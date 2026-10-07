Do total de vagas, 50% serão para PcDs e grupos prioritáriosImagem de magnific
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 19 e 23 de outubro de 2026, por meio do endereço enfermagem.pmnf.rj.gov.br. Para participar, o candidato deverá ter o Ensino Médio completo no ato da matrícula.
Do total de vagas, 50% serão destinadas à ampla concorrência e 50% às vagas reservadas. Podem concorrer às vagas reservadas pessoas com deficiência (PCD), candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com renda bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, além de candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental e/ou o Ensino Médio em escola pública.
A seleção será realizada em uma única etapa, por meio de prova objetiva de múltipla escolha, composta por 15 questões de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 30 de Ciências da Natureza. A prova terá duração de duas horas e será aplicada no dia 22 de novembro de 2026, às 9h, no Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF), na Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro.
Sobre a seleção
Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem, no mínimo, 50% de acertos na prova, observada a ordem de classificação e a distribuição das vagas prevista no edital.
O gabarito preliminar será divulgado em 24 de novembro, enquanto o gabarito oficial pós-recurso estará disponível em 3 de dezembro. O resultado final do processo seletivo será publicado em 15 de dezembro de 2026, no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura, além da página do processo seletivo.
Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2027, das 13h30 às 18h, na secretaria da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima. Durante o curso, os estudantes deverão cumprir 600 horas de estágio, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e/ou tarde, concomitantemente às aulas.
O início das aulas será informado posteriormente, conforme o Calendário Escolar da Secretaria de Educação. Os candidatos devem consultar integralmente o edital e acompanhar todas as publicações e comunicados referentes ao processo seletivo na página oficial da Prefeitura de Nova Friburgo e na edição nº 2711/2026, de 5 de outubro de 2026, do Diário Oficial Eletrônico.
Serviço
Curso: Técnico em Enfermagem – 1º ano
Vagas: 30
Turno: Noite
Inscrições: 19 a 23 de outubro de 2026
Inscrições: enfermagem.pmnf.rj.gov.br
Prova: 22 de novembro de 2026, às 9h
Local da prova: Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF) – Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro
Resultado final: 15 de dezembro de 2026
Matrícula: 3 e 4 de fevereiro de 2027, das 13h30 às 18h
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