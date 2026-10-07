Do total de vagas, 50% serão para PcDs e grupos prioritários - Imagem de magnific

Do total de vagas, 50% serão para PcDs e grupos prioritáriosImagem de magnific

Publicado 07/10/2026 10:35





As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 19 e 23 de outubro de 2026, por meio do endereço



Do total de vagas, 50% serão destinadas à ampla concorrência e 50% às vagas reservadas. Podem concorrer às vagas reservadas pessoas com deficiência (PCD), candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com renda bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, além de candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental e/ou o Ensino Médio em escola pública.



A seleção será realizada em uma única etapa, por meio de prova objetiva de múltipla escolha, composta por 15 questões de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 30 de Ciências da Natureza. A prova terá duração de duas horas e será aplicada no dia 22 de novembro de 2026, às 9h, no Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF), na Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro. Está aberto o processo seletivo para o preenchimento de 30 vagas do 1º ano do Curso Técnico em Enfermagem da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima, mantida pela Prefeitura de Nova Fribugo. A instituição está localizada na Rua General Osório, nº 324, no Centro. O curso é gratuito e será oferecido no período noturno.As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 19 e 23 de outubro de 2026, por meio do endereço enfermagem.pmnf.rj.gov.br . Para participar, o candidato deverá ter o Ensino Médio completo no ato da matrícula.Do total de vagas, 50% serão destinadas à ampla concorrência e 50% às vagas reservadas. Podem concorrer às vagas reservadas pessoas com deficiência (PCD), candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, pessoas com renda bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa, além de candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental e/ou o Ensino Médio em escola pública.A seleção será realizada em uma única etapa, por meio de prova objetiva de múltipla escolha, composta por 15 questões de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 30 de Ciências da Natureza. A prova terá duração de duas horas e será aplicada no dia 22 de novembro de 2026, às 9h, no Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF), na Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro. Sobre a seleção



Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem, no mínimo, 50% de acertos na prova, observada a ordem de classificação e a distribuição das vagas prevista no edital.



O gabarito preliminar será divulgado em 24 de novembro, enquanto o gabarito oficial pós-recurso estará disponível em 3 de dezembro. O resultado final do processo seletivo será publicado em 15 de dezembro de 2026, no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura, além da página do processo seletivo.



Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2027, das 13h30 às 18h, na secretaria da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima. Durante o curso, os estudantes deverão cumprir 600 horas de estágio, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e/ou tarde, concomitantemente às aulas.



O início das aulas será informado posteriormente, conforme o Calendário Escolar da Secretaria de Educação. Os candidatos devem consultar integralmente o edital e acompanhar todas as publicações e comunicados referentes ao processo seletivo na página oficial da Prefeitura de Nova Friburgo e na edição nº 2711/2026, de 5 de outubro de 2026, do Diário Oficial Eletrônico.



Serviço



Curso: Técnico em Enfermagem – 1º ano

Vagas: 30

Turno: Noite

Inscrições: 19 a 23 de outubro de 2026

Inscrições:

Prova: 22 de novembro de 2026, às 9h

Local da prova: Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF) – Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro

Resultado final: 15 de dezembro de 2026

Matrícula: 3 e 4 de fevereiro de 2027, das 13h30 às 18h Os candidatos deverão chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência, munido do protocolo de inscrição (impresso ou diretamente no celular), documento de identificação com foto e caneta esferográfica de corpo transparente de tinta azul ou preta.Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem, no mínimo, 50% de acertos na prova, observada a ordem de classificação e a distribuição das vagas prevista no edital.O gabarito preliminar será divulgado em 24 de novembro, enquanto o gabarito oficial pós-recurso estará disponível em 3 de dezembro. O resultado final do processo seletivo será publicado em 15 de dezembro de 2026, no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura, além da página do processo seletivo.Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2027, das 13h30 às 18h, na secretaria da Escola de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nossa Senhora de Fátima. Durante o curso, os estudantes deverão cumprir 600 horas de estágio, de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e/ou tarde, concomitantemente às aulas.O início das aulas será informado posteriormente, conforme o Calendário Escolar da Secretaria de Educação. Os candidatos devem consultar integralmente o edital e acompanhar todas as publicações e comunicados referentes ao processo seletivo na página oficial da Prefeitura de Nova Friburgo e na edição nº 2711/2026, de 5 de outubro de 2026, do Diário Oficial Eletrônico.Curso: Técnico em Enfermagem – 1º anoVagas: 30Turno: NoiteInscrições: 19 a 23 de outubro de 2026Inscrições: enfermagem.pmnf.rj.gov.br Prova: 22 de novembro de 2026, às 9hLocal da prova: Instituto de Educação de Nova Friburgo (IENF) – Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, CentroResultado final: 15 de dezembro de 2026Matrícula: 3 e 4 de fevereiro de 2027, das 13h30 às 18h

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