formato internacional de apresentações curtas - TED X

Realizado de forma independente, sob licença oficial do TED, o TEDx segue o formato internacional de apresentações curtasTED X

Publicado 12/10/2026 11:57





A proposta é dar visibilidade a histórias e iniciativas que muitas vezes surgem longe dos holofotes, mas produzem impactos significativos nas comunidades. O encontro reunirá participantes de diferentes áreas, entre pensadores, empreendedores, artistas, educadores e lideranças, em uma programação dedicada à troca de conhecimentos e experiências.



Realizado de forma independente, sob licença oficial do TED, o TEDx segue o formato internacional de apresentações curtas, no qual os participantes compartilham ideias, descobertas e perspectivas sobre diferentes assuntos. A iniciativa busca estimular reflexões e ampliar o alcance de propostas que possam contribuir para transformações sociais, culturais e profissionais.



Nova Friburgo vai receber, no próximo sábado (17), o TEDxPraça Getúlio Vargas, encontro que pretende colocar em destaque ideias, experiências e projetos com potencial para inspirar mudanças na sociedade. O evento será realizado no Espaço ARP, das 12h30 às 18h, com o tema “O Movimento das Ideias Silenciosas”. A programação é gratuita com retirada de ingresso pelo Sympla A proposta é dar visibilidade a histórias e iniciativas que muitas vezes surgem longe dos holofotes, mas produzem impactos significativos nas comunidades. O encontro reunirá participantes de diferentes áreas, entre pensadores, empreendedores, artistas, educadores e lideranças, em uma programação dedicada à troca de conhecimentos e experiências.Realizado de forma independente, sob licença oficial do TED, o TEDx segue o formato internacional de apresentações curtas, no qual os participantes compartilham ideias, descobertas e perspectivas sobre diferentes assuntos. A iniciativa busca estimular reflexões e ampliar o alcance de propostas que possam contribuir para transformações sociais, culturais e profissionais.

Palestrantes de diferentes áreas



Entre os nomes confirmados estão o professor universitário Alessandro Silva, a empreendedora social Alice Freitas, o produtor cultural Beto Grillo, a designer Bianca Motta, o especialista em inovação Caio Camargo, e o empresário Wellington Guimarães, presidente do Nova Friburgo Convention Bureau e do Conselho Municipal de Turismo de Nova Friburgo.



A diversidade de trajetórias pretende ampliar o diálogo entre áreas como educação, empreendedorismo, cultura, sustentabilidade e desenvolvimento regional. A proposta é aproximar o público de experiências que demonstrem como ideias e iniciativas podem ganhar força e gerar resultados concretos.





Evento terá ação solidária

Além da programação de palestras, o encontro terá uma iniciativa solidária. Os participantes são convidados a contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais da região.



A realização do TEDx também coloca Nova Friburgo no circuito de eventos que promovem conhecimento, criatividade e conexão entre pessoas. A expectativa é que o encontro estimule novas perspectivas e fortaleça o intercâmbio de ideias na Região Serrana.





Serviço



Evento: TEDxPraça Getúlio Vargas



Tema: O Movimento das Ideias Silenciosas



Data: sábado, 17 de outubro de 2026



Horário: das 12h30 às 18h



Local: Espaço ARP — Avenida Conselheiro Július Arp, 80, Nova Friburgo



Informações e inscrições: Evento: TEDxPraça Getúlio VargasTema: O Movimento das Ideias SilenciosasData: sábado, 17 de outubro de 2026Horário: das 12h30 às 18hLocal: Espaço ARP — Avenida Conselheiro Július Arp, 80, Nova FriburgoInformações e inscrições: Página oficial do evento

O TEDx é uma iniciativa de eventos organizados de forma independente, mediante licença da organização TED, conhecida mundialmente pelas palestras curtas que apresentam ideias, experiências e descobertas de diferentes áreas do conhecimento. O formato busca disseminar conteúdos que provoquem reflexão, inspirem novas perspectivas e estimulem mudanças. Em Nova Friburgo, o encontro terá como fio condutor o tema “O Movimento das Ideias Silenciosas”, voltado a histórias e iniciativas que produzem impacto mesmo sem grande visibilidade pública.